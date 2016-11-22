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Dünyanın en hızlı elektrikli aracı: NIO EP9

Çinli üretici NextEV, NIO markasına dahil elektrikli aracı NIO EP9 modelini Londra’da düzenlenen özel bir etkinlik kapsamında tanıttı. Araca dair çarpıcı görüntüler ve detaylar yazımızda.
2 yıl
7,4b
1
31
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Ekim ayında Nürburgring Pisti’ni 7 dakika 5 saniye 12 salisede tamamlayarak dünyanın en hızlı elektrikli aracı unvanın sahibi olan EP9, bu başarıyı elbette ki 1379 beygir güç üreten motoruna borçlu. Formula E takımıyla pistlerde elde ettiği tecrübeyi sokaklara taşıyacak güçte bir araç ortaya koyan şirket, Tesla bir yana Faraday Future, LeEco, Lucid Motors gibi rakiplerin olduğu bir alanda en hızlı olma iddiasında.

Henüz yolun çok başında olan şirket, EP9 modelinde dört farklı motor ve dört ayrı vites kutusunun birlikte yarattığı sinerji sayesinde araca 1 megawatt’lık güç aktarabiliyor. 0’dan 200 km/h hıza 7.1 saniyede erişebilen otomobilin maksimum hızı saatte 313km. 

Aracın karbon fiber kasası çeliğe kıyasla %70 daha hafif üretilmiş, şase ağırlığı sadece 165kg
Aracın asıl ilginç yanı ise Formula-E otomobillerindeki gibi modüler batarya teknolojisi. Özel yapısı sayesinde aracın pilleri 6 parça halinde sadece 8 dakikada değiştirilebiliyor. Yerleşik pillerin hızlı şarj süresi ise 45 dakika. Sadece bu 45 dakikalık süreçte otomobil 427 kilometre gidebilecek menzile erişebiliyor. Tabi performanslı kullanımda bu rakama ulaşmak pek de olanaklı olmayacaktır.

Aracın üreticisi otomobilini pistteki sonuca göre dünyanın en hızlısı ilan etmiş olsa da örneği Tesla Model X’in böylesi bir pistte nasıl bir performans ortaya koyacağına dair sonuç elimizde olmadığı için bu ifade pek de objektif olmayabilir. Saatte 200km hıza 7.1 saniyede çıkıyor söylemi de kıyaslama adına çok fazla bir şey ifade etmiyor. Mesela Model X saatte 100km hıza 2.5 saniyede erişiyor. NIO EP9 ise 2.7 saniyede ancak Model X P85D de 200km hıza 15 saniyede çıkabiliyor.

Rakamlar ya da ortaya konan sonuçlar her ne olursa olsun, dünyanın bir çok noktasından henüz start-up noktasında diyebileceğimiz elektrikli otomobil geliştiricilerinin yaptıkları ARGE, elektrikli araçların hayatımıza müthiş bir hızla sokulmasına zemin hazırlıyor olması nedeniyle de kritik önem taşıyor.

Galerimizden araca dair ilgi çekici görsellere ulaşabilirsiniz.

 

http://www.nio.io/ Yorum Yaz
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dragonborn95 2 yıl en beğenilen senersongur
senersongur
Ülkemizin de bu tarz bir araç üretmesi gerekiyor.
Yada üretemedik, satın alalım, o da olumlu.

Bu ülke vergilerle Mercedes den ford dan daha fazla kazanıyor üstelik sıfır yatırım ile . Neden üretmek gibi bir zahmete girsinler ki ?
senersongurÜlkemizin de bu tarz bir araç üretmesi gerekiyor.Yada üretemedik, satın alalım, o da olumlu.Bu ülke vergilerle...
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3 Yanıt Yanıtla +51
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ÖlüyenYörüler 2 yıl USDUL
Bizden aldığın parayla kendi cari açığını kapatıyorsun öncelikle bizim değil. Ne yazık ki halkının sırtından geçinen bir devlet şu andaki Türkiye. Ben bu ülkenin bir şeyler üretmesini hepinizden fazla istiyorum. Ancak üretim yapan bütün kuruluşları sattılar. Halk gittikçe fakirleşiyor. Devletin tek gelir kaynağı vatandaşın vermek zorunda olduğu fahiş ve adil olmayan vergiler. Ve artık halkın cebindeki para da bitince alabilecekleri, ülkeyi döndürebilecekleri bir para da kalmayacak. Siz de artık ondan sonra istikrar diye dolanırsınız ortalarda.
Bizden aldığın parayla kendi cari açığını kapatıyorsun öncelikle bizim değil. Ne yazık ki halkının sırtından geçinen bir devlet şu andaki Türkiye. Ben bu ülken...
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2 Yanıt Yanıtla +31
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musa_unsal2005 2 yıl
Sürüş yeteneği düşük bir kadına bu arabanın verildiğini düşünsenize. Frene basıyorum diye 3 saniye gaza bassa 100 km hızla dükkana dalar
1 Yanıt Yanıtla +25
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1 Avatar
gxhero 2 yıl
Yeni araba almak isteyen 1 milyon kişi bana 1 yıl zamanla sadece vergi parasını versin 0 dan araba üretirim yeminle arabada adamlara bedavaya gelir bir aracın vergisi ederinde %160 fazla olur mu bu neyin kafası meclisi tinerciler mi yönetiyor...
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DH Misafiri 2 yıl
Elektrikli otomobil pazarı yavaş yavaş gelişiyor. Neden bizim ülkemiz bu pazarda yerini alıp, düzgün bir marka ile pastadaki payını almak istemiyor anlamıyorum.
Vergiyi yine alırsınız kaldı ki alacaksınız zaten. Azıcık teknolojiye yatırım yapın.
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DH Misafiri 2 yıl
0-200 7 saniyede çıkan insan dinden çıkar
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acc04 2 yıl
Umarım menzil konusunda da daha güzel haberler gelir de bu teknolojinin hayatımıza girişi kolaylaşır.
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sdc55 2 yıl
Ülkemizin de bu şekilde araçlar hatta ticari faaliylete hitap eden araçlar da üretmesi gerekiyor.
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Greylights 2 yıl
Haberdeki bilgiler Model X'e değil, Model S'e ait. Ayrıca Model X le bu araç aynı segmente hitap etmiyor. Model S ile karşılaştırılması gerekiyor. Model S'in Nurburgring skoru da internette mevcut.
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atroce 2 yıl
elektirikli spor arabalara karşı yobaz olmak istiyorum yeniliklere kapalı olmak istiyorum
günlük hayatta evet elektiriğe komple geçilebilir ama spor arabalarda pilli bebek gibi hiç bir cazibesi kalmıyor, bir yakıt yanacak ateşleme olacak homurdanma sesi turbo sesi çuf çuf sesi olacak

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kadirirdem 2 yıl
araba süper olmuş gerçekten ama bineklik bakımından hala bir tesla değil bu yarış için olmuş...
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TITAN291 2 yıl
165 kg
bizim ülkeye getirseler haftasında çalarlar.
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Captain_Ivy 2 yıl
427 km 45 dk şarj ile, düşük performans. Zaten gaz pedalını sonuna kadar ganıttırıp yol alsan 100 km bile gidilmez derim ben..
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