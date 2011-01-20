GeForce GTX 560 Ti detaylı fotoğraflarıyla boy gösterdi

Nvidia'nın 25 Ocak'ta duyurmaya hazırlandığı GeForce GTX 560 Ti modeli merak edilen detaylarıyla birlikte ortaya çıktı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF114 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 384x paralel işlem birimine sahip. 820MHz GPU, 1620MHz paralel işlemci ve 4000MHz bellek saat hızlarında görev yapan ekran kartının görüntüleri ortaya çıkan temsilcisi yeşil renkli baskılı devre kullanırken, Nvidia'nın üreticileri serbest bırakacağı ve lansman günü özel tasarımlı çok sayıda GeForce GTX 560 Ti çözümünün de farklı üreticiler tarafından pazara sunulacağı üzerinde duruluyor.

Görüntülerden de anlaşılabileceği üzere GeForce GTX 560 Ti, üç adet Bakır ısı borusuna sahip soğutucu ile gelecek. 4+1 fazlı güç tasarımına sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartında iki adet 6pin güç konnektörüne yer veriliyor. Görüntü aktarımı için Nvidia'nın diğer çözümlerinde olduğu gibi çift DVI ve Mini HDMI konnektörleriyle donatılan ekran kartı çoklu GPU kurulumları için SLI başta olmak üzere CUDA, PhysX ve 3DVision gibi Nvidia teknolojilerine de destek sunacak.