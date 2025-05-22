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    Anlık Bildirim

    George R.R. Martin, ödüllü romandan uyarlanan bir animasyon film hazırlıyor

    Game of Thrones serisinin yaratıcısı olarak tanınan usta yazar George R.R. Martin, ödüllü bir romanı animasyon filme dönüştürmek için Blue Eye Samurai'yi yapan stüdyoyla çalışacak.

    George R.R. Martin Tam Boyutta Gör
    Hayranlarının yıllardır yeni Game of Thrones kitabını bitirmesini beklediği George R.R. Martin, bir yandan bu kitap üzerinde çalışmaya devam ederken, diğer yandan farklı türlerde yeni işlere imza atıyor. HBO çatısı altında hazırlanan Game of Thrones dizilerinde yapımcı olarak yer almasının yanı sıra Elden Ring gibi farklı projelere de adını yazdıran Martin, şimdi de ödüllü bir romandan uyarlanacak bir animasyon film hazırlıyor.

    Söz konusu bu roman, George R.R. Martin'in eserlerinden biri olmayacak. Martin bunun yerine yakın arkadaşı Howard Waldrop'un A Dozen Tough Jobs adlı kitabını filme uyarlayacak. Animasyon türündeki bu film uyarlamasını, daha önce Netflix'in Blue Eye Samurai dizisini de yapan Blue Spirit stüdyosu hazırlayacak. 

    A Dozen Tough Jobs, Herkül Hikâyesine İlginç Bir Yorum Getiriyor

    Nebula ödüllü bir yazar olan Howard Waldrop'un kitabı, Yunan mitolojisindeki Herkül hikâyesine yeni bir yorum getiriyor. Bu meşhur hikâyeyi 1920'ler Mississippi'sine uyarlayan Waldrop, Herkül'ü Amerika'daki siyah kölelerin soyundan gelen bir tarım işçisine dönüştürüyor. Hapisten çıktıktan sonra acımasız bir patronun eline düşen Herkül'ün özgürlüğüne geri kavuşması için 12 zorlu görevi tamamlaması gerekiyor.

    George R.R. Martin'in yürütücü yapımcı olarak başında yer alacağı film uyarlamasının senaryosunu Joe R. Lansdale (Hap & Leonard) yazıyor.

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