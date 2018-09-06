P30 Play Motorola resmi sitesinde listelendi

Motorola geçtiğimiz günlerde P30 ve P30 Note modellerini duyurmuştu. Şimdi ise P30 Play modeli firmanın sitesinde listelendi. Kısa süreliğine listelenen cihazın özellikleri resmi sitede görüldü.

Motorola P30 Play özellikleri

Motorola P30 Play 5.88 inç büyüklüğünde 720 x 1520 piksel çözünürlüğünde IPS LCD çentikli ekrana sahip. Cihaz gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 625 işlemcisinden alıcak. Grafik tarafında ise bu işlemciye Adreno 506 grafik birimi eşlik ediyor. P30 Play depolama tarafında ise 4 GB RAM ve MicroSD kart ile arttırılabilir 64 GB hafizaya sahip.

Motorola P30 Play modelinde arka tarafında 13+2 MP çözünürlüğünde çift kameraya ön tarafında ise 8 MP çözünürlüğünde selfie kamerasına yer vermiş. Cihazın kamera tarafında akıllı güzellik, gece sahnesi, arka plan bulanıklığı modlarına sahip. Firma arka tarafta çift kameranın altında Motorola logosunun üzerine parmak izi okuyucusunu yerleştirmiş.

Motorola P30 Play, Android 8.0 sürümüne ve 3000 mAh bataryaya sahip. Cihazın lansman tarihi henüz belli olmasa da P30 Play'in 4GB RAM/64 GB depolama seçeneğine sahip versiyonunun yaklaşık olarak 240€ fiyat etiketine sahip olduğu firmanın sitesinde görüldü. Motorola resmi sitesinde P30 Play'i kısa süre sonra kaldırdı.

https://www.gsmarena.com/motorola_p30_play_listed_on_motorolas_website_suggesting_launch_is_imminent_-news-33134.php