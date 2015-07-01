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Garmin'den dünyanın ilk bisiklet radarı: Varia

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Garmin'den dünyanın ilk bisiklet radarı: Varia
 
En sağlıklı ulaşım araçları arasında yer alan bisikletler, bildiğiniz üzere aktif şehir hayatı ve trafiği içerisinde birçok güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Yapılan araştırmalara göre Amerika'da gerçekleşen ölümlü bisiklet kazalarının %40'ı arkadan çarpmalar nedeniyle meydana geliyor ve bu önemli soruna Garmin dünyanın ilk bisiklet radarı Varia ile çözüm bulmayı hedefliyor.
Bisikletler yapısı itibariyle arka görüşün kısıtlı olduğu ulaşım araçları arasında yer alıyor. Garmin'in ürünü ise bu kısıtlı görüşü "radar" temelinde ortadan kaldırıyor. Firmanın Garmin Edge 1000 ünitesiyle ya da bağımsız olarak çalışma gösteren Varia, direkt olarak sele altına konumlandırılıyor ve arkadan yaklaşan otomobillerin mesafesi hakkında sürücüye hayati bilgiler veriyor.
Garmin'in açıklamalarına göre yaklaşık 140 metrelik tarama gerçekleştirebilen Varia, yaklaşan bu araçlar hakkında sesli ile görsel bildirimler veriyor ve böylelikle de sürücü duruma göre daha güvenli bölgelere çekilebiliyor ya da yavaşlayabiliyor. Önümüzdeki son bahar aylarında satışa çıkacak olan Garmin Varia, 200$ fiyat etiketine sahip olacak. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Garmin'den dünyanın ilk bisiklet radarı: Varia
 

http://www.engadget.com/2015/07/01/garmin-varia-range-rear-view-radar/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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savinelli 4 yıl
bence böyle teknolojik cihazlar yerine basit bir ayna en uygun çözüm
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Stumaster 4 yıl savinelli
savinelli

bence böyle teknolojik cihazlar yerine basit bir ayna en uygun çözüm

Zaten ayna çözüm olmadığı için bunu çıkarmışlar.
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Emre Kocakaya 4 yıl
Super bir cihaz,uzun bisiklet turlarinda en zorlandigimiz sey buyuk araclar.
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01001101 4 yıl
reklamdaki kamyona bak, bu kamyonlar bi tek bizim anadolu yollarında vardır gibi hissediyodum



bisikeltte ben kask aynası kullanıyorum, çok memnunum. arkamda ne olup bittiğini her zaman başımı eğmeden görebiliyorum. ama alışınca kötü çünkü yayan olarak kaldırımda yürürken yola çıkmam gerekirse gözüm sağ üste kayıyo aynaya bakmak için :)
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