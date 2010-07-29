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GeForce GTS 450'nin saat hızları gün ışığına çıktı

8 yıl
40,1b
1
23
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Resmi lansmanı Eylül ayına ertelenen GeForce GTS 450 için teknik özellik bilgileri gelmeye devam ediyor. Bellek veri yolu gibi detaylarını ilk defa açıkladığımız GeForce GTS 450'nin saat hızları da nihayet elimize ulaştı. Nvidia'ya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre GeForce GTS 450'nin grafik işlem birimi 789MHz'de, bellekleri de 3760MHz'de çalışacak. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak.

Paralel işlemci sayısı hakkında henüz net bir bilginin bulunmadığı GeForce GTS 450, 13 Eylül'de lanse edilecek ve GeForce GTS 250'nin yerini alarak ATi HD 5700 serisin rakip olacak.


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DH Misafiri 8 yıl
arkadas gtx460 synergysi 768 mb normalde 1gb'tır :)
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adilazimdegilx 8 yıl
Kartın kağıt üzerindeki özellikleri ne kadar yol gösterir bilemiyorum ama 460ların performansına bakarak yorum yaparsak bu saat hızlarıyla 5770ten daha iyi olur. Fakat o/c potansiyeli yüksek saat hızlarından dolayı 460lara göre daha düşük kalabilir. Zira kart 1Ghz de görse ancak %25 o/c yapılmış olunuyor. Herhangi bir 460 %25 o/c ile 850Mhze rahatça çıkabilir (hatta bazı modeller bu hızlarda satılıyor). Yine de f/p tahtına geçer klasmanında. Yoksa zaten çıkarmasın Nvidia...
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KANUNI61 8 yıl
2/3 gün öncede baskı devresini görmüştük :))))) bikac gün sonra remlerini sonrada
yeni sürücü sonrada fan ve soğutmasını
yılsonundada kople inşallah tamamını görürüz ve atiye rakıp olur bu kart :))))))))
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DH Misafiri 8 yıl
hala 128 Bit kart alan kaldımı :)
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Dovahkiin 8 yıl
Bitle ne alakası var kardeşim boş boş konuşuyorsun farkında değilsin.
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Saw_ 8 yıl
DH Misafiri

hala 128 Bit kart alan kaldımı :)

Ben aldım enayiyim sanırım.

Riqimaru a bakında ibret alın gerçek taraftar böyle olunur
Tarafsızları kınıyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
hala 128 bitlik kartları piyasaya sürüyor nvidia bedava verseler almam :)
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ersinbektas 8 yıl
5750 den bile daha çok elektrik yakıyodur nede olsa nvidia ürünü :D
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M@U 8 yıl
128bit bellek veriyolu genişliğine inanmıyorum. Bu bellek hızı Nvidia için tepe noktası olabilir ancak hd5770'in gerisinde kalıyor. Bu hâli hd5770 seviyesinde performans verirse şükretmek gerekir.

OC potansiyeli de kısıtlı olacak gibi. O gpu hızı nedir yahu!

Bu bilgilere bakarak, hd5770'e gerçek anlamda iyi bir rakibin daha iyi bir gpu ve daha yüksek bellek bant genişliğine sahip olarak geleceğine olan inancım artıyor. Açıkcası 60GB/sn bellek bant genişliğine sahip bir kartın hd5770 karşısında büyük sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Hatta hd5750 karşısında bile.
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Dovahkiin 8 yıl

M@U

128bit bellek veriyolu genişliğine inanmıyorum. Bu bellek hızı Nvidia için tepe noktası olabilir ancak hd5770'in gerisinde kalıyor. Bu hâli hd5770 seviyesinde performans verirse şükretmek gerekir.

OC potansiyeli de kısıtlı olacak gibi. O gpu hızı nedir yahu!

Bu bilgilere bakarak, hd5770'e gerçek anlamda iyi bir rakibin daha iyi bir gpu ve daha yüksek bellek bant genişliğine sahip olarak geleceğine olan inancım artıyor. Açıkcası 60GB/sn bellek bant genişliğine sahip bir kartın hd5770 karşısında büyük sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Hatta hd5750 karşısında bile.


Her konuda da şunları yazmasan rahat edemiyon mu hacı.
Çok didik didik etmeye ne lüzum var. Yok ROP, yok bellek yolu, yok saat hızları...

Açıkçası ben bu karttan ümitliyim, çıktığı zaman belli olacak performansı. Şu aşamada yorum yapmak sallamaktan öteye gitmez.
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heatblast 8 yıl
bu kartta 1 gb bellek var gtx460'ta 768 mb bellek vardı
hız bakımından bu kart o.c ile 1 ghz'yi geçecektir
nvidia gts455'i çıkarmassa bu kart hd5770 ile aynı seviye performans verecektir
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highgen 8 yıl
iyi o.c olursa eğer ki olacağa benziyo o zmn hd5770 ten daha iyi olur ve tutulur.
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