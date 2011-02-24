GeForce GTX 550 Ti'nin teknik özellikleri netleşiyor

Çift grafik işlemcili GeForce GTX 590 modelini Pax East 2011 etkinliğinde tanıtacağı belirtilen Nvidia, yeni model hazırlıklarına devam ediyor. Firmanın orta segmentte GeForce GTS 450'nin yerine planladığı GeForce GTX 550 Ti modelinin teknik özellikleri netleşmeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF116-400 GPU'sundan güç alacağı belirtilen ekran kartının, 192x paralel işlem birimine (CUDA çekirdeği), 32x doku ünitesine, 24x ROP ve 192-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacağı bildiriliyor.

Grafik işlem biriminin 900MHz'de çalışacağı belirtilen GeForce GTX 550 Ti modeline, 4100MHz'de görev yapan 1GB GDDR5 bellek eşlik edecek. Artan saat hızları ve 192-bit bellek veri yolu desteği sayesinde GeForce GTS 450'de 57.7GB/saniye olan bellek bant genişliği, GeForce GTX 550 Ti'de, 98.4GB/saniye olarak ifade ediliyor ki ciddi artış dikkatlerden kaçmıyor. Isıl tasarım gücünün 110 Watt olacağı belirtilen GeForce GTX 550 Ti, baskılı devre ve soğutucu tasarımı olarak GTS 450 ile benzer olacak.

Üreticiler tarafından özel tasarımlı örneklerinin CeBIT 2011 Fuarı'nda gösterilmesi beklenen GeForce GTX 550 Ti'nin resmi lansmanı içinse 15 Mart tarihi telaffuz ediliyor.