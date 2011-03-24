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GeForce GTX 590 gürültü seviyesi en düşük çift GPU'lu ekran kartı olabilir

8 yıl
11,9b
1
23
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Resmi lansmanına sayılı saatler kalan GeForce GTX 590 için merak edilen tüm detaylar netleşmeye başladı. Gelen bilgilere göre Nvidia'nın çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi, gürültü seviyesi en düşük çift grafik işlemcili ekran kartı olabilir. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun çiftine yer verilen ekran kartı, özel tasarımlı baskılı devresi ve üzerinde ciddi mesai harcanan soğutucu dizaynı sayesinde, yük altında ölçülen en yüksek gürültü seviyesinin 50 dbA'nın altında olduğu bildiriliyor.

Grafik işlem birimi 607MHz'de, paralel işlemcileri 1215MHz'de ve bellekleri de 3414MHz'de görev yapan GeForce GTX 580, 1024x CUDA çekirdeğine, 96x ROP birimine, 128x doku ünitesine, 2z 384-bit bellek veri yolu desteğine ve her GPU için 1536MB olmak üzere toplamda 3072MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Daha fazlasını isteyenler için Quad SLI ile dörtlü GPU kurulumlarına olanak tanıyan GeForce GTX 590 için Nvidia, SLI sertifikalı güç kaynaklarının güncel listesini de yayınlayacak.


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theyapici 8 yıl
techpowerup.com/...
düşük çözünürlükte ve ses te gürültüde önde olan 590 ama performans ta malesef
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V4LKyR 8 yıl
O değil de, örneğin 3 desibel ile 13 desibel arasındaki fark 50 desibel ile 60 desibel arasındaki farka eşit değildir.
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NecroCyber-777 8 yıl
@sadtneverdie


EVET GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ ERDİM BEN AYNI ZAMANDA İYİ TAROT FALI BAKARIM SANADA BAKARIM:))))))))))
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ReDComrade 8 yıl
bu kartı fatality 550 watt güç kaynağıyla OC siz rahat bir şekilde kullanabiliriz değilmi
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lorienarchers 8 yıl
bu kartın performans test sonuçları açıklandı mı
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M@U 8 yıl

lorienarchers

bu kartın performans test sonuçları açıklandı mı

1 saat sonra testler dökülmeye başlar.
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NecroCyber-777 8 yıl
mecbur 6990dan düşük fiyatlı olacak onu gecemiyor cünkü
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sadtneverdie 8 yıl

NECROCYBER

mecbur 6990dan düşük fiyatlı olacak onu gecemiyor cünkü


Adam ermiş.
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aydogdu1453 8 yıl
Gerçek bir canavar geliyor ama çok yakıp az kaçan cinsten.Şimdiden alacaklara ve bekleyenlere hayırlı olsun.
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b-master 8 yıl
kart güzele benziyor ama fiyat ne olur acaba ?
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wolkan_rx7 8 yıl

b-master

kart güzele benziyor ama fiyat ne olur acaba ?


1300-1500 arasi olur muhtemel
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ozkan_tpc 8 yıl
Fan sesinin uzun süre pc başında kalma durumlarda etkisi tabi vardır, hafif baş ağrısı yapabilir. Yani 10db yüksek olsa kartı alacak olan yine alır ama bu haliyle tabi ki çok daha iyi.
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digisever 8 yıl
AMD HD 6990 geçsinde çıkardığı desibel istediği kadar olsun sonuçta o kadar bağırdığına göre zapdedilemez bir güç ve ısı var demektir ki fanı zorluyor :D
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