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Galaxy'nin tek slot tasarımlı GeForce GTX 470 Razor modeli için bekleyiş sürüyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy'nin ilk detayları Mayıs ayında ortaya çıkan, resmi tanıtımı ise Haziran ayındaki Computex 2010 fuarında yapılan GeForce GTX 470 Razor modeli için bekleyiş devam ediyor. Firma tarafından dünyanın ilk tek slot tasarımlı GeForce GTX 470 modeli olarak tanıtılan DirectX 11 destekli ekran kartı için henüz herhangi bir çıkış tarihi açıklanmış değil.

Yük altında 90 derecenin üzerine çıkan GF100 GPU'sunun güç verdiği ekran kartının, soğutma konusunda nasıl bir grafik çizeceği henüz bilinmiyor ancak genel olarak kartın referans tasarımlı modelden daha gürültülü çalışacağı düşünülüyor. 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 448x paralel işlem birimine sahip olacağı kart standart saat hızlarda çalışlacak.

Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen ekran kartının tek slot tasarım sayesinde üç ve dört yollu SLI kurulumlarını kolaylaştırması bekleniyor.


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SupermanPrime 9 yıl
GTX460 deseler anlardımda buna anlam veremedim hakkatten okadarcık bakırla nasıl soğuyacak bu ekran kartı ??
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ExECaLiBuR 9 yıl
Fantazi bir kart olmuş. X58A-UD3R de bunu 4 WAY SLI yapabiliriz. Tabi yarım saat geçmeden yangın çıkar.
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orqun_0693 9 yıl
call of duty başında acıkanlar için yapılmıştır.2yumurta kırıp yesinler diye xD
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StreamRolleR 9 yıl
bari 2 fan koyaydı ..
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Rusty 9 yıl
2. bir 8800GT vakası olacak gibi :)
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Haşin Erkek 9 yıl
yada vazgeçtim 4 tane alıp sli ypacam hepsine su bloğu taktımmı

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huseyincarnege 9 yıl
bu kartı alıp yakmak için ürelitilmiş tuhaf zevkler için galaxy başvurun










not bukar iş lsun diye koydum
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Chembond 9 yıl
Bekleyen varmıdır bu kartın çıkmasını?
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mobylette 9 yıl
iyi de olması gereken zaten bu, çift slot kaplamak o kadar doğal karşılanır oldu ki tek slota şaşırılır hale geldi hatta yüzsüzlüğe vuran firmalar aldı başını gidiyor 3 slot 4 slot diye. vurun beline verimliliğin hadi bakalım
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ogkasa 9 yıl
Bunu alan oc yi unutsun
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Like a Sir 9 yıl
boşta 100 yükte 150 derece
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adilazimdegilx 9 yıl
O kart nasıl soğuyacak
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Saw_ 9 yıl
Hadi 5770 i anladıkta bu nasıl olucak
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F.@.T.İ.H 9 yıl
sibirya ve alaska da yaşam süren oyuncular için üretilmiş olabilir belki...
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