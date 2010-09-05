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GeForce GTX 460'da fiyat indirimine gidildi

8 yıl
42,5b
1
112
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia yaz dönemine yamgasını vuran GeForce GTX 460 modelinde fiyat indirimine gitti. Hem 192-bit hem de 256-bit versiyonlarında indirim yapılan GeForce GTX 460, sırasıyla 199$ ve 229$ olan lansman fiyatları yerine bugün marka ve modeline göre 179$ seviyesinden başlayan fiyatlarla 20 dolar kadar ucuza alınabiliyorlar.

Newegg ve Tigerdirect gibi popüler ticaret sitelerinde yer alan fiyatlara göre örneğin EVGA'nın fabrika çıkışı %13 hız aşırtmalı olarak sunulan GeForce GTX 460 768MB Superclocked modeli, 179 dolar seviyesinden alınabiliyor. Öte taraftan 1GB bellekli GeForce GTX 460'lar da 219$ civarından temin edilebiliyorlar.

Görünüşe bakılırsa Ekim ayı için planlanan AMD Radeon HD 6700 serisi çıkmadan önce fiyatları aşağı çekerek hem satışları arttırmak hem de rakibini güçlü bir pozisyonda yakalamak isteyen Nvidia kolları sıvamış durumda. Bu arada GeForce GTX 460'ın rakibi olan ATi Radeon HD 5830'un en ucuzu ise 190$ civarı fiyatla sunuluyor.


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Batuist 8 yıl
aman ne sevindim... 1 ay sonra indirim mi olur yahuu...
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mehmetgirgin 8 yıl
amd geçen 1$ indirim yapmıştı.
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ozguneren 8 yıl
ıns. turkıyede de ındırımler hemen gelır...
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unixslax 8 yıl
yeni kartlar yolda ben 6xxx serisini beklicem fiyat indirimi neden saniosunuz ati ye karşilik tabiki her zamanki nvidia işte karti çikarir herkes alir 1 ay sonra fiyati duşurur
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lj94 8 yıl
adamlar indirim yapıyor alalım die.ati fanboyu hala nvidiaya kin dolu
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demircibu 8 yıl
meta cana bedava gtx 460 1gb ver yine ati 5770alır 280e
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jumano 8 yıl
düşsün baba düşsün herkez alsın bizde alalım
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lvlono 8 yıl
Ekran kartı tercihini erteleyenler için caydırıcı bir haber olabilir(HD6000 serisini bekleyenler için). Bu tarz indirimleri birkaç ay sonra bekleyenlerin kafalarındaki düşünceleri çelebilir nitelikte gibi geliyor bu haber. Eğer 1 Gb'lık GTX460'a 350 Lira'ya ulaşılabilirse, ben bile satın almayı düşünebilirim.
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HoLY.oNE 8 yıl
he diyin geçin arkadaşlar, ne uğraşiyorsunuz Allah aşkına
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unixslax 8 yıl

HoLY.oNE

he diyin geçin arkadaşlar, ne uğraşiyorsunuz Allah aşkına




aynen bu testlerden çok var ve hepsi birbirinden farklı var nette dogrulugu trtişilir ve her program da ve oyunda her kart farklı sonuç verebiliyor
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ayzer 8 yıl
yeni çıkan bir kart okadar okadar okadar çok satmışki indirelimde fiyatını alamayanlar alsın öylemi...
çok komiksiniz çok...
indirim 2 şekilde yapılır
1.rekabetten.satamazsın yada satışlarında istediğin seviyeye gelememişsindir.
2.tabiri caizse seri sonu elde kalmasın diye in-di-rim yapılır...
hala insanları kandırmayı görev edinmişler var yahu
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DigitalWorld 8 yıl

ayzer

yeni çıkan bir kart okadar okadar okadar çok satmışki ****de fiyatını alamayanlar alsın öylemi...

çok komiksiniz çok...

indirim 2 şekilde yapılır

1.rekabetten.satamazsın yada satışlarında istediğin seviyeye gelememişsindir.
2.tabiri caizse seri sonu elde kalmasın diye in-di-rim yapılır...

hala insanları kandırmayı görev edinmişler var yahu



Evet kardeş aynen öyle. Zira bu satılanlar Don gömlek fanila gibi giysi değil.

En iyi örneklerinden. Nokia 5800. Satış adedi arttıkça fiyatı düştü. Bilgisayar dünyasında bir Premium olayı vardır arkadaşın tabiri ile. Firma ilk satışlardan kaymağı yer sonra satış adedi arttıkça pazar payını yükseltmek için fiyatı düşürür. Zira ARGE yi çıkarmış artık kar kısmındadır. Ona maliyeti sadece GPU üretimidir ki en basit tabir ile GPU dediğiniz siliko madde = Kum. Çin mallarının ucuz olma sebeplerinden biri de ( düşük kalite malzeme dışında ) ARGE yatırımlarının kayde değer olmamasıdır.
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sadtneverdie 8 yıl
indirime bile laf eden sivri zekalılara ne desek boş arkadaşlar boşuna çene yormayın onlar anlamaz. Amd indirim yapınca "kullanıcı dostu", zam yapınca "haklı" olur. Nvidia indirim yapınca satamadı olur.

mete 5770 e rakip geldi diye üzülüyor olmalısın?
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Mete Can Karahasan 8 yıl

sadtneverdie

indirime bi,le laf eden sivri zekalılara desek boş arkadaşlar boşuna çene yormayın onlar anlamaz. Amd indirim yapınca "kullanıcı dostu", zam yapınca "haklı" olur. Nvidia indirim yapınca satamadı olur.

Amd'deki fiyatlar baştan daha dengeli oluyor diye düşünüyorum. Bir de ne hikmetse Türkiye fiyatları değişmiyor yurtdışında zam olsa da.
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M@U 8 yıl
1 ay önce 219$+KDV'ye aldım. Daha yeni mi düşmüş.
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Mete Can Karahasan 8 yıl

M@U

1 ay önce 219$+KDV'ye aldım. Daha yeni mi düşmüş.


Nvidia kullanıcılarının alışık olduğu bir durum.
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