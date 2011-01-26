Galaxy'den yüksek kaliteli komponentlere sahip Beyaz PCB'li GeForce GTX 560 Ti White Edition

Nvidia'nın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan ve özel tasarımlı ekran kartlarıyla tanınan Galaxy, GeForce GTX 560 Ti tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı. Firmanın yeni modellerinden GeForce GTX 560 Ti GC, çift fanlı özel soğutucusu ile dikkat çekerken, GeForce GTX 560 Ti White Edition ise Beyaz renkli baskılı devresi ile öne çıkıyor.

Her ikisi de GF114 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartları, 256-bit bellek veri yolu desteği, 384x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Çıkartılabilir fan tasarımına sahip çift fanlı soğutucusu ile güçlü bir görünüm sergileyen GeForce GTX 560 Ti GC, fabrika çıkışı arttırılmış GPU hızı ile geliyor. Galaxy'nin açıkladığı rakamlara göre grafik işlem birimi 835MHz'de, paralel işlemcileri 1645MHz'de ve bellekleri de 4000MHz'de görev yapan kart, 128GB/saniye seviyesinde bant genişliği sunuyor.

Galaxy GeForce GTX 560 Ti White Edition ilk etapta Beyaz renkli baskılı devresi ile dikkat çekiyor olsa bile, sahip olduğu detaylar onu daha da farklı kılmayı başarıyor. 0.4ns erişim süresine sahip GDDR5 bellek yongalarının kullanıldığı ekran kartı, NEC tarafından üretilen prodilizer kapasitörler ile yüksek stabilite vaad ediyor. Voltera tarafından gelşitirilen ve 240 amper sağlayan güç devresinin kullanıldığı ekran kartına, Sanyo ve MLCC tarafından üretilen yüksek kaliteli kapasitörler eşlik ediyor. 8pin ve 6pin güç konnektörlerine sahip olan ekran kartı fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelirken, grafik işlem birimi 950MHz'de, bellekleri ise 4400MHz'de görev yapıyor.

Galaxy'den aldığımız bilgiye göre, GeForce GTX 560 Ti GC modeli ülkemizde 269$+KDV seviyesinden sunulacak, GeForce GTX 560 Ti White Edition modelinin fiyatı ise daha sonra açıklanacak.