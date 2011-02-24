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GeForce GTX 550 Ti'nin teknik özellikleri netleşiyor

8 yıl
16,8b
1
23
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 550 Ti'nin teknik özellikleri netleşiyor
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Çift grafik işlemcili GeForce GTX 590 modelini Pax East 2011 etkinliğinde tanıtacağı belirtilen Nvidia, yeni model hazırlıklarına devam ediyor. Firmanın orta segmentte GeForce GTS 450'nin yerine planladığı GeForce GTX 550 Ti modelinin teknik özellikleri netleşmeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF116-400 GPU'sundan güç alacağı belirtilen ekran kartının, 192x paralel işlem birimine (CUDA çekirdeği), 32x doku ünitesine, 24x ROP ve 192-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacağı bildiriliyor.

Grafik işlem biriminin 900MHz'de çalışacağı belirtilen GeForce GTX 550 Ti modeline, 4100MHz'de görev yapan 1GB GDDR5 bellek eşlik edecek. Artan saat hızları ve 192-bit bellek veri yolu desteği sayesinde GeForce GTS 450'de 57.7GB/saniye olan bellek bant genişliği, GeForce GTX 550 Ti'de, 98.4GB/saniye olarak ifade ediliyor ki ciddi artış dikkatlerden kaçmıyor. Isıl tasarım gücünün 110 Watt olacağı belirtilen GeForce GTX 550 Ti, baskılı devre ve soğutucu tasarımı olarak GTS 450 ile benzer olacak.

Üreticiler tarafından özel tasarımlı örneklerinin CeBIT 2011 Fuarı'nda gösterilmesi beklenen GeForce GTX 550 Ti'nin resmi lansmanı içinse 15 Mart tarihi telaffuz ediliyor.

GeForce GTX 550 Ti'nin teknik özellikleri netleşiyor
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Python 8 yıl
gtx 5xx serisi diye alanlar olur ama harbiden gtx460 dururken gerkesiz geldi bana
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heatblast 8 yıl
bu kart gts455 diye planlanan kart
gtx475 diye söylediler gtx560 ti olarak, gtx485 diye söylediler gtx580 olarak çıktı
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M@U 8 yıl
Saat hızları artırılmış ve kullanılan gpu'bub kırpılmadığı bir GTS450 de diyebiliriz. Nvidia G400 serisinde başarısını düşük tuttu ve bir sonraki serinin daha başarılı görünmesini sağoladı genel olarak. G400 serisinde kırpılmayan gpu yoktu neredeyse. Ayrıca saat hızları da genel olarak düşüktü. G500 serisinde ise aynı yapıda olan gpu'lar daha iyi bir revizyonla kırpılmadan ve daha yüksek saat hızları ile kullanılıyor. Güzel taktik. Ancak bir sonraki seeri için daha sağlam işler gerekiyor ki bu da 28nm ile sağlanacak gibi.

GTX olarak adlandırılmasını ise anlayamadım. Belki de gpu'nun tam olarak kullanılması ile alakalıdır. Misal kırpılan birkaç gf114 gpu'su ile GTX560 ve GTS560 gibi kartlar gelebilir. Kırpılan gf116 gpu'su ile de GTS550 gibi bir kart sunulabilir. Tabi böyle bir durumda Nvidia'nın G500 serisinden çok ekmek yemek istediği sonucunu çıkarabiliriz. Heleki 28nm'ye geçiş süreci hâlâ muamma iken çok da tuhaf değil.
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NeloAngelo 8 yıl
benim bilgidim 192 bit olursa 1 gb olamaz 192nin katı olması lazım önceki nvidia kartlar gibi, 256 bit veya 128 bit olması lazım 1 gb bellek için
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lMoRpHeUsl 8 yıl

NeloAngelo

benim bilgidim 192 bit olursa 1 gb olamaz 192nin katı olması lazım önceki nvidia kartlar gibi, 256 bit veya 128 bit olması lazım 1 gb bellek için



Yanlış biliyosunuz
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::Ashes:: 8 yıl
5850 yerine 6850 çıkmış işte türkiyede gts450ler 250lira civarında olduğunu düşünürsek buda 300liraya çok yakın çıkacaktır..
300liradan Gtx460 192bit alınır bence..
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adilazimdegilx 8 yıl
192bitlik kartta nasıl 1GB bellek olacak? Daha önceleri bunun sorun sorun çıkaracağı için koyulmadığını okumuştuk. Ayrıca 900Mhz'e dayanmış GPU'da nedir öyle? 450deki kapalı birimlerin açılması ve bu hızlarla 450+%20-25 civarı olması beklenebilir. Bu durumda 5770 +%15 olur ki fiyat olarak ne konumda olacağını merak ediyorum.

Daha önce TPU'da yer alan bir 450 yazısından:

It helps NVIDIA to increase its GPU yields. This also leaves NVIDIA with the option to create a more powerful "GTS 455" SKU at a later time, that has a 192-bit GDDR5 memory interface, with likely 768 MB or 1536 MB of memory.


Bu kart büyük ihtimalle TPUnun öngördüğü 455 isimli model olacak.
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CodeMachine 8 yıl
Bitli mercimeğin bir kör alıcısı olurmuş, şöyle kendi hayatıma bakıyorumda ne kadar yersiz ve gereksiz şeyler almışımki, artık her ürünün bir alıcısının olacağını iyice idrak ettim.
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Die4WiN 8 yıl
Gtx460 192bitten daha iyi bir bant genişliğine ve daha iyi bir ısıl güç tasarımına sahip. Oc değerleride iyi olursa fiyatı kadar neden alınmasın? Alınmayacağı düşünülseydi zaten yapılmazdı. Alınabilirliği tabi ilk lanse edildiği tarihte ki kadar kötü olacak diye bir kaide yok.
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ekorender 8 yıl
Niye gereksiz olsun ki. Herkes muhteşem sistemler toplamıyor. PC oyunculuğu için 1440*900 veya 1680*1050 çözünürlükte her oyunu full ayarda açar bu ekran kartı. GTX 460'a görede üretim maliyetleri belli ki daha düşük. TDP değeri çok düşük. Yüksek wattlı psu sahibi olmayan normal oyuncular için fiyatıda, maliyeti gereği düşük olursa gayet çok tercih edilir. GTX 460 seviyelerinde bir kart olsun bence çok başarılı olur. Herkesi burada takılan arkadaşlar gibi GTX580 vb. kart alabilir olarak düşünmeyelim lütfen. İyi günler.
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MÜŞAVİR 8 yıl
GTX560 ı düşününce, bununda GTX460 fiyatına satılacağını öngörmek yanlış olmaz. Öyle olursa da almak ahmaklık olur.
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TURK SITH 8 yıl
müşavire katılıyorum ve ekliyorum; gereksiz kart...
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