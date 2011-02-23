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GeForce GTX 580'den yeni dünya rekoru; 3DMark 2006'dan tek GPU ile 45K

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 580'den yeni dünya rekoru; 3DMark 2006'dan tek GPU ile 45K
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Hız aşırtma profesyoneli SF3D, GeForce GTX 580 ile 3DMark 2006 testinde yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Asus'un özel tasarımlı GeForce GTX 580 DirectCU II modeliyle yapılan çalışmada, Sıvı Azot ile soğutulan ekran kartının grafik işlem birimi 1500MHz'e, paralel işlemcileri 3000MHz'e ve bellekleri de 5004MHz'e yükseltildi.

Intel'in en güçlü masaüstü işlemci modeli olan 6 çekirdekli Core i7-990X işlemcisinin 6550MHz'de çalılştırıldığı testlerde, anakart olaraksa Asus'un X58 çipsetli Rampage III Extreme modeline yer verildiğini görüyoruz. Ekstrem koşullar altında yapılan testler sonucunda, 1500MHz'de çalışan GTX 580 ile 3DMark 06'da ilk defa 45K barajı geçilmiş oldu.

3DMark 2006'da ulaşılan 45012 puanlık skor, tek GPU için yeni dünya rekoru olarak kaydedilirken, SM2.0 skorunun 16293, SM3.0 skorunun ise 21506 puan olduğunu görüyoruz.

GeForce GTX 580'den yeni dünya rekoru; 3DMark 2006'dan tek GPU ile 45K
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Python 8 yıl
3d mark 2006 mı kaldı yahu komple sonucu işlemciye göre degişiyor
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kimi_raikonen 8 yıl
bnm amd den daha hızlı cpusu :D:D
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DH Misafiri 8 yıl
simdi bu kart crysis oynatirmi :D
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lMoRpHeUsl 8 yıl
bu hızlarda kart ömrü 10 saat varmıdır acaba
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devrimdoga 8 yıl
@raptor32 elektrik ile sıvı azot bedava olsaydı yine yapamazdık çünkü adamdaki işlemciyi gördün mü ? Sadece o işlemciyle bile bir oyun kasası dizilir.Daha bunun diğer donanımları var voltajı var uzun iş, kısaca ya arkanda bir şirket olacak(nvidia gibi) yada zengin olacaksın :)
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fotifoti 8 yıl
ayh artık sidik yarışı gibi geliyor . her zaman söylerim; günlük kullanılamayan hızaşırtma, hızaşırtma değildir :)
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raptor32 8 yıl
Maşşallah maşşaalaah .Burdan yetikililere sesleniyorum ücretsiz sıvı azot dağıtımı yapılsın evlere :)))bide elektirik beleş olsun bizde yardıralım :D
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JrMaster 8 yıl
Çok iyi değerler ve sonuç ama ey gpu üreticileri bizim santralimiz yok ? evde ln2 üretmiyoruz böyle bloklar yapıp costurmuyoruz bunları normalde yapıp satmayı basarsanız harbi dev bi teknolojik adım olacak

amd(ati) ve nvidia sesleniyorum namısızlar
bizde isterük
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hapocod 8 yıl
1,5 ghz gpu, cpu frekanslarına yaklaşıyormu ne..
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adilazimdegilx 8 yıl
Ohşşş... Yardırmış resmen.
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