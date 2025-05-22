George R.R. Martin, ödüllü romandan uyarlanan bir animasyon film hazırlıyor

Söz konusu bu roman, George R.R. Martin'in eserlerinden biri olmayacak. Martin bunun yerine yakın arkadaşı Howard Waldrop'un A Dozen Tough Jobs adlı kitabını filme uyarlayacak. Animasyon türündeki bu film uyarlamasını, daha önce Netflix'in Blue Eye Samurai dizisini de yapan Blue Spirit stüdyosu hazırlayacak.
A Dozen Tough Jobs, Herkül Hikâyesine İlginç Bir Yorum Getiriyor
Nebula ödüllü bir yazar olan Howard Waldrop'un kitabı, Yunan mitolojisindeki Herkül hikâyesine yeni bir yorum getiriyor. Bu meşhur hikâyeyi 1920'ler Mississippi'sine uyarlayan Waldrop, Herkül'ü Amerika'daki siyah kölelerin soyundan gelen bir tarım işçisine dönüştürüyor. Hapisten çıktıktan sonra acımasız bir patronun eline düşen Herkül'ün özgürlüğüne geri kavuşması için 12 zorlu görevi tamamlaması gerekiyor.
George R.R. Martin'in yürütücü yapımcı olarak başında yer alacağı film uyarlamasının senaryosunu Joe R. Lansdale (Hap & Leonard) yazıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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