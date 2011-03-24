GeForce GTX 590 gürültü seviyesi en düşük çift GPU'lu ekran kartı olabilir

Resmi lansmanına sayılı saatler kalan GeForce GTX 590 için merak edilen tüm detaylar netleşmeye başladı. Gelen bilgilere göre Nvidia'nın çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi, gürültü seviyesi en düşük çift grafik işlemcili ekran kartı olabilir. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun çiftine yer verilen ekran kartı, özel tasarımlı baskılı devresi ve üzerinde ciddi mesai harcanan soğutucu dizaynı sayesinde, yük altında ölçülen en yüksek gürültü seviyesinin 50 dbA'nın altında olduğu bildiriliyor.

Grafik işlem birimi 607MHz'de, paralel işlemcileri 1215MHz'de ve bellekleri de 3414MHz'de görev yapan GeForce GTX 580, 1024x CUDA çekirdeğine, 96x ROP birimine, 128x doku ünitesine, 2z 384-bit bellek veri yolu desteğine ve her GPU için 1536MB olmak üzere toplamda 3072MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Daha fazlasını isteyenler için Quad SLI ile dörtlü GPU kurulumlarına olanak tanıyan GeForce GTX 590 için Nvidia, SLI sertifikalı güç kaynaklarının güncel listesini de yayınlayacak.