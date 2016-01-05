Garmin'den bisikletçilere Google Glass benzeri gözlük

Daha çok navigasyon şirketi olarak tanınan ancak uzun zamandır sporculara yönelik oldukça gelişmiş çözümler hazırlayan Garmin, CES 2016 fuarı kapsamında boş durmadı ve Google Glass benzeri akıllı gözlük birimi Varia Vision In-sight Display'ı görücüye çıkarttı.

Garmin'in hakkında bilinmesi gereken tüm detaylarına burada yer verdiğimiz radar birimi Varia ile entegre şekilde çalışan Varia Vision In-sight Display, yukarıda da söylediğimiz üzere genel yapısı itibariyle Google Glass'ı andırıyor. Standart gözlükler üzerine takılabilen ve kişilere sürekli olarak gözleri önünde duran ufak bir ekran veren cihaz, bünyesinde yer alan dokunmatik panel ile kontrol edilebiliyor ve hafif yapısıyla kendisini unutturmayı başarıyor.

Şirketin Edge gibi bisiklet bilgisayarlarıyla da entegre çalışabilen Varia Vision In-sight Display, temel performans verilerini (Hız, mesafe, süre, yükseklik vb) göstermesi yanında akıllı telefonlara gelen çağrı bilgilerini de gözler önüne getiriyor. Önemli bir detay olarak navigasyon yönlendirmelerini gerçek zamanlı olarak aktarabilen giyilebilir ürün, esas farkını Varia radar biriminden aldığı veriler ile arkadan yaklaşan trafik hakkında bilgi verebiliyor olmasıyla koyuyor. Bu sayede çok ciddi bir güvenlik süreci elde edilebiliyor.

Tek şarj ile aralıksız 8 saat boyunca çalışabilen Garmin Varia Vision In-sight Display, 400$ fiyat etiketiyle 2016'nın ilk çeyreğinde raflardaki yerini alıyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2016/01/05/garmin-varia-vision-and-sport-watches/