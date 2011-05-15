GeForce GTX 590'ın yeni revizyonu Haziran ayında lanse edilebilir

AMD'nin çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 modeline karşı GeForce GTX 590'ı pazara sunan Nvidia, gelen son bilgilere göre kartın gözden geçirilmiş yeni bir revizyonunu Haziran ayında duyurabilir. GF110 GPU'sunun çiftinden güç alan ekran kartı için özellikle lanse edildiği dönemde bazı test örneklerinin kullanılamaz hale gelmesi Nvidia adına sıkıntı yaratmıştı. Aynı zamanda kartın hız aşırtma noktasında AMD'nin çözümü kadar rekabetçi olamaması da rekabet adına Nvidia'nın elini zayıflatan unsurlardan birisi olarak gösterilmişti.

GeForce GTX 590 için hazırlanan yeni revizyon için üzerinde durulan en önemli güncelleme, daha büyük boyutlu yeni indüktörlere yer verilmiş olması. Öte taraftan baskılı devre tasarımında ve komponent diziliminde de bazı güncellemelerin olabileceği üzerinde duruluyor. Hatırlanacağı üzere Nvidia, GeForce GTX 590 modelinden önceki çift grafik işlemcili çözümü GeForce GTX 295 için de Sandwich tasarımı olarak bilinen çift baskılı devre kullandığı formdan tek baskıılı devrenin kullanıldığı V2 tasarıma geçiş yapmıştı.

GeForce GTX 590'ın yeni revizyonuna ek olarak başta Asus olmak üzere bazı üreticilerin özelleştirilmiş Fermi X2 modellerini sunmaları bekleniyor. AMD cephesinde ise ekran kartı üreticilerinin özelleştirilmiş detaylara sahip yeni HD 6970 modellerini ve hız aşırtmalı bazı yeni HD 6990 çözümlerini Computex 2011'de sergileyecekleri konuşuluyor.