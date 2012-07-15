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Garmin'den Bluetooth destekli GPS / Glonass alıcı: Glo

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Sık sık seyahate çıkan kişiler için akıllı telefonlardaki dahili GPS çözümleri bazı durumlarda yetersiz kalabiliyor. İşte bu tür durumlarda devreye harici GPS alıcıları giriyor.
Garmin'in ''Glo'' olarak isimlendirdiği yeni ürünü hem Amerika Birleşik Devletleri'nin uydu navigasyon sisteminden (GPS) hem de Rusya'nın uydu navigasyon sisteminden (GLONASS) sinyaller alabiliyor. Böylece bulunduğunuz pozisyon, standart GPS alıcılarına kıyasla %20'lere varan oranda daha hızlı şekilde tespit edilebiliyor. Bu bilgilere ek olarak Garmin Glo, mevcut pozisyonunuzu saniyede 10 kez güncelliyor. Bir saniyelik zaman zarfında yapılan güncelleme sayısının, dahili GPS alıcılı akıllı telefonlara kıyasla 10 kata kadar daha yüksek olduğu dile getiriliyor.
12 saat çalışma süresine sahip Glo, Bluetooth aracılığıyla iOS veya Android platformunu kullanan akıllı cihazlarınıza bağlanabiliyor. Glo'nun önümüzdeki ağustos ayından itibaren 99$ fiyatla satılması planlanıyor.

http://www.marketwatch.com/story/garminr-glotm-portable-gps-and-glonass-receiver-brings-high-integrity-gps-capability-to-mobile-devices-2012-07-11 Yorum Yaz
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gamsizster 5 yıl
garmin distribütöründen 1 adet satın aldık. Şöyle bir sorun yaşadık. Kullandığımız yazılımlar sadece gps sinyaline ait mesaj içeriğiyle çalışmaktaydı. Bu cihazdan aldığımız gps-glo birleşimi konum verisine ait mesaj yazılımlarımıza uymuyor.yazılımlarımıza müdahale etmek veya Ara yazılım üretip bu sorunu aşmak durumunda kalıyoruz. "franson gpsgate 2.6" programı ihtiyacımızı karşılayacaktır bilgilerinize.


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gamsizster 5 yıl
Navigasyon haritası üreten bir ekipte harita mühendisiyim. sadece gps sinyaline uyumlu cihazları kullanıyoruz. glonass sinyali de alan bu daha az hatalı üretim yapmamızı sağlayacaktır. türkiye satışı var mı? bunun araştırmasındayım.
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maxmania 6 yıl
bu cihaz ayarlanabilir kılıf şeklinde olsa ve araç camına yapıştırmak için de aparatı olsa; o fiyata değerdi de, bu şekliyle bana biraz absürd geldi.
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E_Aydin35 6 yıl
İhtiyacı olan kişiler için çok iyi bir çözüm, gereklide aslında.. Ama harici olamsı bunun yanında boyutunun artması ve insanın aklına yanımda bir harici GPS'mi taşıyıcağım sorusunu getiriyor ama, bunların önü açık teknolojiler olacağı gibi ileride dahada küçülebileceğine inanıyorum. :)
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NuKe_MaNia 6 yıl
birçok yeni nesil telefon hali hazırda glonass uydularına bağlanabilmektedir.
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