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Galaxy'nin yeni ekran kartı GeForce GTX 465 GC raflardaki yerini almaya başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,8b
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9
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Galaxy, GeForce GTX 465 GC modelini kullanıma sundu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli yeni model, sahip olduğu tasarım detaylarıyla referans modelden ayrılmayı başarıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 352x paralel işlem birimine sahip olan Galaxy GeForce GTX 465 GC'nin grafik işlem birimi 608MHz'de, paralel işlemcileri 1215MHz'de ve bellekleri de 3200MHz'de görev yapıyor.

Dört adet ısı borusuna sahip olan ve çok sayıda Alüminyum yaprak ile donatılan soğutucusu, çıkartılabilir fan özelliği ile öne çıkan Galaxy GeForce GTX 465 GC'nin, referans tasarıma göre hem daha serin hem de daha sessiz çalıştığı belirtiliyor. 9-inç uzunluğunda, Mavi renkli baskılı devre üzerine inşa edilen ekran kartı, 3DVision Surround ve SLI gibi teknolojilere de destek sunuyor.

Galaxy GeForce GTX 465 GC, yurt dışında 280$ seviyesinden kullanıma sunuluyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Galaxy nin Turkiye disributoru Arena Bilgisayar su anda.
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DH Misafiri 9 yıl
Galaxy urunlerinin su andaki Turkiye distributoru Arena bilgisayar.
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alpa07 9 yıl
Benim her şeyden önce merak ettiğim Galaxy firmasını kim ithal ediyor ve teknik servisi kimdir?

+1
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tarkancek 9 yıl
görünüş açısından hiç bir eksiği yokk.. inşallah görünüşü kadar performansıda ii dir...:)
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Caput06 9 yıl
Görünüşü cidden çok güzel
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cengizhan72 9 yıl
Şekil süper...arada alıp oynayası gelicek insanın,sök tak :)
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