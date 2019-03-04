Gaziantep Üniversitesi'nde Hackathlon etkinliği düzenlenecek

Gaziantep Üniversitesi'nde 23-24 Mart tarihlerinde hackathon etkinliği gerçekleştirilecek. Here & Locial Hackathon hayatı kolaylaştıracak çözümler geliştirmeniz ve dijital teknolojiler oluşturulmasını teşvik etmek amacını taşıyan 24 saat boyunca sürecek olan bir yazılım geliştirme maratonu olarak tanımlanıyor.

Çeşitli ödüller dağıtılacak

Hackathon katılımcıları Türk Hava Yolları ve Here tarafından sunulacak servisler ve veri setlerinin yanı sıra, farklı sektörlerden API sağlayıcı paydaşların servislerini de kullanarak hayatı kolaylaştıracak yenilikçi uygulamalar geliştirecekler. Etkinliğin teması ise Mobilite, Akıllı şehirler ve harita deneyiminin oyunlaştırılması olacak.

http://locial.hackathlon.org/

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Hackathon’da10.000 TL,7.000 TL veise 3.000 TL ödül verileceği açıklandı.. Bu ödüllere ek olarak ilk üçe, 1 yıllık inkübasyon ve yatırımcı sunumu da verilecek. Bu etkinliğe başvurmak içinadresini ziyaret edebilirsiniz.