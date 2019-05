Game of Thrones'un ana karakteri kim? İşte matematikçilerin cevabı

İyi bir Game of Thrones hayranıysanız "Serinin ana karakteri kim?" sorusunun cevabını vermekte zorlanacağınızı bilirsiniz. Jon Snow, Tyrion Lannister ve Daenerys Targaryen bu alanda öne çıkan isimler olsalar da net olarak tek bir karakter seçmek Game of Thrones gibi çok büyük kadroya sahip bir seri için epey zor bir iş.Macalester College'dan Prof Andrew J Beveridge ve lisans öğrencisi Jie Shan bu soruya bilimsel bir cevap veriyorlar. Ulaştıkları sonuçları "Network of Thrones" isimli bir makalede yayımlayan ikiliye göre George R. R. Martin'in muhteşem serisinin ana karakteri Tyrion Lannister.Beveridge ve Shan ikilisi çalışmalarında George R. R. Martin'in üçüncü kitabı A Storm of Swords'u kullanmışlar. "Network Science" ismini verdikleri bir tekniği kullanan araştırmacılar çizge kuramı, matematik, ekonomi ve sosyoloji gibi birçok bilim dalından faydalanarak karakterler arasındaki bağları incelemişler. Böylece birbirleriyle 15 kelime konuşan karakterler arasında bir bağ oluşmuş ve isimlerin görünme sıklığının artması da bu karakterlerin baş karakter olma konusundaki ağırlığını artırmış. İşte o grafik:Yukarıdaki grafikte de görebileceğiniz üzere Peter Dinklage'in canlandırdığı Tyrion Lannister diğer karakterle olan etkileşimde birinci sırayı alıyor. Tyrion Lannister'ı şu anki akıbetiyle çok büyük bir merak konusu olan Jon Snow takip ediyor.Üçüncü sıranın sahibiyse araştırmanın en ilginç kısmı. Tyrion Lannister ve Jon Snow beklendiği gibi ilk üçte yer alırken Daenerys Targaryen sıralamaya girmeyi başaramıyor. Sophie Turner'ın canlandırdığı Sansa Stark en fazla etkileşimde bulunan üçüncü karakter oluyor. Burada Beveridge ve Shan ikilisinin yalnızca A Storm of Swords kitabını temel alarak bu grafiği hazırladıklarını da hatırlatmak gerek, zira Daenerys Targaryen'in önemi sonraki kitaplarda belirgin bir şekilde artıyordu.