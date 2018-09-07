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Geleceğin Mozart'ı 13 yaşındaki Ali İnsan

Almanya'da yaşayan 13 yaşındaki Ali İnsan, Mozart Ödülü'nün sahibi oldu. İnsan, 'Şifa istemem balımdan','Deriko kaşlar kara' isimli parçaları keman eşliğinde yorumlamasıyla dikkatleri topladı.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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sosyal medya
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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Geleceğin Mozart'ı 13 yaşındaki Ali İnsan
Muhteşem sesiyle ve müthiş keman yeteneği ile gurbetçi bir ailenin oğlu olan Ali İnsan, Almanya'da Mozart ödülüne layık görüldü.  
 

Ali İnsan 6 yıldır keman çalıyor

Ali İnsan Mozart Ödülünü kazanmasını: "Almanya çapında yapılan bir yarışmaya ses dalında katıldım. 1.'lik ödülünün dışında Mozart'ın Gesellschaft e.V. Konzert isimli eserini çok iyi sergilediğim için Mozart Ödülü'ne de layık görüldüm." diyerek anlattı. 
Almanya'da yaşayan 13 yaşındaki Ali İnsan müzikle olan ilişkisini: "6 yıldır kemanla uğraşıyorum. Almanya'da klasik müzik eğitimi alıyorum. Evde de Türkçe müzik yapıyorum. Babam amatör bir şekilde saz ve gitar çalıyor." sözleriyle anlattı. 
Tüyleri diken diken eden sese ve müthiş keman çalma yeteneğine sahip olan İnsan,"Müzik kariyerim açısından başarılı olmak istiyorum. Okulda da başarılı olmak istiyorum. İyi bir mesleğim olsun istiyorum." dedi.
İnsan örnek aldığı sanatçılara dair ise,"Klasik müzikte dünyaca ünlü David Garrett ve Türk müziklerinde de Türk sanatçılarını örnek alıyorum." dedi.
Geleceğin Mozart'ı olarak değerlendirilen Ali İnsan'ı bu adresten takip edebilirsiniz.  

https://www.haberturk.com/iste-gelecegin-mozart-i-dinleyenleri-adeta-buyuledi-2133019 Yorum Yaz
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darkexecuter 8 ay en beğenilen
Türkiye'de yaşasaydı geleceğin tamirci çırağı olurdu anca. Vayy halimize vayyy...
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firat_kilic 8 ay
Haberlerde bir garip başlık atıyor... TEK-EL den çıkan haber başlığı.... networkten yayılıyor.. Halbuki geleceğin mozartı denmiş... yorumcu ile besteci arasında fark var.
Öyle ise Mozart kimdir?
Wolfgang Amadeus Mozart (Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart) (d. 27 Ocak 1756 Salzburg , Avusturya - ö. 5 Aralık 1791 Viyana) Klasik Batı Müziği'nde Klasik dönemin etkili ve üretken bestekarlarından biridir. Yapıtları, senfonileri, konçertoları, oda orkestralarını, piyanoyu, operayı ve korolu müzikleri etkilemiştir. 35 yıllık ömrüne 626 eser sığdırmıştır. Mozart, Avrupalı bestekârların en popülerlerindendir ve birçok eseri standart konser repertuarlarında kullanılır. Günümüzde müzik tarihinin en büyük dehalarından biri olarak kabul görmüştür. Babası Leopold Mozart, ablası ise Nannerl Mozart'tır.
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GoldPunch 8 ay
Ali İhsan olarak okudum.
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smart1978 8 ay
Turkiye sistemi bu duruma kiskanmiyor...
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akif özyiğit 8 ay
Ali insan kardeşim adına çok sevindim. Elinize sağlık güzel haber editör bey
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hardtracker 8 ay
Helal olsun..
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darkexecuter 8 ay en beğenilen
Türkiye'de yaşasaydı geleceğin tamirci çırağı olurdu anca. Vayy halimize vayyy...
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al-ozaria 8 ay
Maaşallahı var. Kemanda geleceği var da ses noktasında ergenliğe geldi mi finish.
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