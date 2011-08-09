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İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gartner : Windows 7 2011 yılında PC'lerin yüzde 42'sine hakim olacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft çıktığı günden bu yana 400 milyon Windows 7 kopyası satarak büyük bir başarıya imza attı. Windows işletim sistemleri içinde en büyük paya sahip XP sürümünün oranı azaldıkça 7 sürümünün pazar payı da buna bağlı olarak artıyor. Gartner analiz şirketinin son işletim sistemleri raporu Windows 7’nin daha da büyüyeceğini öngörüyor.

Gartner’a göre Windows 7 işletim sistemi 2011 yılı sonunda en popüler masaüstü platformu haline gelecek ve dünya çapındaki kişisel bilgisayarların yüzde 42’sine hakim olacak.

2011 yılında satılacak bilgisayarların yüzde 94’ü Windows 7 işletim sistemi barındırıyor olacak. Satışları özellikle ABD ve Asya/Pasifik bölgesi hızlandıracak.

Bununla birlikte Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ve Japonya pazarlarında ekonomik krizler ve depremlerden dolayı bir yavaşlama var. Buna rağmen bu bölgede 2011 yılı sonunda 635 milyon yeni Windows 7 PC’si satılmış olacak. Apple’ın Mac OS platformu ise küçük artışlar yaşayacak.

2010 yılında dünya çapında Mac OS satışları yüzde 4 oranındaydı. 2011 yılında bu oranın yüzde 4.5 olması bekleniyor. 2015 yılında Apple’ın işletim sistemi yeni PC satışlarının yüzde 5.2’sini oluşturacak. Aynı sürede taşınabilir cihazları ise daha çok artacak.

Apple’ın yavaş ama istikrarlı Mac OS büyümesinin altında Gartner yöneticilerinden olan Annette Jump’a göre basit ve sadece kullanıcı arayüzü ve taşınabilir cihazlarla olan kolay entegrasyonu yatıyor.

Mac OS yaygın olarak Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da kullanılıyor. Ancak en hızlı büyümeyi Apple bu bölgelerin dışında yaşayacak.

Gartner Chrome OS, Android ve WebOS sistemlerinin gelecek yıllarda yaygın kullanım elde edemeyeceğini öngörüyor. Bulut tabanlı ve hafif işletim sistemlerinin e-kitap okuyucu veya medya tabletlerine benzer şekilde bir gelişim yaşaması gerekiyor. Muhtemelen hiçbiri Microsoft’un geleneksel PC satışlarına etkisini kıramayacak. 

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DH Misafiri 7 yıl
You've impressed us all with that potsnig!
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escapethelife 8 yıl
%42 den daha fazladır. orjinal kullanan kadar orjinal kullanmayanda var.
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Recharged 8 yıl
Ne kadar haklı çıkacaklar göreceğiz.
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Janissary- 8 yıl
Güzel bir işletim sistemi hadi hayırlısı.
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SaatliBomba 8 yıl
hayırlısı
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createemir 8 yıl
2011'deyiz.
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