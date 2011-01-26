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Galaxy'den yüksek kaliteli komponentlere sahip Beyaz PCB'li GeForce GTX 560 Ti White Edition

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,7b
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21
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy'den yüksek kaliteli komponentlere sahip Beyaz PCB'li GeForce GTX 560 Ti White Edition
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Nvidia'nın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan ve özel tasarımlı ekran kartlarıyla tanınan Galaxy, GeForce GTX 560 Ti tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı. Firmanın yeni modellerinden GeForce GTX 560 Ti GC, çift fanlı özel soğutucusu ile dikkat çekerken, GeForce GTX 560 Ti White Edition ise Beyaz renkli baskılı devresi ile öne çıkıyor.

Her ikisi de GF114 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartları, 256-bit bellek veri yolu desteği, 384x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Çıkartılabilir fan tasarımına sahip çift fanlı soğutucusu ile güçlü bir görünüm sergileyen GeForce GTX 560 Ti GC, fabrika çıkışı arttırılmış GPU hızı ile geliyor. Galaxy'nin açıkladığı rakamlara göre grafik işlem birimi 835MHz'de, paralel işlemcileri 1645MHz'de ve bellekleri de 4000MHz'de görev yapan kart, 128GB/saniye seviyesinde bant genişliği sunuyor.

Galaxy GeForce GTX 560 Ti White Edition ilk etapta Beyaz renkli baskılı devresi ile dikkat çekiyor olsa bile, sahip olduğu detaylar onu daha da farklı kılmayı başarıyor. 0.4ns erişim süresine sahip GDDR5 bellek yongalarının kullanıldığı ekran kartı, NEC tarafından üretilen prodilizer kapasitörler ile yüksek stabilite vaad ediyor. Voltera tarafından gelşitirilen ve 240 amper sağlayan güç devresinin kullanıldığı ekran kartına, Sanyo ve MLCC tarafından üretilen yüksek kaliteli kapasitörler eşlik ediyor. 8pin ve 6pin güç konnektörlerine sahip olan ekran kartı fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelirken, grafik işlem birimi 950MHz'de, bellekleri ise 4400MHz'de görev yapıyor.

Galaxy'den aldığımız bilgiye göre, GeForce GTX 560 Ti GC modeli ülkemizde 269$+KDV seviyesinden sunulacak, GeForce GTX 560 Ti White Edition modelinin fiyatı ise daha sonra açıklanacak.

Galaxy'den yüksek kaliteli komponentlere sahip Beyaz PCB'li GeForce GTX 560 Ti White Edition
Tam Boyutta Gör

Galaxy'den yüksek kaliteli komponentlere sahip Beyaz PCB'li GeForce GTX 560 Ti White Edition
Tam Boyutta Gör

Galaxy'den yüksek kaliteli komponentlere sahip Beyaz PCB'li GeForce GTX 560 Ti White Edition
Tam Boyutta Gör

Galaxy'den yüksek kaliteli komponentlere sahip Beyaz PCB'li GeForce GTX 560 Ti White Edition
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t3 8 yıl
fx57

Galaxy'den aldığımız bilgiye göre, GeForce GTX 560 Ti GC modeli ülkemizde 269$+KDV seviyesinden sunulacak



Yani 500TL civarı olucak? İyiymiş. White'da 550-600TL gibi olur. Buda 6950'yi tahtından indirmeye yeter.
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born2bemad 8 yıl
HMMM..Tayvan da bulabilirsem bunu yakından inceliycem 269+kdv=505 tl yapar.400 yada aşağısı bulursam olabilir belki.
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gereksiznick 8 yıl

t3

fx57

Galaxy'den aldığımız bilgiye göre, GeForce GTX 560 Ti GC modeli ülkemizde 269$+KDV seviyesinden sunulacak



Yani 500TL civarı olucak? İyiymiş. White'da 550-600TL gibi olur. Buda 6950'yi tahtından indirmeye yeter.


550 lira 6970 var neyi indiriyo acaba ?
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DH Misafiri 8 yıl
240A? Hani yazar ya pmpo 10000 watt :)
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V4LKyR 8 yıl
240 amper sağlayan güç devresi mi?? 240 AMPER mi? Bu ekran kartında mı?
...
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Man From Atlantis 8 yıl
V4LKyR

240 amper sağlayan güç devresi mi?? 240 AMPER mi? Bu ekran kartında mı?

...


indüktör elemanı 6 fazdan oluşuyor her faz için 40A kapasitesi var.. 240 A fazla görülebilir ama çalıştığı gerilim çok çok düşük 1v gibi bir rakam.. elektronik bir alet sonuçta çok düşük gerilimlerle çalışır.. 1v gerilimle 240A anca 240W ederki bu da gayet normal.. 240A hiç birşey yani aşağıda datasheetini koyuyorum

cooperet.com/...
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setek01 8 yıl
İyi hoş ama zaten Best Buy'da yeterince satıyorlar ki Türkiye'de pek aktif değiller. Eksen'de ve net üzerinde satışları var sanırım. Stok pek yok ve bu tarz modelleri de içermiyor ürün portföyleri. Yaygınlaşmak için de öncelikle iyi teknik servis desteği de şart. Evga ile beraber Nvida'nın en ayrıcalıklı ortaklarından olması iç piyasada rekabeti teşvik eder mi ayrı konu. Bizim de kendi karakteristiğimiz oluşmuş durumda. Asus ekran kartları elit oldular artık. Zotac,benim favorim olan MSI ve daha iyi fiyat politikası ile çok iyi kartlar sunan Gigabyte varken bence zorlanırlar burada.

Çok önemli bir ayrıntıyı atlamışım galiba sayın fx57'den özür dileyerek ilave açıklama yapma zarureti doğmuştur. GeForce GTX 560 Ti GC modeli için 269USD+KDV= 498 TL fiyat doğru mudur?
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maliahmet1 8 yıl
gayet güzel bi tasarım birde fanların tozları kolay alınıyor
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Tanarri 8 yıl
bence güç girişleri sıkıntı yapmaz gibi çünki zaten uzun bi kart değil gayet kısa ayrıca beyaz pcb enteresan ve yenilikçi olmuş şahsen ilgimi çekti
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No Way Out 8 yıl
Şu white türkiyede satılsa çok iyi olur, gerçekden komponentleri orta seviye bir kart için yüksek. HI-C, daha güçlü vrm'ler ve proadlizer etkileyeci.
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JrMaster 8 yıl
beyaz ne kadar igrenç durmuş öyle :D süt dökülmüş üstü tozlanmış gibi ama en üstteki kartın tasarımı güzel olmuş ama ikinci kart daha şekil duruyor
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Unchangeable 8 yıl
Güç girişlerinin kartın önünde olması sıkıntı yaratabilir gibi.
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ahmetkep 8 yıl
Tüm parçalarının kaliteli malzemelerden yapıldıgı üzerinde durulmuş.Acaba diğer markalarda nasıl malzemeler kullanılıyor ? tüm kartlarda , tüm modellerde...Üretici firma bahsetmediği sürece nasıl malzeme kullanıldığı üzerinde durulmuyor..Kullanıcı , markanın ismine güveniliyor o kadar.. Peki markanın isim yapmış fakat kalitesiz malzeme kullanılmadığı ne malum ? Kapasitörü , ram'in markası ,fanı hepsi önemli aslında...
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