Galaxy'nin özel tasarımlı GeForce GTX 560 Ti modelleri göründü

Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan Galaxy, yaklaşan GeForce GTX 560 Ti lansmanı öncesinde özel tasarımlı modellerini gösterdi. GeForce GTX 560 Ti GC ve GTX 560 Ti White Edition olmak üzere GF114 GPU'sunu temel alan iki çözüm hazırlayan Galaxy'nin iki modeli de 256-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ve 384x paralel işlem birimiyle geliyor. Yeni ekran kartlarından GeForce GTX 560 Ti GC modeli, Galaxy tarafından geliştirilen ve 90mm çapında iki fan ile üç adet Bakır ısı borusuna sahip özel soğutucu tasarımını kullanıyor. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen ekran kartı 835MHz GPU, 1670MHz paralel işlemci ve 4000MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor.

GeForce GTX 560 Ti White Edition modeli ise adından da anlaşılabileceği üzere beyaz renkli baskılı devre kullaıyor. Gelişmiş güç yönetimi için dijital PWM ile donatılan ve standart olarak iki adet 6pin güç konnektörüne sahip referans tasarımdan farklı olarak 6pin ve 8pin güç konnektörlerine sahip olan ekran kartı, tek fana ve dört ısı borusuna sahip soğutucu ile serinletiliyor. Yüksek saat hızlarıyla dikkat çeken ekran kartı, 950MHz GPU ve 4400MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine destek sunan ekran kartları, görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörleriyle geliyorlar. Her ikisi de 25 Ocak'ta lanse edilecek özel tasarımlı ekran kartlarının resmi satış fiyatları ise henüz açıklanmadı.