GeForce GTX 560 Ti detaylı fotoğraflarıyla boy gösterdi

Nvidia'nın 25 Ocak'ta duyurmaya hazırlandığı GeForce GTX 560 Ti modeli merak edilen detaylarıyla birlikte ortaya çıktı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF114 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 384x paralel işlem birimine sahip. 820MHz GPU, 1620MHz paralel işlemci ve 4000MHz bellek saat hızlarında görev yapan ekran kartının görüntüleri ortaya çıkan temsilcisi yeşil renkli baskılı devre kullanırken, Nvidia'nın üreticileri serbest bırakacağı ve lansman günü özel tasarımlı çok sayıda GeForce GTX 560 Ti çözümünün de farklı üreticiler tarafından pazara sunulacağı üzerinde duruluyor.
Görüntülerden de anlaşılabileceği üzere GeForce GTX 560 Ti, üç adet Bakır ısı borusuna sahip soğutucu ile gelecek. 4+1 fazlı güç tasarımına sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartında iki adet 6pin güç konnektörüne yer veriliyor. Görüntü aktarımı için Nvidia'nın diğer çözümlerinde olduğu gibi çift DVI ve Mini HDMI konnektörleriyle donatılan ekran kartı çoklu GPU kurulumları için SLI başta olmak üzere CUDA, PhysX ve 3DVision gibi Nvidia teknolojilerine de destek sunacak.
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Çünkü bunun getirdiği ısı, güç tüketimi gibi sorunların yanısıra boyut nedeniyle her bir GPU nun üretim maaliyeti artıyor. Doğal olarak çünkü aynı wafer dan daha az sayıda GPU çıkıyor.
Bu nedenle AMD yi %50 küçük GPU ile Fermi lere benzer performans verdiği için takdir etmek gerekir. Bu AMD nin GPU tasarımının çok daha verimli olduğunu gösterir.
Yukarıda oranı yakalamaktan bahsettim. Ayrıca birçok sebep var. Bunları da dile getirdim. G400 serisi ile HD5000 serisinin durumu ayrıca ele alnmalı diyorum.
G400 serisinde kullanılan Fermi gpu'su 529mm^2. HD5800 serisinde kullanılan Cypress 334mm^2. Aralarında %15-20 civarında performans farkı var. Ben de diyorum ki G500 serisinde kullanılan gf110 gpu'su da gf100 ile aynı boyutta. Onunla neden karşılaştırmıyorsunuz? Şimdi nedenleri sıralayayım, daha iyi anlayacaksınız.
- GF100 gpu'su Nvidia'nın yeni mimarisiydi, sorun çıkarmaya müsaitti.
- GF100 gpu'su Nvidia'nın 40nm'deki ilk büyük gpu'suydu ve Nvidia'nın 40nm'de deneyimi yoktu (yalnızca Kasım ayında o dönem için giriş seviyesi sayılabilecek gt200 mimarili kartlar sunmuştu).
- GF100 gpu'su üretimde yaşanan sıkıntılar sebebiyle 3 kez revizyon gördü ve piyasaya sunmak için acele edildi.
Sonuç olarak, 1 SM'si kapalı, çok güç çeken ve çok ısınan bir gpu ortaya çıktı.
- Cypress gpu'su AMD'nin 2 yıldan fazla zamandır kullandığı bir mimariydi ve 3. nesilde (R770) başarıya ulaşmıştı. Cypress ise 4. nesli idi.
- Cypress gpu'su AMD'nin 40nm'deki ilk büyük gpu'su idi ancak Nisan ayında sunduğu ve o dönem için görece performans segmentinde olan HD4770 ile 40nm'de deneyim elde etmişti ve o sırada Ever Green gpu'ları üzerinde çalışılıyordu.
- AMD'nin kaç kez revizyona gittiğini bilmiyoruz ancak AMD'nin daha küçük ve eski mimarili gpu'lar üretiyor olması üretim sürecinin de sağlıklı şekilde işlemesini sağlamıştır elbette.
İşte böyle bir durum söz konusuydu. Yani Nvidia için kötü, AMD için iyi. Sonuç olarak da AMD, Nvidia'nın çok net şekilde önüne geçti. Sizin de yaptığınız karşılaştırma bu şekilde.
Şimdi durum tersine döndü mesela. Onu da şöyle açıklayayım.
- GF110 gpu'su Nvidia'nın başarısız olduğu gf100 gpu'sunun ufak farklılıklar dışında aynısıydı. Yani yeni bir revizyonu gibi.
- GF110 gpu'su Nvidia'nın 40nm'deki 2. büyük gpu girişimiydi ve eskisinden farklılık arz etmediği için sorunları iyi biliniyordu. Yani deneyim vardı.
Bunların sonucunda tüm birimleri ve daha yüksek saat hızları ile çalıştığı halde eskisine göre daha az güç tüketen (hemen hemen aynı), daha az ısınan, daha performanslı bir gpu yapılabildi.
- Cayman gpu'su AMD'nin eski mimarisi üzerinde ciddi değişiklikler yaptığı ilk mimari. Bunu yapmasındaki amacın alan/performans oranını ve salt geometri performansını yükseltme amacı taşıdığı söyleniyor.
- Cayman gpu'su AMD'nin 40nm'de ortaya çıkardığı en büyük gpu. Ayrıca R600'den biliyoruz ki bu mimari büyük gpu'larda pek başarılı değil. Daha doğrusu belli bir noktadan sonra getirisi, götürdüklerini karşılamıyor. Cypress ve Barts gpu'ları bu konuda optimum oranı yakalamış gpu'lar olarak görülebilir.
Bunlar toplandığı vakit, eskisine göre daha fazla güç tüketen, daha fazla ısınan ve performans olarak büyük getirile sunamayan bir gpu çıktı ortaya.
İsterseniz bir de bu noktadan değerlendirme yapalım: AMD avantajını yitirmeye başlarken, Nvidia avantaj kazanıyor. Yani durum tersine dönmüş gibi. Tüm birimleri açık ve saat hızları yüksek gelecek olan GTX560 bu durumu daha da iyi ortaya koyabilir bir hafta sonra. Zira HD5870 ile benzer performans vermesi beklenen (hatta HD6950'ye de yakın diyebiliriz) bir kart sonuçta.
Peki sonrasını düşünecek olursak.
Nvidia, Fermi mimarisini oturttu. 28nm'ye de ilk geçen isim olmak istiyorlar ki gelen haberlere göre giriş seviyesi 28nm gpu'lar denenme aşamasına gelmiş. Bu durumda Nvidia'nın 28nm'de daha deneyimli olması beklenebilir. Tabi mimari olarak da sorunları aştı ve sürücüleri de oturtmaya başladı. Özetle 28nm'de çok daha güçlü ve sorunsuz Fermi'ler görebiliriz.
AMD ise yeni mimari hazırlığında. Peki API değişmiyorken, eski mimari tamamen bırakılıp yenisi uygulanır mı? Şuana kadar böyle bir şey olmadı. Buradan hareketle, Cayman'ın özelliklerinin bir kısmı devam edecek olan bir yenileme olacağını söyleyebiliriz. Peki AMD'nin Cayman'da yaptığı yeniliklerin bile götürüsü büyük olmuşken, bu yenileme hareketi ne kadar başarılı olur? Bunu bilmiyoruz. Ancak ben çok başarılı olacağını zannetmiyorum, çünkü 28nm'ye geçişte aynı dönemde olacak. Yani AMD, yeni mimarisini yeni bant üretiminde denemiş olacak ki bu durum Fermi'nin başına gelenlerin aynısı diyebiliriz. Tabi illa başarısız olacak diye bir durum yok. Çok başarılı da olabilir. Ancak biraz gerçekçi olursak bu düşük bir ihtimal gibi.
Yukarıda da bahsettiğim durumun genel özeti bu. Firmaların durumu değişkendir. Siz gf100'lerle ile Cypress'ları karşılaştırarak büyük gpu kötüdür diyorsunuz ancak ben o dönem geçti, şimdi gf110'lara karşı Cayman dönemi var ve karşılaştırma da buna göre yapılmalı diyorum. Böyle bir karşılaştırmada da yukarıda sıraladığım faktörler devreye giriyor.
Hatta, referans soğutmada bu kadar iyisini görmek nadir rastlanan bir durum.
nesi var acaba?