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Garmin'den bisikletçilere Google Glass benzeri gözlük

Sporculara yönelik çok önemli donanım çözümleri bulunan Garmin, CES 2016 fuarında tanıttığı Varia Vision In-sight Display ile Google Glass benzeri kullanım sürecini devreye sokuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Garmin'den bisikletçilere Google Glass benzeri gözlük

Daha çok navigasyon şirketi olarak tanınan ancak uzun zamandır sporculara yönelik oldukça gelişmiş çözümler hazırlayan Garmin, CES 2016 fuarı kapsamında boş durmadı ve Google Glass benzeri akıllı gözlük birimi Varia Vision In-sight Display'ı görücüye çıkarttı.
Garmin'in hakkında bilinmesi gereken tüm detaylarına burada yer verdiğimiz radar birimi Varia ile entegre şekilde çalışan Varia Vision In-sight Display, yukarıda da söylediğimiz üzere genel yapısı itibariyle Google Glass'ı andırıyor. Standart gözlükler üzerine takılabilen ve kişilere sürekli olarak gözleri önünde duran ufak bir ekran veren cihaz, bünyesinde yer alan dokunmatik panel ile kontrol edilebiliyor ve hafif yapısıyla kendisini unutturmayı başarıyor.
Şirketin Edge gibi bisiklet bilgisayarlarıyla da entegre çalışabilen Varia Vision In-sight Display, temel performans verilerini (Hız, mesafe, süre, yükseklik vb) göstermesi yanında akıllı telefonlara gelen çağrı bilgilerini de gözler önüne getiriyor. Önemli bir detay olarak navigasyon yönlendirmelerini gerçek zamanlı olarak aktarabilen giyilebilir ürün, esas farkını Varia radar biriminden aldığı veriler ile arkadan yaklaşan trafik hakkında bilgi verebiliyor olmasıyla koyuyor. Bu sayede çok ciddi bir güvenlik süreci elde edilebiliyor.
Tek şarj ile aralıksız 8 saat boyunca çalışabilen Garmin Varia Vision In-sight Display, 400$ fiyat etiketiyle 2016'nın ilk çeyreğinde raflardaki yerini alıyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2016/01/05/garmin-varia-vision-and-sport-watches/ Yorum Yaz
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farazicosmos 3 yıl
şarjı 3 yıl giden hız saatleri var. ve hava durumuda gösteriyorlar. en yüksek hızı en düşük hızı saati takvimi ve son 3 günün en düşük en yüksek hızlarını hafızalarına kayedebiliyor oldukçada ekonomik fiyatlara. veya gps cihazları alınır gps üzerinden hızda saatte takvimde gözükür. artı gps verisini alırsın. yada telefon kullanırsın takarsın steryo bluettoth kulaklık müzik dinlersin veya mono kulaklıkla konuşursun sadece saat takvim hız göstergesi hava durumu gps verisi hepsine ek yetmez kamerası ile bisiklet kamerası olarak kullanabilirsiniz. kısaca go pro tarzı aksiyon kameralarıda gerektirmez. düşmelerden ve güneşten koruyan kılıflar var. yetmezmiş gibi altına powerbank üstte telefon koyduran toz kir pis darbe koruyucu bir kılıf yeterli olacaktır. kısaca ek ürünede bence gerek yok. bir telefon yeter. bu gözlük çok sıradan olmuş. arkayı önü kaydeden ve ayna vazifesi gören ürünler var gps telefon kontrolü hız saati sunan onları almak bana göre daha avantajlı bu çok saçma olmuş. işin özü bu saçma ürünü beğenmedim.
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simbolmina 3 yıl
Amatör bir bisikletçi olarak almam, profesyonellerin alacağını ise hiç sanmam. Reklam için takarlar anca. Hele de bu fiyat ve fayda oranı göz önüne alınınca AR-GE için boşa zaman ve para harcamışlar demeden edemiyorum.
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