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Game of Thrones'un ana karakteri kim? İşte matematikçilerin cevabı

George R. R. Martin'in muhteşem evreninde fazlasıyla önemli karakter var. "Serinin ana karakteri kim?" sorusuna Macalester Üniversitesi'nden iki matematikçi bilimsel bir cevap veriyorlar.