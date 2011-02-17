GeForce GTX 550 Ti, 15 Mart'ta lanse edilebilir

Dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Nvidia'nın, GeForce GTX 550 Ti modelini 15 Mart'ta yani Almanya'da düzenlenecek CeBIT Fuarı'nı takiben lanse etmesi bekleniyor. 40nm üretim teknolojisiyle GF116 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. Henüz net bir bilgi olmasa da 240 veya 288 paralel işlem birimiyle geleceği belirtilen GeForce 550 Ti'de, 3+1 fazlı güç tasarımının kullanılması ve ısıl tasarım gücünün 110 Watt olması bekleniyor.

Saat hızları henüz bilinmeyen GeForce GTX 550 Ti'nin, 200 dolar seviyesinden sunulması ve GeForce GTX 460 modelinin yerini alması bekleniyor. İlgili fiyat segmentini dikkate alırsak, ifade edilen fiyat bilgisi çerçevesinde GeForce GTX 550 Ti, AMD'nin Radeon HD 6870 modeliyle benzer fiyat aralığında yer alacak gibi görünüyor.