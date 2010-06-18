GeForce GTX 460 12 Temmuz'da lanse ediliyor

DirectX 11 destekli ekran kartı ailesini hızlı bir şekilde yaygınlaştırmayı planlayan Nvidia, GeForce GTX 465 modelinden sonra dördüncü yeni Fermi modeli olarak GeForce GTX 460'ı pazara sunmnaya hazırlanıyor. Temel özellikleri bir süre önce gün ışığına çıkan GeForce GTX 460'ın lansman tarihi başta olmak üzere merak edilen diğer detaylarına ilişkin bilgiler de netleşmeye başladı. Gelen bilgilere göre Nvidia, GeForce GTX 460 modelini 12 Temmuz'da lanse etmeye hazırlanıyor. Şimdiye kadar lanse edilen diğer Fermi modellerinden farklı olarak iki farklı versiyonu olacak GeForce GHTX 460'ın daha ucuz olan versiyonu 192-bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine, hem daha pahalı hem de daha performanslı olan diğer versiyonu ise 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1024MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak aynı zamanda daha yüksek saat hızlarında çalışacak.

Basın örneklerinin yakın zamanda dağıtılması beklenen GeForce GTX 460 modeline Nvidia'nın GF104 kodlu yeni Fermi GPU'su güç verecek. 230$ seviyesinden lanse edileceği öne sürülen GeForce GTX 460'ın hız aşırtma performansıyla da dikkat çekmesi beklenirken, üretici firmaların özel tasarımlı modellerini de lansmanla eş zamanlı veya lansmanı takip eden birkaç hafta içerisinde pazara sunmaları bekleniyor.