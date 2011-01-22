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Galaxy'nin özel tasarımlı GeForce GTX 560 Ti modelleri göründü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,9b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy'nin özel tasarımlı GeForce GTX 560 Ti modelleri göründü
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan Galaxy, yaklaşan GeForce GTX 560 Ti lansmanı öncesinde özel tasarımlı modellerini gösterdi. GeForce GTX 560 Ti GC ve GTX 560 Ti White Edition olmak üzere GF114 GPU'sunu temel alan iki çözüm hazırlayan Galaxy'nin iki modeli de 256-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ve 384x paralel işlem birimiyle geliyor. Yeni ekran kartlarından GeForce GTX 560 Ti GC modeli, Galaxy tarafından geliştirilen ve 90mm çapında iki fan ile üç adet Bakır ısı borusuna sahip özel soğutucu tasarımını kullanıyor. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen ekran kartı 835MHz GPU, 1670MHz paralel işlemci ve 4000MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor.

GeForce GTX 560 Ti White Edition modeli ise adından da anlaşılabileceği üzere beyaz renkli baskılı devre kullaıyor. Gelişmiş güç yönetimi için dijital PWM ile donatılan ve standart olarak iki adet 6pin güç konnektörüne sahip referans tasarımdan farklı olarak 6pin ve 8pin güç konnektörlerine sahip olan ekran kartı, tek fana ve dört ısı borusuna sahip soğutucu ile serinletiliyor. Yüksek saat hızlarıyla dikkat çeken ekran kartı, 950MHz GPU ve 4400MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine destek sunan ekran kartları, görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörleriyle geliyorlar. Her ikisi de 25 Ocak'ta lanse edilecek özel tasarımlı ekran kartlarının resmi satış fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Galaxy'nin özel tasarımlı GeForce GTX 560 Ti modelleri göründü
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canpinar 8 yıl
kart ıyı görünüyor özellikle teknik veri tablosu umut verici tasarıma bu kadar takılan arkadaşlara selamlarımı yolluyorum ;)
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serpantin 8 yıl
Bu marka ülkemizde satılmıyor, ama kartlar güzel.
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djduke 8 yıl
Asıl merakım bu kart hd 6950 yi yermi testlerde. Eğer geçerse nvidia yı tebrik etmek lazım. Başa baş bi performans gösterirse tercih kullanıcılara kalır.Bence nvidia phsyx performansını sıçratmalı kartlarda. Sanki gerektiği kadar stabil ve yüksek fps sunamıyor.800-1000 tl verip 30-40 fps ile oyun oynicaksa bi kullanıcı hiç oynamasın bence daha iyi. (tabi bu durum ati kartlara yönlenilimesine neden olmakta.)
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NeloAngelo 8 yıl
ben fiyatı türkiyede 600 ve üstü olur dedim beni taşa tuttular forumda şimdi baksınlar fiyata nvidia f/p kartı yapmak zorunda kalmıştı gtx460 da fiyatı çok pahalı değildi karta göre şimdi kafaları rahat ucuza kart satmazlar
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ThE LoSt 8 yıl
tasarım olarak çok iyi duruyolar.. f-p oranları iyi olursa bakalım belki alırız
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Elektroterm 8 yıl
GTX560 lar biraz tuzlu olacakmış gibi görünüyor. HD6950 fiyatında görünüyor.
teknobiyotik.com/...
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josicosta 8 yıl
Cebimizi yakmadıkça iyi bir ekran kartına bnziyor .
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Batuist 8 yıl
kartlar çok iyiymiş gerçekten.. gtx460 sahibi biri olarak kıskandım valla..!!
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Rey Leon 8 yıl
kartlar güzel 2 side bence ama ben parayı düşünen biri olarak f/p ürünlere daha çok yönelirim. kartlar 28 nm ye düşünce performans sıçraması bekliyorum ben kendi adıma ama 28nm ye masaüstünde ne zaman geçilecek bunu bilmek istiyorum bilen biri varsa söylesin rahat edeyim
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StreamRolleR 8 yıl
saplanmasın o kart bi yerimize..
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ghost recon advanced 8 yıl
her gün yeni kart modelleri haberleri gelmeye başladı ama nedense çoğu kartı istiyen istediği yerde bulamıyor stokta olmuyor yada ülkemize gelmiyor bü haberi çıkan akrtların yarısı sadece haberde kalıyor
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Tolgá 8 yıl
bu gtx560 lar hep 900mhz üzerinde geliyor çok güzel benim gibi ekran kartı oc sevmeyenler için..
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Elektroterm 8 yıl
6+8 pin niyeki kartın overclock konusunda önünü açmak için mi?
Kartlar güzel olmuş özellikle çift fanlı olan.
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