GeForce GTX 590, Pax East 2011 etkinliğinde tanıtılabilir

AMD'nin Radeon HD 5970 modelini lanse ettiği günden bu yana merakla beklenen çift GPU'lu yeni Nvidia çözümü için sessizlik sürüyor. Henüz Nvidia cephesinden yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmamakla birlikte, gelen son bilgilere göre GeForce GTX 590 adı altında sunulacak yeni ekran kartı, Mart ayında yapılacak Pax East oyuncu etkinliğinde tanıtılabilir. Elle seçilen GF110 GPU'larının çiftinden güç alan GeForce GTX 590, 1024x paralel işlem birimine, 96x ROP ve 128x doku ünitesine sahip olacak. 2x 384-bit bellek veri yolu desteği ve 3072MB GDDR5 bellekle gelecek olan DirectX 11 destekli ekran kartının saat hızları ve güç tüketim seviyesine ilişkinse net bir bilgi bulunmuyor.
Nvidia'nın prestij ürünü olarak değerlendirdiği ve performans liderliğini almayı hedeflediği GeForce GTX 590'ın yüksek adetlerde üretilmesi beklenmiyor. AMD'nin Radeon HD 6990 modeline karşı dizayn edilen yeni ekran kartının, Nvidia tarafından gezegenin en hızlı grafik çözümü olarak lanse edilmesi bekleniyor. 11-13 Mart tarihleri arasında Boston'daki Fuar ve Toplantı Merkezi'nde gerçekleştirilecek PAX East 2011 etkinliğinde tanıtılması beklenen ekran kartının, daha öncesinde 1-5 Mart tarihleri arasında Almanya'da yapılacak CeBIT 2011 kapsamında bazı iş ortaklarına gösterilmesi - tabi kapalı kapılar ardında - bekleniyorç
Editörün Notu: Fotoğrafta, Galaxy tarafından hazırlanan Fermi X2 prototipi görülüyor.
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Forumu seviyorum :D
Nvidia ekran kartı konusunda AMD den çok daha üstün durumda kabullenin artık. Görüntü kaliteside nvidia nın daha iyi oluyor zaten.
AMD nin ekran kartları daha iyi olsa AMD' ye geçmek için 1 dk dahi durmam, ancak nvidia kartları gerek performansı, gerek görüntü kalitesi, gerekse sorunsuz driverları ile çok daha iyi.
Her halükarda GTX 590 HD 6990 dan yüksek başarım sağlar, Neyi tartışıyorsunuz ki? Kartların hem tekil hem SLI CF performansları ortada.
hedef 5870 degil.. nvidia cift gpu kart cıkartacaksa hedef 6990 olacak.. ve o kartı gecemiyorsa emin olun piyasaya cıkmaz bile..
Eğer sertifika dikkata alınırsa 580x2 nasıl olcak nası bi dizayn olabilir ilginç.Açıkçası 570in kırpılmış çekirdeklerini bekliyorum.Atinin 6990 nında ise 6970 den yapılıp muazzam bi saat kısımına gidilmesi beklenebilir.
İki kartta 5970 i geçiçektir fakat bu geçmenin ahım şahım bi geçme olmasını beklemiyorum.
kısılmış 570 kullanırsa amd alır eğer kısılmış 580 kullanırsada amd çok az farkla götürebilir düşüncesindeyim inşallah amd kazanırda dünyanın en hızlı gpusu bizede gelir
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