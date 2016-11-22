Alman uçak şirketi önce Türk oldu, şimdi Bursa’da üretilecek

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Alman uçak firması Aquila Aviation’ı satın alarak üretimini Türk şirketi olarak yapmaya başlayan Gökçen Grubu, Türk havacılık sektörüne deneyim kazandıracak yeni atılımlar yapmak istiyor. Şubat ayında gerçekleşen satın alma ile “Aquila’yı Türk kartalı yaptık” söylemlerinde bulunan şirketin sıradaki hedefi Bursa’da üretim yapmak.

Uludağ Ünivetrsitesi Havacılık Fakültesi’nin kurulması için de önemli çalışmalar yürüten şirket, bu noktada ayırdığı büyük ölçekli bütçenin ardından satın alma ile üretimin kaydırılacağı Bursa’yı Türk havacılık sektöründe önemli bir nokta haline getirme niyetinde.

100km'de 15 Litre Tüketim

1995 yılından bu yana havacılık sektöründe faaliyet gösteren Aquila’nın kendi tasarımı olan eğitim uçağı A 210 ve A 211, tek motorlu ve çift kabinli bir yapıda. Uçağın cam kokpite sahip A 211GX adlı özel bir sürümü de bulunuyor. Üç tekerlekli bisiklet yapılı iniş takımlarına sahip olan A 211’in menzili 990km ve maksimum hızı 266km/h.

Ocak ayından bu yana bir Türk şirketi olarak Almanya’da üretimi sürdürülen Aquila A211 ile birlikte yeni geliştirmeler yapmak için Almanya’da bir mühendislik şirketini de bünyesine katan Gökçen Grup, yeni satın almayla 120 kişilik bir mühendis ordusuna da sahip olmuş oldu. Almanya’da da ARGE çalışmalarını sürdürecek olan şirket, bu uçakta kullanılan Avusturya menşeili Rotax 912 motorunun yerine yerli bir çözüm geliştirmek üzere çalışmalar yapması ülkemiz adına heyecan verici bir gelişme olacaktır.

Yasal sürecin tamamlanmasının ardından Bursa’da Türk Kartalı adıyla üretim süreci başlamış olacak. Bu arada şirketin satın alınmasıyla ilgili olarak konuşan Gökçen Grup yöneticilerinden Celal Gökçen, Alman şirketin sahibinin yaşlandığı ve ilgilenemeyeceği gerekçesiyle şirketini satılığa çıkardığını, satın almak isteyen Çinliler’e satmaktansa Türk bir şirkete satmayı tercih ettiğini belirterek satın almanın son saniyede tamamlandığı bilgisini de veriyor. Dileriz bu gelişme ülkemiz adına güzel sonuçlar ortaya çıkarır.