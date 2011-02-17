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GeForce GTX 550 Ti, 15 Mart'ta lanse edilebilir

8 yıl
13,1b
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17
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Nvidia'nın, GeForce GTX 550 Ti modelini 15 Mart'ta yani Almanya'da düzenlenecek CeBIT Fuarı'nı takiben lanse etmesi bekleniyor. 40nm üretim teknolojisiyle GF116 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. Henüz net bir bilgi olmasa da 240 veya 288 paralel işlem birimiyle geleceği belirtilen GeForce 550 Ti'de, 3+1 fazlı güç tasarımının kullanılması ve ısıl tasarım gücünün 110 Watt olması bekleniyor.

Saat hızları henüz bilinmeyen GeForce GTX 550 Ti'nin, 200 dolar seviyesinden sunulması ve GeForce GTX 460 modelinin yerini alması bekleniyor. İlgili fiyat segmentini dikkate alırsak, ifade edilen fiyat bilgisi çerçevesinde GeForce GTX 550 Ti, AMD'nin Radeon HD 6870 modeliyle benzer fiyat aralığında yer alacak gibi görünüyor.


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tahir40 8 yıl
10 yıl geçti, adamlar hala inatla yapmıyor orta seviyeye 256 bit kart! Bu kart gtx 460SE'nin bile yerini alamaz. Anlaşılan o ki 2. el bi gtx 460 almak en mantıklısı, yoksa bu yeni kartlar daha hızlı olabilir ama da uygun(fiyat/performans) değil...
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M@U 8 yıl

tahir40

10 yıl geçti, adamlar hala inatla yapmıyor orta seviyeye 256 bit kart!

HD3850, 9600gt, HD4850, GTS250, HD4830, GTX460, HD6850... Bu kartlar orta sınıf değil mi?
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mavizaman 8 yıl
nvidia fanı kim konudaki?
yorumlara hep eksi basmış bu kadar basitlik pes!
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Rainbow6 8 yıl
Baska bi copluk daha 560 da iyi bi performans yokki bu kart neden yapilmis anlamadim rakip segmenti yakalamadan kart cikariyor adamlar
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FightF0RFreedom 8 yıl
gts 550 bekliyordum ben gtx550 nereden çıktı.
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M@U 8 yıl
Öncelikle gf114 gpu'sunun biraz kırpılmış yahut saat hızları düşürülmüş bir sürümü olarak GTX560 SE gib bir kart bekliyorum. Hemen arkasından da GTX460'ın biraz altında performans verecek bir GTS550. Bakalım Nvidia'nın aklındaki ne?
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The@Thing 8 yıl
Bencede kırpılmış versiyon olabilir ve Gtx 460 Se gibi az tercih edilir,tabi testleri görmek lazım
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Emre Demirel 8 yıl
6870 fiyatinda ama yarisi kadar performans verir vatana millete hayirli olsun
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Mckhan 8 yıl
gtx460 ları silicekler sanırım. sli performansı ve fiyatı önemli
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