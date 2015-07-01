Garmin'den dünyanın ilk bisiklet radarı: Varia

En sağlıklı ulaşım araçları arasında yer alan bisikletler, bildiğiniz üzere aktif şehir hayatı ve trafiği içerisinde birçok güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Yapılan araştırmalara göre Amerika'da gerçekleşen ölümlü bisiklet kazalarının %40'ı arkadan çarpmalar nedeniyle meydana geliyor ve bu önemli soruna Garmin dünyanın ilk bisiklet radarı Varia ile çözüm bulmayı hedefliyor.

Bisikletler yapısı itibariyle arka görüşün kısıtlı olduğu ulaşım araçları arasında yer alıyor. Garmin'in ürünü ise bu kısıtlı görüşü "radar" temelinde ortadan kaldırıyor. Firmanın Garmin Edge 1000 ünitesiyle ya da bağımsız olarak çalışma gösteren Varia, direkt olarak sele altına konumlandırılıyor ve arkadan yaklaşan otomobillerin mesafesi hakkında sürücüye hayati bilgiler veriyor.

Garmin'in açıklamalarına göre yaklaşık 140 metrelik tarama gerçekleştirebilen Varia, yaklaşan bu araçlar hakkında sesli ile görsel bildirimler veriyor ve böylelikle de sürücü duruma göre daha güvenli bölgelere çekilebiliyor ya da yavaşlayabiliyor. Önümüzdeki son bahar aylarında satışa çıkacak olan Garmin Varia, 200$ fiyat etiketine sahip olacak. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/07/01/garmin-varia-range-rear-view-radar/?ncid=rss_truncated