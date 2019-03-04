Huawei P30 Pro, 40W hızlı şarjı destekleyecek

Teknoloji devi Huawei'nin Mart ayı sonuna doğru tanıtılması beklenen P30 serisinin, teknoloji severler tarafından heyecanla beklendiğini söyleyebiliriz. Lansman tarihi yaklaştıkça, sızıntılar da artmaya başladı ve en son sızıntı ise cihazın hızlı şarj özelliği ile ilgili.

Mate 20 Pro modelinde de kullanılmıştı

Çin'in sertifikasyon kurumu TENAA'da, P30 Pro modeli ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Yayınlanan verilerde, P30 Pro'nun 40W hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor. P30 modelinin ise P30 Pro modeline göre nispeten yavaş bir hızlı şarj deneyimi sunan 22.5W desteği sunacağını da belirtelim.

https://www.mysmartprice.com/gear/huawei-p-30-pro/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

2018 yılında piyasaya sürülenmodelinde de 40W hızlı şarj özelliği mevcuttu. Yüzde 70 doluluk oranına sadece 30 dakikada ulaşan 40W hızlı şarj, Huawei'nin ilk kez kullanacağı bir teknoloji olmayacak. Şirket P30 serisini isetarihinde Paris'te düzenlenecek olan lansman etkinliğinde görücüye çıkaracak. Bu tarih yaklaştıkça, elimize ulaşan sızıntıları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.