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GeForce GTX 485, Sonbahar aylarında pazara sürülebilir

8 yıl
15,9b
1
47
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın üst düzey yöneticilerinden Drew Henry daha önceki bir açıklamasında GeForce GTX 485'in ihtimaller dahilinde olduğunu belirterek firmasının gelecek planları hakkında bazı ipuçları vermişti. Drew Henry'den sonra Nvidia'nın bir diğer önemli ismi, baş bilimci Bill Dally de konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak, GeForce GTX 485'in Sonbahar aylarında gelebileceğini ima etti. Bilindiği gibi Nvidia, 512x paralel işlem birimine sahip olan GF100 GPU'sunda, üretim verimliliğine yönelik bir takım tedbirlerden ötürü bazı değişikliklere gitmiş ve planlananın aksine, GF100 tabanlı ilk modellerin hiç birisinde 512x paralel işlem birimine yer vermemişti.

GeForce GTX 485 modelinde, 512x paralel işlem birimiyle birlikte 64x doku ünitesi ve 48x ROP birimi olacak. Grafik işlem biriminin 720MHz'de, paralel işlemcilerinin ise 1440MHz'de çalışacağı tahmin edilen GeForce GTX 485'te, bellek saat hızının ise GeForce GTX 480 ile aynı olacağı yani 3696MHz'de çalışacağı öne sürülüyor. Diğer tüm özelliklerinin GeForce GTX 480 ile benzer olması beklenen GeForce GTX 485'in, GeForce GTX 480'e kıyasla 20$ daha yüksek bir fiyatlandırmaya sahip olacağı konuşuluyor.


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ghost41 8 yıl
24 nm kartlar gelinceye kadar GTX400 serisinin fiyat performans kartı 470 olucak gibi geliyo bana
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yerroner 8 yıl
GTX 280 - 285 arasındaki en önemli fark 65 nmden 55 nmye geçilmiş olmasıydı. Bu da kartların performansını, ısısını ve çektiği gücü hep iyi oranda etkiledi. Eğer nm küçülmesi olmadan GTX 485 çıkarsa pek bir esprisi olmaz. 32 nm olmalı ya da önemli güç optimizasyonları yapılmalı.
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DH Misafiri 8 yıl
kırpılmışları ekleyip satılan kartlar hiç bitmeyecek mi?
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Source 8 yıl
Değişiklik sadece buysa çıkartmasada olur ATI ne yapacak ben asıl onu merak ediyorum 5xxx serisinin güncellenmiş versiyonlarını çıkacaktı ne oldu bu iş?
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SupermanPrime 8 yıl
beyler şu gtx 495 e bi dipçik bide tetik koyunda tüfek olsun bari :D
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KANUNI61 8 yıl
son baharda gelmesi iyi havalar soğuyor ozaman işe yarar :)
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HoLY.oNE 8 yıl
nvidia kartların su anda güç tuketimi disinda hiçbir problemi yok.gayet saglam gelıyorlar
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huseyincarnege 8 yıl
SADECE HIZLARI ARTIRILMIŞ GTX480 GİBİ
AMA 20DOLAR DA COK DEHİL VERİLİR YANİ:)
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ALBAY 8 yıl
Niye hep üst sınıf? Para tatlı geliyo tabi.
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Batuist 8 yıl
bence bir değişiklik yapacaklarsa güç tüketiminde ve ısısında değişiklik yapsınlar... ekstra birkaç shaderdan daha makbule geçer..
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drkayzer 8 yıl
hiç aklım kesmiyor 20dolarla yetinmez nvidia
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ExECaLiBuR 8 yıl
Sonbaharda 20 doların yanına bi sıfır atmasında.
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cengiz_vga 8 yıl
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Applejack 8 yıl
http://img535.imageshack.us/img535/7360/geforcegtx49501.jpg


bu ne?
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Dante 8 yıl

cengiz_vga

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



yok hocam yanlış yapmışlar 495 çok kısa olmuş, böyle olur

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abartıda sınır yok
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