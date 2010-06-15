GeForce GTX 485, Sonbahar aylarında pazara sürülebilir

Nvidia'nın üst düzey yöneticilerinden Drew Henry daha önceki bir açıklamasında GeForce GTX 485'in ihtimaller dahilinde olduğunu belirterek firmasının gelecek planları hakkında bazı ipuçları vermişti. Drew Henry'den sonra Nvidia'nın bir diğer önemli ismi, baş bilimci Bill Dally de konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak, GeForce GTX 485'in Sonbahar aylarında gelebileceğini ima etti. Bilindiği gibi Nvidia, 512x paralel işlem birimine sahip olan GF100 GPU'sunda, üretim verimliliğine yönelik bir takım tedbirlerden ötürü bazı değişikliklere gitmiş ve planlananın aksine, GF100 tabanlı ilk modellerin hiç birisinde 512x paralel işlem birimine yer vermemişti.

GeForce GTX 485 modelinde, 512x paralel işlem birimiyle birlikte 64x doku ünitesi ve 48x ROP birimi olacak. Grafik işlem biriminin 720MHz'de, paralel işlemcilerinin ise 1440MHz'de çalışacağı tahmin edilen GeForce GTX 485'te, bellek saat hızının ise GeForce GTX 480 ile aynı olacağı yani 3696MHz'de çalışacağı öne sürülüyor. Diğer tüm özelliklerinin GeForce GTX 480 ile benzer olması beklenen GeForce GTX 485'in, GeForce GTX 480'e kıyasla 20$ daha yüksek bir fiyatlandırmaya sahip olacağı konuşuluyor.