GeForce GTX 460'da fiyat indirimine gidildi

Nvidia yaz dönemine yamgasını vuran GeForce GTX 460 modelinde fiyat indirimine gitti. Hem 192-bit hem de 256-bit versiyonlarında indirim yapılan GeForce GTX 460, sırasıyla 199$ ve 229$ olan lansman fiyatları yerine bugün marka ve modeline göre 179$ seviyesinden başlayan fiyatlarla 20 dolar kadar ucuza alınabiliyorlar.
Newegg ve Tigerdirect gibi popüler ticaret sitelerinde yer alan fiyatlara göre örneğin EVGA'nın fabrika çıkışı %13 hız aşırtmalı olarak sunulan GeForce GTX 460 768MB Superclocked modeli, 179 dolar seviyesinden alınabiliyor. Öte taraftan 1GB bellekli GeForce GTX 460'lar da 219$ civarından temin edilebiliyorlar.
Görünüşe bakılırsa Ekim ayı için planlanan AMD Radeon HD 6700 serisi çıkmadan önce fiyatları aşağı çekerek hem satışları arttırmak hem de rakibini güçlü bir pozisyonda yakalamak isteyen Nvidia kolları sıvamış durumda. Bu arada GeForce GTX 460'ın rakibi olan ATi Radeon HD 5830'un en ucuzu ise 190$ civarı fiyatla sunuluyor.
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aynen bu testlerden çok var ve hepsi birbirinden farklı var nette dogrulugu trtişilir ve her program da ve oyunda her kart farklı sonuç verebiliyor
çok komiksiniz çok...
indirim 2 şekilde yapılır
1.rekabetten.satamazsın yada satışlarında istediğin seviyeye gelememişsindir.
2.tabiri caizse seri sonu elde kalmasın diye in-di-rim yapılır...
hala insanları kandırmayı görev edinmişler var yahu
Evet kardeş aynen öyle. Zira bu satılanlar Don gömlek fanila gibi giysi değil.
En iyi örneklerinden. Nokia 5800. Satış adedi arttıkça fiyatı düştü. Bilgisayar dünyasında bir Premium olayı vardır arkadaşın tabiri ile. Firma ilk satışlardan kaymağı yer sonra satış adedi arttıkça pazar payını yükseltmek için fiyatı düşürür. Zira ARGE yi çıkarmış artık kar kısmındadır. Ona maliyeti sadece GPU üretimidir ki en basit tabir ile GPU dediğiniz siliko madde = Kum. Çin mallarının ucuz olma sebeplerinden biri de ( düşük kalite malzeme dışında ) ARGE yatırımlarının kayde değer olmamasıdır.
mete 5770 e rakip geldi diye üzülüyor olmalısın?
Amd'deki fiyatlar baştan daha dengeli oluyor diye düşünüyorum. Bir de ne hikmetse Türkiye fiyatları değişmiyor yurtdışında zam olsa da.
Nvidia kullanıcılarının alışık olduğu bir durum.