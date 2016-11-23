Gelecek 10 yıl içinde uçak biletleri bedava olabilir





Havayolu taşımacılığına ilgi her geçen yıl hem ülkemizde hem de küresel ölçekte artış gösteriyor. Ülkemizde özellikle son yıllarda her ile havaalanı sloganıyla önemli bir hamle yapılmaya başlamış durumda. Bazı yabancı ülkelerde ise çeşitli vergi indirimleri ile teşvik yaratılmaya çalışılıyor. Örneğin İngiltere’de 97 Pound’a kadar (yaklaşık 400 TL) olmak üzere çocuklardan vergi alınmamaya başlanmış.

1985 yılında İrlanda’da kurulan ve on yıldan uzun süredir düşük maliyetli uçak biletleri ile ses getiren Ryanair CEO’su Michael O’Leary, uçak biletleriyle ilgili iddialı açıklamalar yaptı. Yaptıkları son kampanya ile 250 bin koltuğu 9.99 Euro’dan başlayan fiyatlarla satmaya başlayan Ryanair CEO’su, gelecek 5 ile 10 yıl içinde uçak biletlerinin bedava olabileceğini düşündüğünü belirtiyor.

Havalimanları Kilit Rol Oynayacak

Geçen yıl rekor gelir elde eden şirket, havaalanı işletmecileri ile gelir paylaşımı yoluyla bedava uçuşların hayal olmadığını söylüyor. Bu açıklamayı kendi şirketi ekseninde yapan CEO, çeşitli anlaşmalar ile Ryanair’in bedava uçak bileti sunabileceği iddiasında. CEO’nun açıklamalarına göre Ryanair, özellikle havalimanı işletmecilerinden cazip teklifler aldığı için hali hazırda dönem dönem ücretsiz uçak bileti teklifleri sunabiliyor.

Filosunda 320 adet Boeing 737-800 bulunan Ryanair, 191 farklı noktaya uçuş yapıyor. Bu yıl 119 milyon yolcu taşıyan Ryanair, çok hızlı büyüyor. Şirketin 2024 yılı hedefi bir yıl içinde 200 milyon yolcu taşıma sınırını aşmak olarak belirlenmiş. Bu arada küresel ölçekte uçak biletlerinin bu yılın Nisan – Eylül dönemi arasında geçen yıla kıyasla %10 düştüğü gözlenmiş. Ayrıca bu yıl da Kasım 2016 – Mart 2017 arasında ücretlerin %13-15 arasında düşmesi bekleniyormuş.

https://www.theguardian.com/business/2016/nov/22/ryanair-flights-free-michael-oleary-airports