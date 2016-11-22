Dünyanın en hızlı elektrikli aracı: NIO EP9

Henüz yolun çok başında olan şirket, EP9 modelinde dört farklı motor ve dört ayrı vites kutusunun birlikte yarattığı sinerji sayesinde araca 1 megawatt’lık güç aktarabiliyor. 0’dan 200 km/h hıza 7.1 saniyede erişebilen otomobilin maksimum hızı saatte 313km.
Aracın üreticisi otomobilini pistteki sonuca göre dünyanın en hızlısı ilan etmiş olsa da örneği Tesla Model X’in böylesi bir pistte nasıl bir performans ortaya koyacağına dair sonuç elimizde olmadığı için bu ifade pek de objektif olmayabilir. Saatte 200km hıza 7.1 saniyede çıkıyor söylemi de kıyaslama adına çok fazla bir şey ifade etmiyor. Mesela Model X saatte 100km hıza 2.5 saniyede erişiyor. NIO EP9 ise 2.7 saniyede ancak Model X P85D de 200km hıza 15 saniyede çıkabiliyor.
Rakamlar ya da ortaya konan sonuçlar her ne olursa olsun, dünyanın bir çok noktasından henüz start-up noktasında diyebileceğimiz elektrikli otomobil geliştiricilerinin yaptıkları ARGE, elektrikli araçların hayatımıza müthiş bir hızla sokulmasına zemin hazırlıyor olması nedeniyle de kritik önem taşıyor.
Galerimizden araca dair ilgi çekici görsellere ulaşabilirsiniz.
http://www.nio.io/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu ülke vergilerle Mercedes den ford dan daha fazla kazanıyor üstelik sıfır yatırım ile . Neden üretmek gibi bir zahmete girsinler ki ?