Dünyanın en hızlı elektrikli aracı: NIO EP9

Ekim ayında Nürburgring Pisti’ni 7 dakika 5 saniye 12 salisede tamamlayarak dünyanın en hızlı elektrikli aracı unvanın sahibi olan EP9, bu başarıyı elbette ki 1379 beygir güç üreten motoruna borçlu. Formula E takımıyla pistlerde elde ettiği tecrübeyi sokaklara taşıyacak güçte bir araç ortaya koyan şirket, Tesla bir yana Faraday Future, LeEco, Lucid Motors gibi rakiplerin olduğu bir alanda en hızlı olma iddiasında.

Henüz yolun çok başında olan şirket, EP9 modelinde dört farklı motor ve dört ayrı vites kutusunun birlikte yarattığı sinerji sayesinde araca 1 megawatt’lık güç aktarabiliyor. 0’dan 200 km/h hıza 7.1 saniyede erişebilen otomobilin maksimum hızı saatte 313km.

Aracın karbon fiber kasası çeliğe kıyasla %70 daha hafif üretilmiş, şase ağırlığı sadece 165kg

Aracın asıl ilginç yanı ise Formula-E otomobillerindeki gibi modüler batarya teknolojisi. Özel yapısı sayesinde aracın pilleri 6 parça halinde sadece 8 dakikada değiştirilebiliyor. Yerleşik pillerin hızlı şarj süresi ise 45 dakika. Sadece bu 45 dakikalık süreçte otomobil 427 kilometre gidebilecek menzile erişebiliyor. Tabi performanslı kullanımda bu rakama ulaşmak pek de olanaklı olmayacaktır.

Aracın üreticisi otomobilini pistteki sonuca göre dünyanın en hızlısı ilan etmiş olsa da örneği Tesla Model X’in böylesi bir pistte nasıl bir performans ortaya koyacağına dair sonuç elimizde olmadığı için bu ifade pek de objektif olmayabilir. Saatte 200km hıza 7.1 saniyede çıkıyor söylemi de kıyaslama adına çok fazla bir şey ifade etmiyor. Mesela Model X saatte 100km hıza 2.5 saniyede erişiyor. NIO EP9 ise 2.7 saniyede ancak Model X P85D de 200km hıza 15 saniyede çıkabiliyor.

Rakamlar ya da ortaya konan sonuçlar her ne olursa olsun, dünyanın bir çok noktasından henüz start-up noktasında diyebileceğimiz elektrikli otomobil geliştiricilerinin yaptıkları ARGE, elektrikli araçların hayatımıza müthiş bir hızla sokulmasına zemin hazırlıyor olması nedeniyle de kritik önem taşıyor.

Galerimizden araca dair ilgi çekici görsellere ulaşabilirsiniz.

http://www.nio.io/