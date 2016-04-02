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Game of Thrones'un ana karakteri kim? İşte matematikçilerin cevabı

George R. R. Martin'in muhteşem evreninde fazlasıyla önemli karakter var. "Serinin ana karakteri kim?" sorusuna Macalester Üniversitesi'nden iki matematikçi bilimsel bir cevap veriyorlar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,2b
1
44
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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İyi bir Game of Thrones hayranıysanız "Serinin ana karakteri kim?" sorusunun cevabını vermekte zorlanacağınızı bilirsiniz. Jon Snow, Tyrion Lannister ve Daenerys Targaryen bu alanda öne çıkan isimler olsalar da net olarak tek bir karakter seçmek Game of Thrones gibi çok büyük kadroya sahip bir seri için epey zor bir iş.

Macalester College'dan Prof Andrew J Beveridge ve lisans öğrencisi Jie Shan bu soruya bilimsel bir cevap veriyorlar. Ulaştıkları sonuçları "Network of Thrones" isimli bir makalede yayımlayan ikiliye göre George R. R. Martin'in muhteşem serisinin ana karakteri Tyrion Lannister.

Beveridge ve Shan ikilisi çalışmalarında George R. R. Martin'in üçüncü kitabı A Storm of Swords'u kullanmışlar. "Network Science" ismini verdikleri bir tekniği kullanan araştırmacılar çizge kuramı, matematik, ekonomi ve sosyoloji gibi birçok bilim dalından faydalanarak karakterler arasındaki bağları incelemişler. Böylece birbirleriyle 15 kelime konuşan karakterler arasında bir bağ oluşmuş ve isimlerin görünme sıklığının artması da bu karakterlerin baş karakter olma konusundaki ağırlığını artırmış. İşte o grafik:

Yukarıdaki grafikte de görebileceğiniz üzere Peter Dinklage'in canlandırdığı Tyrion Lannister diğer karakterle olan etkileşimde birinci sırayı alıyor. Tyrion Lannister'ı şu anki akıbetiyle çok büyük bir merak konusu olan Jon Snow takip ediyor.

Üçüncü sıranın sahibiyse araştırmanın en ilginç kısmı. Tyrion Lannister ve Jon Snow beklendiği gibi ilk üçte yer alırken Daenerys Targaryen sıralamaya girmeyi başaramıyor. Sophie Turner'ın canlandırdığı Sansa Stark en fazla etkileşimde bulunan üçüncü karakter oluyor. Burada Beveridge ve Shan ikilisinin yalnızca A Storm of Swords kitabını temel alarak bu grafiği hazırladıklarını da hatırlatmak gerek, zira Daenerys Targaryen'in önemi sonraki kitaplarda belirgin bir şekilde artıyordu.
 

http://io9.gizmodo.com/statistical-analysis-has-revealed-game-of-thrones-true-1768257100 Yorum Yaz
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GetSomeRest 3 yıl en beğenilen
Bizim için baş rol oyuncusu halâ eddard stark tır.
2 Yanıt Yanıtla +65
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olağan_şüpheli 3 yıl
khaleesi (mothers of dragon)
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1 Yanıt Yanıtla +42
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the day i tried to live 3 yıl
bence hodor
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Mamarink 3 yıl
bana göre Tyrion lannister,adamdır adam.
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BAYOKAN84 3 yıl
Petyr baelish littlefinger
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dumprep 3 yıl
Hiç izlememiş olanlar + lasın
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Dodge 3 yıl
Dizi popüler oldukça hakkında yapılan haberlerinde seviyesi düşmeye devam ediyor.Bunu haberi yapan arkadaş için değil genel konuştum.
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Slitheen 3 yıl
Victarion Greyjoy
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Centilmen.4444 3 yıl
Arya diyirum ve konuyu bitiriyrum
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aycibin 3 yıl
cersei sanıyordum.sanırım tyrion'ın son sezon essos'a gitmesiyle çevresinin genişlemesi bu sonuca getirmiştir.
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Kartal Göz 3 yıl
Çok zorlama bir konu olmuş.
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kojiro 3 yıl
Tabii ki de Tamer Hassan
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Dictattor 3 yıl
HODOR.
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haQQo 3 yıl
bu kadar güzel olmak zorunda mı bu kız :(
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BiilimAdamı 3 yıl
Tyrion adamın dibi.
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