Galaxy'nin tek slot tasarımlı GeForce GTX 470 Razor modeli için bekleyiş sürüyor

Galaxy'nin ilk detayları Mayıs ayında ortaya çıkan, resmi tanıtımı ise Haziran ayındaki Computex 2010 fuarında yapılan GeForce GTX 470 Razor modeli için bekleyiş devam ediyor. Firma tarafından dünyanın ilk tek slot tasarımlı GeForce GTX 470 modeli olarak tanıtılan DirectX 11 destekli ekran kartı için henüz herhangi bir çıkış tarihi açıklanmış değil.

Yük altında 90 derecenin üzerine çıkan GF100 GPU'sunun güç verdiği ekran kartının, soğutma konusunda nasıl bir grafik çizeceği henüz bilinmiyor ancak genel olarak kartın referans tasarımlı modelden daha gürültülü çalışacağı düşünülüyor. 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 448x paralel işlem birimine sahip olacağı kart standart saat hızlarda çalışlacak.

Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen ekran kartının tek slot tasarım sayesinde üç ve dört yollu SLI kurulumlarını kolaylaştırması bekleniyor.