Garmin'den Bluetooth destekli GPS / Glonass alıcı: Glo

Sık sık seyahate çıkan kişiler için akıllı telefonlardaki dahili GPS çözümleri bazı durumlarda yetersiz kalabiliyor. İşte bu tür durumlarda devreye harici GPS alıcıları giriyor.

Garmin'in ''Glo'' olarak isimlendirdiği yeni ürünü hem Amerika Birleşik Devletleri'nin uydu navigasyon sisteminden (GPS) hem de Rusya'nın uydu navigasyon sisteminden (GLONASS) sinyaller alabiliyor. Böylece bulunduğunuz pozisyon, standart GPS alıcılarına kıyasla %20'lere varan oranda daha hızlı şekilde tespit edilebiliyor. Bu bilgilere ek olarak Garmin Glo, mevcut pozisyonunuzu saniyede 10 kez güncelliyor. Bir saniyelik zaman zarfında yapılan güncelleme sayısının, dahili GPS alıcılı akıllı telefonlara kıyasla 10 kata kadar daha yüksek olduğu dile getiriliyor.

12 saat çalışma süresine sahip Glo, Bluetooth aracılığıyla iOS veya Android platformunu kullanan akıllı cihazlarınıza bağlanabiliyor. Glo'nun önümüzdeki ağustos ayından itibaren 99$ fiyatla satılması planlanıyor.



http://www.marketwatch.com/story/garminr-glotm-portable-gps-and-glonass-receiver-brings-high-integrity-gps-capability-to-mobile-devices-2012-07-11