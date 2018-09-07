Geleceğin Mozart'ı 13 yaşındaki Ali İnsan

Muhteşem sesiyle ve müthiş keman yeteneği ile gurbetçi bir ailenin oğlu olan Ali İnsan, Almanya'da Mozart ödülüne layık görüldü.

Ali İnsan 6 yıldır keman çalıyor

Ali İnsan Mozart Ödülünü kazanmasını: "Almanya çapında yapılan bir yarışmaya ses dalında katıldım. 1.'lik ödülünün dışında Mozart'ın Gesellschaft e.V. Konzert isimli eserini çok iyi sergilediğim için Mozart Ödülü'ne de layık görüldüm." diyerek anlattı.

Almanya'da yaşayan 13 yaşındaki Ali İnsan müzikle olan ilişkisini: "6 yıldır kemanla uğraşıyorum. Almanya'da klasik müzik eğitimi alıyorum. Evde de Türkçe müzik yapıyorum. Babam amatör bir şekilde saz ve gitar çalıyor." sözleriyle anlattı.

Tüyleri diken diken eden sese ve müthiş keman çalma yeteneğine sahip olan İnsan,"Müzik kariyerim açısından başarılı olmak istiyorum. Okulda da başarılı olmak istiyorum. İyi bir mesleğim olsun istiyorum." dedi.

İnsan örnek aldığı sanatçılara dair ise,"Klasik müzikte dünyaca ünlü David Garrett ve Türk müziklerinde de Türk sanatçılarını örnek alıyorum." dedi.

Geleceğin Mozart'ı olarak değerlendirilen Ali İnsan'ı 'ı olarak değerlendirilen Ali İnsan'ı bu adresten takip edebilirsiniz.

https://www.haberturk.com/iste-gelecegin-mozart-i-dinleyenleri-adeta-buyuledi-2133019