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Gameloft New York stüdyosu kapandı, işten çıkarmalar var

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Gameloft New York stüdyosu kapandı, işten çıkarmalar var

Mobil platformlarda oyun denince akla gelen firmalardan olan Gameloft, bugüne kadar sayısız oyuna imza atarken, pek çok etkinlikte de ödül almayı başardı. Ancak firmanın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. 

Ubisoft'un eski ortaklarından Fransız Michel Guillemot tarafından 1999 yılında kurulan Gameloft, bugüne kadar sürekli büyüyerek kar eden bir şirket durumundaydı. Yaklaşık 5000 çalışanı ve 20 ülkede stüdyoları bulunan Gameloft ani bir kararla New York stüdyosunu kapatma kararı aldı. 

Siegefall ve Dungeon Hunter gibi yapımlara imza atan Gameloft New York stüdyosu baş mühendisi Kevin Chen tarafından duyurulan karara göre, yaklaşık 15 yıldır oyun geliştiren stüdyo kapatıldı ve Chen de dahil tüm çalışanları işini kaybetti. 

Kararın yeniden yapılanma kapsamında alındığı tahmin ediliyor ancak şirket neden böyle bir sürece girdi bilinmiyor. Akla gelen ilk ihtimal şirketin artık beklentilerin altında gelir elde etmeye başladığı ve kemer sıkma politikalarının zorunlu olduğu yönünde.  

http://gamasutra.com/view/news/248096/Report_Gameloft_lays_off_staff_shutters_New_York_studio.php Yorum Yaz
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Skylake 4 yıl en beğenilen
Beter olsunlar. Para verip aldığım oyunları birkaç ay sonra ücretsiz vermeye başladılar.
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DH Misafiri 4 yıl
Oyun dünyası konu çıkmazına girdi de o yüzden. Yanlışsa yanlış deyin. RTS'den tutunda FPS'sine kadar bir tane farkı konuya sahip oyun var mı? Çok nadiren Portal gibi oyunlar çıkıyor. O kadar nadirleşti ki. Çıkan oyunlara bakın futbol, araba yarışı, alien, nükleer savaş sonrası, 2. dünya savaşı, 3. dünya savaşı, Amerika'yı kurtar içerikli oyundan başka çıkan bir şey yok. Indie'lerde bir iki tane çıktı ama konular gene aynı, Door Kickers (SWAT strateji), Prison Architech/Escape. Bu aralar zaten zombiler bastı...
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mgokhanozen 4 yıl
Telefona bu kadar çok oyun çıkmasının manasını anlamıyorum zaten. Grafik kasıyorlar oynanabilirlik kasıyorlar falan da, son çıkan oyunlar şarjı 3 saatte yiyor.

Pil teknolojisi bu oyunlara yetersiz kalıyor kısacası. Keşke en yoğun kullanımda 11-12 saat sunabilse. Oyun piyasası çağ atlar.
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SleepyHolloww 4 yıl
Dungeon Hunter 2 süperdi. 2 den sonra pert
Sürekli para almaya yöneltiyordu insanı. MC Serisinde 3-4 Güzel sadece
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wustti 4 yıl
en son çılgın hırsızı yükledim. gece durup dururken telefonun şarjını bitirmiş. tabletten oynayayım dedim. sürekli güncelleme ve bi menüye giriyo sizi bişey yaptırmaya zorluyo bu aşamada geri gidemezsin diyo. multiplayer oynayayım dedim ona da sınır koymuş. e oynayamayacağım oyunu neden koydun oraya. nerde o ngage zamanındaki gameloft nerde şimdiki gameloft.
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a_y_k_u_t 4 yıl
WPye oyun yapmaktan batmışlardır :D
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Hyperior 4 yıl
Artık sıradan oyunlar yapmaya başladılar eskiden hep öncü olurlardı oyun konusunda ama artık bir çok firmada adını söz ettirmye başladı.artık hep bi firmanın tutan popüler oyunu tarzında oyun yapıyorlar maalesef..
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muccos 4 yıl
Beter olsunlar bazı oyunları iyidi onlarında içine ettiler
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kpln04 4 yıl
zaten eskisi gibi oyun yapamıyor nerde ilk android zamani çıkardığı shadow guardian backstep 9mm felan şimdi ki oyunları hep point and click oldu
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28ky28 4 yıl
Sirf 5-10 daha fazla kazanayim diye
Mc5 ve dh 5 serisinin içine ettiler.

Beter olsun paragöz firma !

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112112acil 4 yıl
Şu telefonlardaki saçma salak gameloft un %100 Oyun uygulamasını da kaldırsınlar artık
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ultraaslan2700 4 yıl
Bir real football cikarsaydi multiplayerli sonra ne olursa olsn
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sungerimsidoku 4 yıl
Gameloft mobil standartlarında AAA oyun yapan bir firma, maliyetleri düşündüğünüzden çok daha fazladır.
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AhmetFaruk2 4 yıl
gameloft mukemmel birsey insallah batmz
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