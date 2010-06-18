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GeForce GTX 460 12 Temmuz'da lanse ediliyor

8 yıl
8,2b
1
14
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 destekli ekran kartı ailesini hızlı bir şekilde yaygınlaştırmayı planlayan Nvidia, GeForce GTX 465 modelinden sonra dördüncü yeni Fermi modeli olarak GeForce GTX 460'ı pazara sunmnaya hazırlanıyor. Temel özellikleri bir süre önce gün ışığına çıkan GeForce GTX 460'ın lansman tarihi başta olmak üzere merak edilen diğer detaylarına ilişkin bilgiler de netleşmeye başladı. Gelen bilgilere göre Nvidia, GeForce GTX 460 modelini 12 Temmuz'da lanse etmeye hazırlanıyor. Şimdiye kadar lanse edilen diğer Fermi modellerinden farklı olarak iki farklı versiyonu olacak GeForce GHTX 460'ın daha ucuz olan versiyonu 192-bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine, hem daha pahalı hem de daha performanslı olan diğer versiyonu ise 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1024MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak aynı zamanda daha yüksek saat hızlarında çalışacak.

Basın örneklerinin yakın zamanda dağıtılması beklenen GeForce GTX 460 modeline Nvidia'nın GF104 kodlu yeni Fermi GPU'su güç verecek. 230$ seviyesinden lanse edileceği öne sürülen GeForce GTX 460'ın hız aşırtma performansıyla da dikkat çekmesi beklenirken, üretici firmaların özel tasarımlı modellerini de lansmanla eş zamanlı veya lansmanı takip eden birkaç hafta içerisinde pazara sunmaları bekleniyor.


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vese 8 yıl
türkiye'de 450-500 lira civarı satış fiyatı olur.
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strider_venom 8 yıl
bu ne yaa modelleri tek tek çıkarıyor, böyle giderse bu serinin tamamlanması önümüzdeki yıla sarkacak.

bari bunun alt modelini de çıkaraverseydi, bunun alt modeli nezaman çıkacak ve özellikleri ne olacak?
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yenerbalcı 8 yıl

vese

türkiye'de 450-500 lira civarı satış fiyatı olur.


en fazla o kart 300 - 350 TL eder o fiyata HD 5850 satılıyor

5770 < GTX 460 < HD 5830 < GTX 465 < 5850 < GTX 470 < HD 5870 < GTX 480

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melyyh 8 yıl
napolyon94


GTX 460 giriş seviyesimi sence? giriş seviyesi kartı 230$ yapmışlar. vay canına...
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heatblast 8 yıl
bu kart 350 tl civarı fiyatı olsa iyi performans verse çok satar hd4890'dan daha iyi
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napolyon94 8 yıl
-Fermi senin ucuz giriş seviye oyuncakların çıkcak ha?
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salih.SLIFE 8 yıl
Aynen şu GTX470in özel tasarımlı modelleri çıkarsa güzel olur
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CeFurkan 8 yıl
yeni kart geliyor surekli fakat

hala ozel tasarim gtx 470 bekliyorum ve ses seda yok
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VenomS 8 yıl
bence 2. nesil fermiler birşeyler yaparlar 28nm üretim sürecinden önce bu mimari ile ısı ve enerji değerleri aşağı çekmesi pek mümküm değil ama gönlüm HD6*** serisinden yana
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Batuist 8 yıl

VenomS

bence 2. nesil fermiler birşeyler yaparlar 28nm üretim sürecinden önce bu mimari ile ısı ve enerji değerleri aşağı çekmesi pek mümküm değil ama gönlüm HD6*** serisinden yana

+100000



aynı düşüncelerdeyim...
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ALBAY 8 yıl
GF104 ün marifetlerini de görelim bakalım.
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