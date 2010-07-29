GeForce GTS 450'nin saat hızları gün ışığına çıktı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Resmi lansmanı Eylül ayına ertelenen GeForce GTS 450 için teknik özellik bilgileri gelmeye devam ediyor. Bellek veri yolu gibi detaylarını ilk defa açıkladığımız GeForce GTS 450'nin saat hızları da nihayet elimize ulaştı. Nvidia'ya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre GeForce GTS 450'nin grafik işlem birimi 789MHz'de, bellekleri de 3760MHz'de çalışacak. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak.
Paralel işlemci sayısı hakkında henüz net bir bilginin bulunmadığı GeForce GTS 450, 13 Eylül'de lanse edilecek ve GeForce GTS 250'nin yerini alarak ATi HD 5700 serisin rakip olacak.
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yeni sürücü sonrada fan ve soğutmasını
yılsonundada kople inşallah tamamını görürüz ve atiye rakıp olur bu kart :))))))))
Ben aldım enayiyim sanırım.
Riqimaru a bakında ibret alın gerçek taraftar böyle olunur Tarafsızları kınıyorum.
OC potansiyeli de kısıtlı olacak gibi. O gpu hızı nedir yahu!
Bu bilgilere bakarak, hd5770'e gerçek anlamda iyi bir rakibin daha iyi bir gpu ve daha yüksek bellek bant genişliğine sahip olarak geleceğine olan inancım artıyor. Açıkcası 60GB/sn bellek bant genişliğine sahip bir kartın hd5770 karşısında büyük sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Hatta hd5750 karşısında bile.
Her konuda da şunları yazmasan rahat edemiyon mu hacı. Çok didik didik etmeye ne lüzum var. Yok ROP, yok bellek yolu, yok saat hızları...
Açıkçası ben bu karttan ümitliyim, çıktığı zaman belli olacak performansı. Şu aşamada yorum yapmak sallamaktan öteye gitmez.
hız bakımından bu kart o.c ile 1 ghz'yi geçecektir
nvidia gts455'i çıkarmassa bu kart hd5770 ile aynı seviye performans verecektir