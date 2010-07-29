GeForce GTS 450'nin saat hızları gün ışığına çıktı

Resmi lansmanı Eylül ayına ertelenen GeForce GTS 450 için teknik özellik bilgileri gelmeye devam ediyor. Bellek veri yolu gibi detaylarını ilk defa açıkladığımız GeForce GTS 450'nin saat hızları da nihayet elimize ulaştı. Nvidia'ya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre GeForce GTS 450'nin grafik işlem birimi 789MHz'de, bellekleri de 3760MHz'de çalışacak. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak.

Paralel işlemci sayısı hakkında henüz net bir bilginin bulunmadığı GeForce GTS 450, 13 Eylül'de lanse edilecek ve GeForce GTS 250'nin yerini alarak ATi HD 5700 serisin rakip olacak.