Gelecek 10 yıl içinde uçak biletleri bedava olabilir

1985 yılında İrlanda’da kurulan ve on yıldan uzun süredir düşük maliyetli uçak biletleri ile ses getiren Ryanair CEO’su Michael O’Leary, uçak biletleriyle ilgili iddialı açıklamalar yaptı. Yaptıkları son kampanya ile 250 bin koltuğu 9.99 Euro’dan başlayan fiyatlarla satmaya başlayan Ryanair CEO’su, gelecek 5 ile 10 yıl içinde uçak biletlerinin bedava olabileceğini düşündüğünü belirtiyor.
Havalimanları Kilit Rol Oynayacak
Geçen yıl rekor gelir elde eden şirket, havaalanı işletmecileri ile gelir paylaşımı yoluyla bedava uçuşların hayal olmadığını söylüyor. Bu açıklamayı kendi şirketi ekseninde yapan CEO, çeşitli anlaşmalar ile Ryanair’in bedava uçak bileti sunabileceği iddiasında. CEO’nun açıklamalarına göre Ryanair, özellikle havalimanı işletmecilerinden cazip teklifler aldığı için hali hazırda dönem dönem ücretsiz uçak bileti teklifleri sunabiliyor.
Filosunda 320 adet Boeing 737-800 bulunan Ryanair, 191 farklı noktaya uçuş yapıyor. Bu yıl 119 milyon yolcu taşıyan Ryanair, çok hızlı büyüyor. Şirketin 2024 yılı hedefi bir yıl içinde 200 milyon yolcu taşıma sınırını aşmak olarak belirlenmiş. Bu arada küresel ölçekte uçak biletlerinin bu yılın Nisan – Eylül dönemi arasında geçen yıla kıyasla %10 düştüğü gözlenmiş. Ayrıca bu yıl da Kasım 2016 – Mart 2017 arasında ücretlerin %13-15 arasında düşmesi bekleniyormuş.
https://www.theguardian.com/business/2016/nov/22/ryanair-flights-free-michael-oleary-airports Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Her apartmana helikopter pisti
Şöyle bir düşününce gayet mantıklı duruyor. Yani
BÜYÜK DÜŞÜN TÜRKİYEM!
HEP İLERİ HEP İLERİ .KİM TUTAR SENİ.
Araba da araba kurtulalım artık şu çağdışı tenekelerden. Bize yeni heyecanlar yeni ufuklar lazım.
Türkiye büyüyor.
Dolar büyüyor .
Benzinin mazotun fiyatı büyüyor.
Antalyalı çiftçilerin öfkesi büyüyor .
Kredi ve kredi kartı borçları büyüyor.
Vatandaşın cebindeki delik büyüyor.
İşsizlik, yoksulluk ,fakirlik büyüyor.
Çaresizlik, umutsuzluk, tükenmişlik büyüyor.
Bu kadar büyüklük bize fazla geliyor fazla!
Gelelim ilgi çekici haberimize,
Bazı yabancı ülkelerde ise çeşitli vergi indirimleri ile teşvik yaratılmaya çalışılıyor. Örneğin İngiltere’de 97 Pound’a kadar (yaklaşık 400 TL) olmak üzere çocuklardan vergi alınmamaya başlanmış.
Burada bir şey eksik ama ne eksik hadi bilin bakalım der gibi bizim editör. Bizi düşünmeye sevk ediyor.
Takdir ettim. Hep hazıra kon hep hazıra. Nereye kadar eyyy takipçi.
Haber yabancı kaynaklı olduğu için bazı noktalar açıkta kalmış ve akıldaki sorulara cevaplar bulamıyoruz
Mesela
Uçak biletleri bedavaya ya da çok çok ucuza nasıl verilecek?
Bu soruya şöyle bir cevap verilmiş haberde
havalimanı işletmecilerinden cazip teklifler aldığı için hali hazırda dönem dönem ücretsiz uçak bileti teklifleri sunabiliyor.
Bu işletmeciler kim? Bilmeyenler merak ediyordur.
Bu işletmecilerden gelen cazip teklif nasıl bir teklif ?
Havaalanı işletmecileri ile gelir paylaşımı yoluyla bedava uçuşların hayal olmadığını söylüyor.
Gelir paylaşımı derken ne kastediliyor?
Açıklanması gerek açıklamak gerek.
Neden mi? Esas mesele Türkiye de ondan.Bu detayları öğrenelim ki
Biz bu projeyi uygular mıyız uygulayabilir miyiz ? Ona bakalım.
Bizdeki havaalanı işletmecileri kimler?
Bu cazip teklifler bizim işletmecilerden de gelir mi ?
Gelirse şayet ne zaman gelir?
Bu gelir paylaşımı gerçekleşir mi?
Bizim işletmeciler vatandaş için gelirini paylaşır mı?
Kafamda deli sorular yahu
Suriyelilere bedeva