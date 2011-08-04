GameBox uygulaması Facebook oyunlarını iPad'e getiriyor

Apple’ın Flash Player eklentisini iOS ürünlerinde kullanmayacağını açıklamasının ardından aylarca tartışmalar devam etmiş, suçlamalar birbirini izlemişti. Aradan geçen onca zamandan sonra Apple’ın kan kaybedeceğini bekleyenlerin aksine şirket katlanarak büyüdü ve Flash’ın yokluğuna herkes alıştı.





Flash eklentisinin olmaması en çok Facebook oyunlarının hayranlarını üzmekteydi. Facebook erişimi için fonksiyonel uygulamalar sayesinde geride kalmayan kullanıcılar konu oyunlara gelince aynı avantaja sahip değil.





GameBox firması ise kullanıcıların bu sorununu çözmeyi amaçlıyor. GameBox adlı uygulama bulut oyun sistemi OnLive’a biraz benziyor. Oyunları kendi bulut sunucuları üzerinde çalıştıran GameBox bir tünel vasıtasıyla kullanıcıları buraya yönlendiriyor. Veri gönderme ve alma şeklinde kullanıcılara oyun oynama imkanı sunuyor.





Gamebox şu an için Digital Chocolate firmasının Army Attack ve Zynga firmasının CityVille oyununu kullanıcılarına sunuyor. Daha fazla oyunu kullanıcılarına ulaştırmak için firma lisans ücretleri konusunda firmalarla yoğun bir anlaşma süreci içinde bulunuyor.





iPad sahipleri GameBox for Facebook adı altında Apple App Store’dan yayınlanmaya başlayan uygulamayı 2.99$ karşılığında satın alabiliyorlar.