GeIL, EVO Two serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu

Tayvan merkezli bellek üreticisi GeIL (Golden Emperor International Ltd) yüksek performans tutkunları için hazırladığı EVO Two serisi yeni bellek kitlerini duyurdu. Soket AM3 formundaki AMD işlemciler ve Intel P55 platformu için hazırlanan DDR3 bellek modüllerinin, Maximum Thermal Conduction & Dissipation (MTCD) teknolojisini temel alan yeni tasarlanmış soğutucu kullandıklarını ve bu sayede hız aşırtma ile çıkılacak yüksek çalışma hızlarında dahi ısı sorunu yaşamadan kullanılabilecekleri belirtiliyor.

2GB ve 4GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulan yeni bellek kitlerinin 2000MHz ve 2500MHz'de çalıştıkları ve 6-9-6-24 ile 9-11-9-27 zamanlamalarıyla geldikleri belirtiliyor. GeIL tarafından ömür boyu garanti ile kullanıma sunulacak olan EVO Two serisi yeni bellek kitlerinin fiyatları ise henüz açıklanmadı.