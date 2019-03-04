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Gaziantep Üniversitesi'nde Hackathlon etkinliği düzenlenecek

Gaziantep Üniversitesi'nde 23-24 Mart tarihlerinde arasında gerçekleştirilecek olan Hackathlon etkinliği, dijital teknolojilerin oluşturulmasını teşvik edecek. Detaylar haberimizde.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Gaziantep Üniversitesi'nde 23-24 Mart tarihlerinde hackathon etkinliği gerçekleştirilecek. Here & Locial Hackathon hayatı kolaylaştıracak çözümler geliştirmeniz ve dijital teknolojiler oluşturulmasını teşvik etmek amacını taşıyan 24 saat boyunca sürecek olan bir yazılım geliştirme maratonu olarak tanımlanıyor.

Çeşitli ödüller dağıtılacak

Hackathon katılımcıları Türk Hava Yolları ve Here tarafından sunulacak servisler ve veri setlerinin yanı sıra, farklı sektörlerden API sağlayıcı paydaşların servislerini de kullanarak hayatı kolaylaştıracak yenilikçi uygulamalar geliştirecekler. Etkinliğin teması ise Mobilite, Akıllı şehirler ve harita deneyiminin oyunlaştırılması olacak.
Hackathon’da birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.000 TL ve üçüncüye ise 3.000 TL ödül verileceği açıklandı.. Bu ödüllere ek olarak ilk üçe, 1 yıllık inkübasyon ve yatırımcı sunumu da verilecek. Bu etkinliğe başvurmak için locial.hackathlon.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

http://locial.hackathlon.org/ Yorum Yaz
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scorpion20 2 ay
Etkinliğin teması ise Mobilite, Akıllı şehirler ve harita deneyiminin oyunlaştırılması
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esmerbuyucu 2 ay
HERE bir zamanlar Nokia'nındı. Şirket çil yavrusu gibi dağıldı 😂
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