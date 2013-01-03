Gartner : 2013 yılı global bilişim sektörü harcamaları 3.7 trilyon dolar olacak





İçinde bulunduğumuz yüzyılda yaşanan hızlı gelişmelerle pek çok yeni alan kazanan bilişim sektörü, buna paralel olarak harcama seviyelerini de artırıyor.





Gartner tarafından yapılan araştırmaya göre, geçen yıl yaklaşık 3.6 trilyon dolar olan global bilişim sektörü harcamaları, bu yıl yüzde 4.2 artış göstererek yaklaşık 3.7 trilyon dolara yükselecek. Bilişim sektörü kavramı içerisine cihazlar, telekomünikasyon, veri merkezleri, kurumsal yazılımlar, bilişim servisleri harcamaları dahil ediliyor.





Global olarak yaşanan ekonomik belirsizliklere rağmen, küçük de olsa artış yaşandığı, belirsizliğin ortadan kalkmasıyla birlikte bu yıl harcamaların tahminlerin üzerine çıkabileceği belirtiliyor.





Global bilişim sektörü harcamalarında aslan payı 1.7 trilyon dolar ile telekomünikasyon hizmetlerine ait olacak. Dünyada yaklaşık 900 operatörün yaptığı yatırımlar, abonelerin harcamaları, altyapı ve teknik destek harcamaları bu tutara katkı yapıyor.





Listenin ikinci sırasında ise 927 milyar dolar ile internet teknolojileri hizmetleri geliyor. Cihaz harcamaları ise 2013 yılında yüzde 6.3 büyüyerek 666 milyar dolara ulaşıyor ve en çok harcama yapılan üçüncü kategori oluyor. Düşük fiyatlı Android cihazların pazardaki fiyat rekabeti ise büyüme hızını yavaşlatacak ve ortalama satış fiyatı tahminlerini de aşağı çekecek.





2014 yılında ise büyümenin devam ederken biraz yavaşlayacağı öngörülüyor. Aynı yıl kurumsal yazılım sektörü yüzde 6.8 ile en büyük büyüme oranını yakalarken, 316 milyar dolar da harcama tutarına ulaşacak.

http://techcrunch.com/2013/01/03/gartner-worldwide-it-spending-to-reach-3-7t-in-2013-up-4-2-on-2012-devices-spending-growth-revised-down-helped-by-cheaper-android-tablets/