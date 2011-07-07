GeForce GTX 580M, DirectX 11 modunda Full HD Crysis 2 deneyimi için yeterli değil

Nvidia geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı GeForce GTX 580M grafik birimini dünyanın en hızlı mobil GPU'su olarak duyurmuştu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF114 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, masaüstü ekran kartları ile kıyaslandığında 384x CUDA çekirdeği ve 256-Bit bellek veri yolu desteği gibi detaylarla GTX 560 Ti'ye yakın bir portre çiziyor.





GeForce GTX 580M'in kullanıldığı ilk dizüstü bilgisayarlardan biri olan Alienware M18x'i kullanma fırsatı yakalayan yabancı gazeticilerin yorumuna göre, DirectX 11 modunda Crysis 2'yi yeni GPU ile Full HD çözünürlükte akıcı bir şekilde oynamak pek mümkün değil. Fudzilla'nın haberine göre GeForce GTX 580M, Crysis 2'yi DirectX 11 modunda 20 kare/saniye seviyesinin üzerine çıkacak gücü sunamıyor.





DirectX 9 söz konusu olduğunda ise kartın yeterli olduğu ve Crysis 2'yi akıcı bir şekilde oynatabildiği belirtiliyor. Bu noktada popüler oyunu dizüstü bilgisayarlarda yüksek kalite ve çözünürlük ayarlarında oynamak isteyenler içinse SLI desteği sunuluyor.





Çift GPU ile artan mobil grafik performansına ek olarak maliyetler de artıyor ve Alienware Amerika, M18x modelinde GTX 580M SLI kurulumu için ekstra 1200$ talep ediyor.