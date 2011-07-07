GeForce GTX 580M, DirectX 11 modunda Full HD Crysis 2 deneyimi için yeterli değil

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı GeForce GTX 580M grafik birimini dünyanın en hızlı mobil GPU'su olarak duyurmuştu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF114 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, masaüstü ekran kartları ile kıyaslandığında 384x CUDA çekirdeği ve 256-Bit bellek veri yolu desteği gibi detaylarla GTX 560 Ti'ye yakın bir portre çiziyor.
GeForce GTX 580M'in kullanıldığı ilk dizüstü bilgisayarlardan biri olan Alienware M18x'i kullanma fırsatı yakalayan yabancı gazeticilerin yorumuna göre, DirectX 11 modunda Crysis 2'yi yeni GPU ile Full HD çözünürlükte akıcı bir şekilde oynamak pek mümkün değil. Fudzilla'nın haberine göre GeForce GTX 580M, Crysis 2'yi DirectX 11 modunda 20 kare/saniye seviyesinin üzerine çıkacak gücü sunamıyor.
DirectX 9 söz konusu olduğunda ise kartın yeterli olduğu ve Crysis 2'yi akıcı bir şekilde oynatabildiği belirtiliyor. Bu noktada popüler oyunu dizüstü bilgisayarlarda yüksek kalite ve çözünürlük ayarlarında oynamak isteyenler içinse SLI desteği sunuluyor.
Çift GPU ile artan mobil grafik performansına ek olarak maliyetler de artıyor ve Alienware Amerika, M18x modelinde GTX 580M SLI kurulumu için ekstra 1200$ talep ediyor.
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Yani 170 watt tdp değeri olan bi kartla mobili kartı kıyaslamak nakdar doğru olur meçul gtx580m bi gtx285 ayarındaysa öpsün başının üstüne koysun laptop sahipleri..
250 $ ekstra verir HD6970m kartlı Alienware alırım,
kalan 1000 dolara da Macbook Air alırım, yalan mı? ;)))
Tabii bir de 580M'ler üretilmeye başlandığında Crysis 2'nin bu son yamaları henüz yayınlanmamıştı!
Crysis 2'yi, aradan geçen yıllara rağmen yeni çıkan ekran kartlarını zorlayan bir oyun olan Crysis 1 ile kıyasladığınızda, bu son yamayla, ilk oyuna göre bırakın detaylardaki eksilmeyi, fersah fersah geçmiş olduğunu görüyoruz. Detaylar bundan daha fazla artırılabilir miydi orasını bilemeyiz ama, öyle bir imkan olsaydı ve biraz daha artırmış olsalardı, GTX 580 gibi tek GPU'nun en hızlısı olan bir kartın bile yetersiz kaldığını hep birlikte görecektik.
Bu da gösteriyor ki, nasıl ki Crysis 1 yıllar boyunca üst düzey ekran kartlarının aşması gereken bir baraj olduysa, şimdi aynısı Crysis 2 için geçerli hale geldi. Ki, yeni çıkan birçok oyunun henüz Crysis 1 kadar detaylı grafiklere sahip olmadığını da beraberinde düşünecek olursak...
Altına imzamı koyarım.
ek olarak, extreme performans ancak masaüstünde olur bu doğru. diğer yandan bu makinalar benim gibi orta gelir seviyesinde insanlar için sunulan çözümler değil. açıkçası 18" boyutunda 5 kilogramlık bir cihaz niye taşınabilir diye alınır bilmiyorum. onu da alanlara sormak lazım.
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