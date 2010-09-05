GeForce GTX 460'da fiyat indirimine gidildi

Nvidia yaz dönemine yamgasını vuran GeForce GTX 460 modelinde fiyat indirimine gitti. Hem 192-bit hem de 256-bit versiyonlarında indirim yapılan GeForce GTX 460, sırasıyla 199$ ve 229$ olan lansman fiyatları yerine bugün marka ve modeline göre 179$ seviyesinden başlayan fiyatlarla 20 dolar kadar ucuza alınabiliyorlar.

Newegg ve Tigerdirect gibi popüler ticaret sitelerinde yer alan fiyatlara göre örneğin EVGA'nın fabrika çıkışı %13 hız aşırtmalı olarak sunulan GeForce GTX 460 768MB Superclocked modeli, 179 dolar seviyesinden alınabiliyor. Öte taraftan 1GB bellekli GeForce GTX 460'lar da 219$ civarından temin edilebiliyorlar.

Görünüşe bakılırsa Ekim ayı için planlanan AMD Radeon HD 6700 serisi çıkmadan önce fiyatları aşağı çekerek hem satışları arttırmak hem de rakibini güçlü bir pozisyonda yakalamak isteyen Nvidia kolları sıvamış durumda. Bu arada GeForce GTX 460'ın rakibi olan ATi Radeon HD 5830'un en ucuzu ise 190$ civarı fiyatla sunuluyor.