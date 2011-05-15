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GeForce GTX 590'ın yeni revizyonu Haziran ayında lanse edilebilir

8 yıl
14,3b
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17
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 590'ın yeni revizyonu Haziran ayında lanse edilebilir
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AMD'nin çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 modeline karşı GeForce GTX 590'ı pazara sunan Nvidia, gelen son bilgilere göre kartın gözden geçirilmiş yeni bir revizyonunu Haziran ayında duyurabilir. GF110 GPU'sunun çiftinden güç alan ekran kartı için özellikle lanse edildiği dönemde bazı test örneklerinin kullanılamaz hale gelmesi Nvidia adına sıkıntı yaratmıştı. Aynı zamanda kartın hız aşırtma noktasında AMD'nin çözümü kadar rekabetçi olamaması da rekabet adına Nvidia'nın elini zayıflatan unsurlardan birisi olarak gösterilmişti.

GeForce GTX 590 için hazırlanan yeni revizyon için üzerinde durulan en önemli güncelleme, daha büyük boyutlu yeni indüktörlere yer verilmiş olması. Öte taraftan baskılı devre tasarımında ve komponent diziliminde de bazı güncellemelerin olabileceği üzerinde duruluyor. Hatırlanacağı üzere Nvidia, GeForce GTX 590 modelinden önceki çift grafik işlemcili çözümü GeForce GTX 295 için de Sandwich tasarımı olarak bilinen çift baskılı devre kullandığı formdan tek baskıılı devrenin kullanıldığı V2 tasarıma geçiş yapmıştı.

GeForce GTX 590'ın yeni revizyonuna ek olarak başta Asus olmak üzere bazı üreticilerin özelleştirilmiş Fermi X2 modellerini sunmaları bekleniyor. AMD cephesinde ise ekran kartı üreticilerinin özelleştirilmiş detaylara sahip yeni HD 6970 modellerini ve hız aşırtmalı bazı yeni HD 6990 çözümlerini Computex 2011'de sergileyecekleri konuşuluyor.

GeForce GTX 590'ın yeni revizyonu Haziran ayında lanse edilebilir
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Man From Atlantis 8 yıl en beğenilen
suleymangonca

Ne bu gtx590 daki hatayı kabul etmekten başka birşey değil ya simdiden alanlar ne olacak değiştirin geri alın bari


nvidia bile kabul etmiş bir hata yaptığını, hala savunanlar vardı bir de bu kartı :)
suleymangoncaNe bu gtx590 daki hatayı kabul etmekten başka birşey değil ya simdiden alanlar ne olacak değiştirin geri alın bari
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İstan34bul 8 yıl
Artık dünya devleri fena büyük hatalar yapıyorlar.Top secret mış peh...son 3yılda cep telefonundan den cpu ya anakarttan arabaya bir çok hatalı üretim yapıldı.Kimse işini düzgün yapmıyor
Artık dünya devleri fena büyük hatalar yapıyorlar.Top secret mış peh...son 3yılda cep telefonundan den cpu ya anakarttan arabaya bir çok hatalı üretim yapıldı...
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NorthShield 8 yıl
Nvidia ısıtıp tekrar sunma olayına kaldığı yerden devam ediyorr...
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Source 8 yıl
Zaten tercih edilecek bir kart değildi bu saatten sonrada güncelleme yapmak ne kadar mantıklı bilemiyorum..
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Nevfel 8 yıl
setek01
Hata Nvidia da değil ki. Böyle bir karta para verende. Aslında burada zaman zaman AMDci arkadaşlarla tartıştık ben hep marka bağımlılığına karşı çıktım ama hiç değilse AMDci arkadaşların hakkını vereyim onlar genelde daha uygun fiyata aynı performansı aldıklarını savundular. Ayrıldığımız nokta az da olsa fark olduğu herkesin artık her türlü test ve veriye ulaşabildiği iletişim çağında artık her ürünün performans kadar fiyatlandığıydı yine AMDci arkadaşları da mantıklı buluyorum ama ne bu karta para veren Nvidia fanlarınıne de zamanında C2d e8000 serisi karşısında varlık gösteremeyen Q serisi 4 çekirdeklere iki katı fazla verip GTA 4te alınan 10 fps farkı nimet sayan İntel fanlarına hiç bir zaman anlam veremedim. Hele sakın q6600ü kötülemeye kalkmayın hala 2. elde 2500k parası istenen q9650yi sakın hor görmeyin onda 12cache var o yeter tek başına.Yukarıda ikinci cümleyi okuypta anlamayan İntel ve Nvidia fanları için anlaşılır olarak yazayım ki mesaja balıklama atlayan olmasın. Henüz AMD işlemci kullanmadım 9800prodan beri de Ati/AMD kart nasip olmadı bir türlü.

Aynen katılıyorum dostum yorumlarına. Özellikle ikinci el olayı bambaşka birşey. İntel işlemci fiyatları bir türlü düşmüyor. q9650 ile beraber x38-x48 anakarta istenen para daha hızlı yeni nesil 2500k ve anakart fiyatından pahalı. Ama böyle diyince satıcı arkadaşlar çıldırıyor. Satsaydın kardeşim 2500-2600 çıkmadan nerdeydi aklın. Satacak bilmeyen birini arıyorlar.
Envidyaya gelirsek bunu daha önce 9800gx2'de ve gtx295'de yapan bir firmadan farklı birşey beklememek lazım. gtx590'a 1500-1600 hatta 1700 tl bayılan arkadaşlar bunu düşünmeliydi.
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FightForBeer 8 yıl
3.revizyondada araya tel ızgara koysalar bari kızaklı şekilde. Oyun oynarken sucuk falan da yaparız :):)
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setek01 8 yıl
Hata Nvidia da değil ki. Böyle bir karta para verende. Aslında burada zaman zaman AMD'ci arkadaşlarla tartıştık ben hep marka bağımlılığına karşı çıktım ama hiç değilse AMD'ci arkadaşların hakkını vereyim onlar genelde daha uygun fiyata aynı performansı aldıklarını savundular. Ayrıldığımız nokta az da olsa fark olduğu herkesin artık her türlü test ve veriye ulaşabildiği iletişim çağında artık her ürünün performans kadar fiyatlandığıydı yine AMD'ci arkadaşları da mantıklı buluyorum ama ne bu karta para veren Nvidia fanlarını
ne de zamanında C2d e8000 serisi karşısında varlık gösteremeyen Q serisi 4 çekirdeklere iki katı fazla verip GTA 4'te alınan 10 fps farkı nimet sayan İntel fanlarına hiç bir zaman anlam veremedim. Hele sakın q6600'ü kötülemeye kalkmayın hala 2. elde 2500k parası istenen q9650'yi sakın hor görmeyin onda 12
cache var o yeter tek başına.
Yukarıda ikinci cümleyi okuypta anlamayan İntel ve Nvidia fanları için anlaşılır olarak yazayım ki mesaja balıklama atlayan olmasın. Henüz AMD işlemci kullanmadım 9800pro'dan beri de Ati/AMD kart nasip olmadı bir türlü.
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Hobar 8 yıl
kart sık sık temizlenmeye ihtiyaç duyuyor olmalı ki kapağı kolay çıkarılır şekilde dizayn etmişler. demek ki kartın tozdan dolayı biraz daha ısınmaya tahammülü yok.
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drserk 8 yıl
bu yorumuna katılıyorum. canı gönülden.. bilgisayar parçası alıyorsun şöle iyi böle iyi reklam yapıyorlar olmadık şekilde söyleniyor verdikleri testler aldığında hepsi yalan olmuş.. araba alıyorsun (volvo,mercedes,toyota,mazda,vw vs) insanlar paralarıyla can güvenliklerinden oluyor..
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M@U 8 yıl
Bu da Nvidia'nın kabulü olmuş gibi görünüyor. Tabi kesin bir şey yok. Ama büyük ihtimalle daha sorunsuz bir GTX590 gelecektir.

Buarada Nvidia'nın GTX590 tanıtımında kullandığı slogan "iki yıldır üzerinde çalıştığımız gizli silah" idi. Başka bir şey yazmama gerek yok sanırım...
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İstan34bul 8 yıl
Artık dünya devleri fena büyük hatalar yapıyorlar.Top secret mış peh...son 3yılda cep telefonundan den cpu ya anakarttan arabaya bir çok hatalı üretim yapıldı.Kimse işini düzgün yapmıyor
Yanıtla +4
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theyapici 8 yıl
aynı şeyi ıslayıp al bu aynı ama biraz daha oc luyor diye satmak ne kadar rekabetçi olabilir ki
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ScreamAiMFire 8 yıl
Zaten tercih edilecek bir kart değildi 28nm arifesinde hiç değil.
Beyler bu 28 nm kartlar ne zaman lanse edilecek?(Tahmini olarak)
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