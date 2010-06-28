Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GeIL, EVO Two serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7b
1
7
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
GeIL, EVO Two serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Tayvan merkezli bellek üreticisi GeIL (Golden Emperor International Ltd) yüksek performans tutkunları için hazırladığı EVO Two serisi yeni bellek kitlerini duyurdu. Soket AM3 formundaki AMD işlemciler ve Intel P55 platformu için hazırlanan DDR3 bellek modüllerinin, Maximum Thermal Conduction & Dissipation (MTCD) teknolojisini temel alan yeni tasarlanmış soğutucu kullandıklarını ve bu sayede hız aşırtma ile çıkılacak yüksek çalışma hızlarında dahi ısı sorunu yaşamadan kullanılabilecekleri belirtiliyor.

2GB ve 4GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulan yeni bellek kitlerinin 2000MHz ve 2500MHz'de çalıştıkları ve 6-9-6-24 ile 9-11-9-27 zamanlamalarıyla geldikleri belirtiliyor. GeIL tarafından ömür boyu garanti ile kullanıma sunulacak olan EVO Two serisi yeni bellek kitlerinin fiyatları ise henüz açıklanmadı.

GeIL, EVO Two serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 9 yıl
görüntü olarakta gayet şık bir tasarım olmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Smtboz 9 yıl
Gecikme süreleri yüksek frekansta güzel değerlere düşmeye başlıyor
Böyle devam eder inş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maliahmet 9 yıl
gayet iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burak9006 9 yıl
2000Mhz lik setin gecikme süreleri iyiymiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl İşin Özü: Zyxel NSA-220 Plus video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim