Garmin'den fitness ve akıllı saat birarada





GPS tabanlı akıllı saatleri ile pazarda beğeni toplayan Garmin, Vivosmart adlı bilekliği ile hem fitness hem de akıllı saat özelliklerini biraraya getiriyor.





Dikdörtgen bir OLED ekrana sahip olan Vivosmart, akıllı saat tarafında gelen çağrı, SMS, randevular, oyun bildirimlerini yansıtabiliyor ve müzik oynatıcınızı kontrol edebiliyor. Fitness tarafında ise adım sayma, yakılan kalori hesaplama, mesafe ölçme ve uyku süresi ölçme şeklinde fonksiyonları mevcut.





Bilekliğin OLED ekranı genelde kapalı duruyor ve tıklayarak uykudan uyanıyor. Bu bakımdan bir aksesuar gibi görünüyor. Ölçümler arasında sürükleme yaparak geçiş sağlanıyor.





Android ve iOS cihazlarına bağlanan bileklik titreşim ile uyarı verebiliyor ve hesabınız varsa yeme alışkanlıklarınızı da takip edebiliyor. 50 metreye kadar su geçirmez olan bileklik yaklaşık bir hafta kullanım süresi sunuyor. Vivosmart bu ay itibariyle 170$ fiyat etiketi ile ön satışa sunuldu. Yıl sonuna doğru nabız ölçer olan bir versiyon 200$ seviyesinden satışa sunulacak.