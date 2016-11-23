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Gelecek 10 yıl içinde uçak biletleri bedava olabilir

Bu başlık size de şaşırtıcı gelmiş olabilir ancak bu iddianın sahibi bir havayolu şirketinin CEO’su. Peki bu iş nasıl olacak? CEO bu ifadeleri neye dayanarak söylemiş olabilir?
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Havayolu taşımacılığına ilgi her geçen yıl hem ülkemizde hem de küresel ölçekte artış gösteriyor. Ülkemizde özellikle son yıllarda her ile havaalanı sloganıyla önemli bir hamle yapılmaya başlamış durumda. Bazı yabancı ülkelerde ise çeşitli vergi indirimleri ile teşvik yaratılmaya çalışılıyor. Örneğin İngiltere’de 97 Pound’a kadar (yaklaşık 400 TL) olmak üzere çocuklardan vergi alınmamaya başlanmış.

1985 yılında İrlanda’da kurulan ve on yıldan uzun süredir düşük maliyetli uçak biletleri ile ses getiren Ryanair CEO’su Michael O’Leary, uçak biletleriyle ilgili iddialı açıklamalar yaptı. Yaptıkları son kampanya ile 250 bin koltuğu 9.99 Euro’dan başlayan fiyatlarla satmaya başlayan Ryanair CEO’su, gelecek 5 ile 10 yıl içinde uçak biletlerinin bedava olabileceğini düşündüğünü belirtiyor.

Havalimanları Kilit Rol Oynayacak 

Geçen yıl rekor gelir elde eden şirket, havaalanı işletmecileri ile gelir paylaşımı yoluyla bedava uçuşların hayal olmadığını söylüyor. Bu açıklamayı kendi şirketi ekseninde yapan CEO, çeşitli anlaşmalar ile Ryanair’in bedava uçak bileti sunabileceği iddiasında. CEO’nun açıklamalarına göre Ryanair, özellikle havalimanı işletmecilerinden cazip teklifler aldığı için hali hazırda dönem dönem ücretsiz uçak bileti teklifleri sunabiliyor.

Filosunda 320 adet Boeing 737-800 bulunan Ryanair, 191 farklı noktaya uçuş yapıyor. Bu yıl 119 milyon yolcu taşıyan Ryanair, çok hızlı büyüyor. Şirketin 2024 yılı hedefi bir yıl içinde 200 milyon yolcu taşıma sınırını aşmak olarak belirlenmiş. Bu arada küresel ölçekte uçak biletlerinin bu yılın Nisan – Eylül dönemi arasında geçen yıla kıyasla %10 düştüğü gözlenmiş. Ayrıca bu yıl da Kasım 2016 – Mart 2017 arasında ücretlerin %13-15 arasında düşmesi bekleniyormuş.


https://www.theguardian.com/business/2016/nov/22/ryanair-flights-free-michael-oleary-airports Yorum Yaz
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pelerinli 2 yıl en beğenilen
Biz yine de 50 lira vergisini veririz
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ozkn_s 2 yıl
Her ile havaalanı mı? Çok arabesk çok fakir buldum. O yüzden yetmez diyorum yetmez. Daha çılgın ve acayip ötesi bir fikrim var benim.

Her apartmana helikopter pisti

Şöyle bir düşününce gayet mantıklı duruyor. Yani
BÜYÜK DÜŞÜN TÜRKİYEM!
HEP İLERİ HEP İLERİ .KİM TUTAR SENİ.

Araba da araba kurtulalım artık şu çağdışı tenekelerden. Bize yeni heyecanlar yeni ufuklar lazım.

Türkiye büyüyor.
Dolar büyüyor .
Benzinin mazotun fiyatı büyüyor.
Antalyalı çiftçilerin öfkesi büyüyor .
Kredi ve kredi kartı borçları büyüyor.
Vatandaşın cebindeki delik büyüyor.
İşsizlik, yoksulluk ,fakirlik büyüyor.
Çaresizlik, umutsuzluk, tükenmişlik büyüyor.

Bu kadar büyüklük bize fazla geliyor fazla!

Gelelim ilgi çekici haberimize,

Bazı yabancı ülkelerde ise çeşitli vergi indirimleri ile teşvik yaratılmaya çalışılıyor. Örneğin İngiltere’de 97 Pound’a kadar (yaklaşık 400 TL) olmak üzere çocuklardan vergi alınmamaya başlanmış.

Burada bir şey eksik ama ne eksik hadi bilin bakalım der gibi bizim editör. Bizi düşünmeye sevk ediyor.
Takdir ettim. Hep hazıra kon hep hazıra. Nereye kadar eyyy takipçi.

Haber yabancı kaynaklı olduğu için bazı noktalar açıkta kalmış ve akıldaki sorulara cevaplar bulamıyoruz
Mesela
Uçak biletleri bedavaya ya da çok çok ucuza nasıl verilecek?
Bu soruya şöyle bir cevap verilmiş haberde

havalimanı işletmecilerinden cazip teklifler aldığı için hali hazırda dönem dönem ücretsiz uçak bileti teklifleri sunabiliyor.

Bu işletmeciler kim? Bilmeyenler merak ediyordur.
Bu işletmecilerden gelen cazip teklif nasıl bir teklif ?

Havaalanı işletmecileri ile gelir paylaşımı yoluyla bedava uçuşların hayal olmadığını söylüyor.

Gelir paylaşımı derken ne kastediliyor?
Açıklanması gerek açıklamak gerek.

Neden mi? Esas mesele Türkiye de ondan.Bu detayları öğrenelim ki
Biz bu projeyi uygular mıyız uygulayabilir miyiz ? Ona bakalım.

Bizdeki havaalanı işletmecileri kimler?
Bu cazip teklifler bizim işletmecilerden de gelir mi ?
Gelirse şayet ne zaman gelir?
Bu gelir paylaşımı gerçekleşir mi?
Bizim işletmeciler vatandaş için gelirini paylaşır mı?

Kafamda deli sorular yahu
Her ile havaalanı mı? Çok arabesk çok fakir buldum. O yüzden yetmez diyorum yetmez. Daha çılgın ve acayip ötesi bir fikrim var benim.He...
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Butcher of Blaviken 2 yıl
Türk'e 100tl
Suriyelilere bedeva
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irish 2 yıl
Benim anladığım kadarıyla Havalimanlarında fahiş fiyatla satılan ürünler daha da fahiş fiyata satılacak.
Ordan kazanılan paralarla uçaklar finanse edilecek. Bedava ayağına alanlara daha çok insan çekilecek ve daha çok harcama yapılacak. Daha çok insan demek daha çok bekleme süreleri demek. Daha çok bekleme de daha çok harcama demektir.
Misal;
Geçen hafta 20 tl' ye iç hatlarda uçtum. Alanda beklerken mecburiyetten 50 tl para harcadım.
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GenkaNuank 2 yıl
Haberden bir şey anladıysam Arap olayım nasıl bedava olacağı anlasilmiyor
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Leipold 2 yıl
Dolar olmus 3.46, Euro olmus 3.66 ucakbileti bedava olacak oyle mi? Peki
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DH Misafiri 2 yıl
Bizde bİletler bedava ama havalaannina giris 150 TL, cikis ise 300 TL olur. Ucus bir nedenle gecikirse havaalani isgaliyesi olarak bir 150 TL daha alirlar. Sonra ona OTV, en sona da OTV'nin KDV'si de dahil olmak uzere KDV eklerler.
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nihattr 2 yıl
Hava bedava daha ne istiyorsunuz? Utanmaz mısınız?
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Guest-5F047747E 2 yıl
Yaşlılar ekmek almaya şehir değiştirir artık
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B J K 2 yıl
Gelecek 10 yıl içerisinde herkese bedava uçak verilecekmiş.
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erkanberk 2 yıl
Bunlar kesin ışınlanmayı buldu. uçağıda bize kakalıycaklar. vay çakallar :))
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RockFeller 2 yıl
aferin sana iyi haber
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selamivural 2 yıl
Bedava olsa da kimse uçağa binmeyecek, çünkü, dünya, tüp te seyahate geçecek!
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