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Huawei P30 Pro, 40W hızlı şarjı destekleyecek

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı P30 Pro'nun, 40W hızlı şarj desteği sağlayacağı ortaya çıktı. İşte P30 serisi ile ilgili gelişmeler.
2 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi Huawei'nin Mart ayı sonuna doğru tanıtılması beklenen P30 serisinin, teknoloji severler tarafından heyecanla beklendiğini söyleyebiliriz. Lansman tarihi yaklaştıkça, sızıntılar da artmaya başladı ve en son sızıntı ise cihazın hızlı şarj özelliği ile ilgili.

Mate 20 Pro modelinde de kullanılmıştı

Çin'in sertifikasyon kurumu TENAA'da, P30 Pro modeli ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Yayınlanan verilerde, P30 Pro'nun 40W hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor. P30 modelinin ise P30 Pro modeline göre nispeten yavaş bir hızlı şarj deneyimi sunan 22.5W desteği sunacağını da belirtelim.
2018 yılında piyasaya sürülen Mate 20 Pro modelinde de 40W hızlı şarj özelliği mevcuttu. Yüzde 70 doluluk oranına sadece 30 dakikada ulaşan 40W hızlı şarj, Huawei'nin ilk kez kullanacağı bir teknoloji olmayacak. Şirket P30 serisini ise 26 Mart tarihinde Paris'te düzenlenecek olan lansman etkinliğinde görücüye çıkaracak. Bu tarih yaklaştıkça, elimize ulaşan sızıntıları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://www.mysmartprice.com/gear/huawei-p-30-pro/ Yorum Yaz
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TITAN 2 ay en beğenilen CMteria
türkçe öğretmenine selamlar
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scorpion20 2 ay
mate 20 proda yok muydu bu yeni birşey değil ki
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DH Misafiri 2 ay
son cikacak, ust seviye telefon tabi ki bu hizli sarji destekeleyecek. anlamadim neden haber diye burada var :)
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CMteria 2 ay
Büyük harfle başlayıp cümlenin sonuna nokta koyduğunuz için sizinkine imrendim .
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CMteria 2 ay
Arkadaş ne yapıcaksınız o kadar yeniligi iphone 6-7-8 ne yenilik gördüki
insanoğlu mürit gibi servet akıttı asyalı markalar sanırım akıl ve dusunce
yetisi kazanmasını sağladı insanoğlunun daha guzel yenilik olurmu hiç...
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TITAN 2 ay CMteria
türkçe öğretmenine selamlar
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KızgınHokkabaz 2 ay
Kameralar da biraz geliştirme yapılarak, p20 Pro’dan biraz daha hızlı bir telefon çıkaracak Huawei. Yeni bir şey yok.
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atkosturanadam 2 ay
Bunun haberi neden yapılıyor zaten mate 20 pro'da olan bir özellik bi zahmet daha sonra çıkan bir amiral gemisinde olsun.
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