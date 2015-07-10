Gameloft New York stüdyosu kapandı, işten çıkarmalar var

Mobil platformlarda oyun denince akla gelen firmalardan olan Gameloft, bugüne kadar sayısız oyuna imza atarken, pek çok etkinlikte de ödül almayı başardı. Ancak firmanın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.





Ubisoft'un eski ortaklarından Fransız Michel Guillemot tarafından 1999 yılında kurulan Gameloft, bugüne kadar sürekli büyüyerek kar eden bir şirket durumundaydı. Yaklaşık 5000 çalışanı ve 20 ülkede stüdyoları bulunan Gameloft ani bir kararla New York stüdyosunu kapatma kararı aldı.





Siegefall ve Dungeon Hunter gibi yapımlara imza atan Gameloft New York stüdyosu baş mühendisi Kevin Chen tarafından duyurulan karara göre, yaklaşık 15 yıldır oyun geliştiren stüdyo kapatıldı ve Chen de dahil tüm çalışanları işini kaybetti.





Kararın yeniden yapılanma kapsamında alındığı tahmin ediliyor ancak şirket neden böyle bir sürece girdi bilinmiyor. Akla gelen ilk ihtimal şirketin artık beklentilerin altında gelir elde etmeye başladığı ve kemer sıkma politikalarının zorunlu olduğu yönünde.

http://gamasutra.com/view/news/248096/Report_Gameloft_lays_off_staff_shutters_New_York_studio.php