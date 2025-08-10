Android uyarı sistemi Balıkesir depremini 30 saniye önce bildirdi

Deprem uyarısı bu kez yanılmadı
98 ülkede milyonlarca kişiye ulaştırılan deprem uyarı sistemin en aktif çalıştığı ülkelerden birisi olan Türkiye’de Google, Maraş depremlerinin istendiği gibi algılanamadığını ve şiddeti konusunda yanlış analiz yapıldığını itiraf etmişti.
Sonrasında uyarı sistemine önemli güncellemeler yapan Google, bir daha aynı hataların tekrarlanmayacağı sözünü vermişti. Balıkesir depremini yaşayan vatandaşların paylaştığı gönderiler, sistemin 30 saniye önce uyarı vermeye başladığını gösteriyor.
Deprem uyarı sistemi kullanıcıların telefonlarını birer sismik merkeze çeviriyor ve depremin yıkıcı olmayan ilk P dalgasını algılayarak yıkıcı S dalgası gelmeden önce kullanıcılara gerekli uyarıları gönderiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor
tabi rekord satar bizim gibi kerizler olduktan sonra ayni oyunu yani GTA5 i orijinal olarak pc de ps4 te ve ps3te satin alip oynadim nerden baksan 200 dolar verdim benim gibi milyonlarcasi aynisini yapti ve tabiki satislar yüksek gözükür