GeForce GTX 590, Pax East 2011 etkinliğinde tanıtılabilir

AMD'nin Radeon HD 5970 modelini lanse ettiği günden bu yana merakla beklenen çift GPU'lu yeni Nvidia çözümü için sessizlik sürüyor. Henüz Nvidia cephesinden yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmamakla birlikte, gelen son bilgilere göre GeForce GTX 590 adı altında sunulacak yeni ekran kartı, Mart ayında yapılacak Pax East oyuncu etkinliğinde tanıtılabilir. Elle seçilen GF110 GPU'larının çiftinden güç alan GeForce GTX 590, 1024x paralel işlem birimine, 96x ROP ve 128x doku ünitesine sahip olacak. 2x 384-bit bellek veri yolu desteği ve 3072MB GDDR5 bellekle gelecek olan DirectX 11 destekli ekran kartının saat hızları ve güç tüketim seviyesine ilişkinse net bir bilgi bulunmuyor.

Nvidia'nın prestij ürünü olarak değerlendirdiği ve performans liderliğini almayı hedeflediği GeForce GTX 590'ın yüksek adetlerde üretilmesi beklenmiyor. AMD'nin Radeon HD 6990 modeline karşı dizayn edilen yeni ekran kartının, Nvidia tarafından gezegenin en hızlı grafik çözümü olarak lanse edilmesi bekleniyor. 11-13 Mart tarihleri arasında Boston'daki Fuar ve Toplantı Merkezi'nde gerçekleştirilecek PAX East 2011 etkinliğinde tanıtılması beklenen ekran kartının, daha öncesinde 1-5 Mart tarihleri arasında Almanya'da yapılacak CeBIT 2011 kapsamında bazı iş ortaklarına gösterilmesi - tabi kapalı kapılar ardında - bekleniyorç

Editörün Notu: Fotoğrafta, Galaxy tarafından hazırlanan Fermi X2 prototipi görülüyor.