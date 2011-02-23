GeForce GTX 580'den yeni dünya rekoru; 3DMark 2006'dan tek GPU ile 45K

Hız aşırtma profesyoneli SF3D, GeForce GTX 580 ile 3DMark 2006 testinde yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Asus'un özel tasarımlı GeForce GTX 580 DirectCU II modeliyle yapılan çalışmada, Sıvı Azot ile soğutulan ekran kartının grafik işlem birimi 1500MHz'e, paralel işlemcileri 3000MHz'e ve bellekleri de 5004MHz'e yükseltildi.

Intel'in en güçlü masaüstü işlemci modeli olan 6 çekirdekli Core i7-990X işlemcisinin 6550MHz'de çalılştırıldığı testlerde, anakart olaraksa Asus'un X58 çipsetli Rampage III Extreme modeline yer verildiğini görüyoruz. Ekstrem koşullar altında yapılan testler sonucunda, 1500MHz'de çalışan GTX 580 ile 3DMark 06'da ilk defa 45K barajı geçilmiş oldu.

3DMark 2006'da ulaşılan 45012 puanlık skor, tek GPU için yeni dünya rekoru olarak kaydedilirken, SM2.0 skorunun 16293, SM3.0 skorunun ise 21506 puan olduğunu görüyoruz.