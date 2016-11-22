Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alman uçak şirketi önce Türk oldu, şimdi Bursa’da üretilecek

Alman uçak şirketi Aquila, Gökçen Grubu tarafından satın alındıktan sonra üretimin de Türkiye’ye kaydırılması için çalışmalar başlatıldı. Eğitim uçağının üretimi Bursa’ya kaydırılacak.
2 yıl
9,7b
1
62
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Alman uçak şirketi önce Türk oldu, şimdi Bursa’da üretilecek
Tam Boyutta Gör

Alman uçak firması Aquila Aviation’ı satın alarak üretimini Türk şirketi olarak yapmaya başlayan Gökçen Grubu, Türk havacılık sektörüne deneyim kazandıracak yeni atılımlar yapmak istiyor. Şubat ayında gerçekleşen satın alma ile “Aquila’yı Türk kartalı yaptık” söylemlerinde bulunan şirketin sıradaki hedefi Bursa’da üretim yapmak.

Uludağ Ünivetrsitesi Havacılık Fakültesi’nin kurulması için de önemli çalışmalar yürüten şirket, bu noktada ayırdığı büyük ölçekli bütçenin ardından satın alma ile üretimin kaydırılacağı Bursa’yı Türk havacılık sektöründe önemli bir nokta haline getirme niyetinde.

100km'de 15 Litre Tüketim

1995 yılından bu yana havacılık sektöründe faaliyet gösteren Aquila’nın kendi tasarımı olan eğitim uçağı A 210 ve A 211, tek motorlu ve çift kabinli bir yapıda. Uçağın cam kokpite sahip A 211GX adlı özel bir sürümü de bulunuyor. Üç tekerlekli bisiklet yapılı iniş takımlarına sahip olan A 211’in menzili 990km ve maksimum hızı 266km/h.

Ocak ayından bu yana bir Türk şirketi olarak Almanya’da üretimi sürdürülen Aquila A211 ile birlikte yeni geliştirmeler yapmak için Almanya’da bir mühendislik şirketini de bünyesine katan Gökçen Grup, yeni satın almayla 120 kişilik bir mühendis ordusuna da sahip olmuş oldu. Almanya’da da ARGE çalışmalarını sürdürecek olan şirket, bu uçakta kullanılan Avusturya menşeili Rotax 912 motorunun yerine yerli bir çözüm geliştirmek üzere çalışmalar yapması ülkemiz adına heyecan verici bir gelişme olacaktır.

Yasal sürecin tamamlanmasının ardından Bursa’da Türk Kartalı adıyla üretim süreci başlamış olacak. Bu arada şirketin satın alınmasıyla ilgili olarak konuşan Gökçen Grup yöneticilerinden Celal Gökçen, Alman şirketin sahibinin yaşlandığı ve ilgilenemeyeceği gerekçesiyle şirketini satılığa çıkardığını, satın almak isteyen Çinliler’e satmaktansa Türk bir şirkete satmayı tercih ettiğini belirterek satın almanın son saniyede tamamlandığı bilgisini de veriyor. Dileriz bu gelişme ülkemiz adına güzel sonuçlar ortaya çıkarır.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Abdülhak Hamit Tarhan 2 yıl en beğenilen
Hayırlı olsun :). İstemezükçüler gelmeden


Edit : Yavaş yavaş damlamaya başladılar
2 Yanıt Yanıtla +74
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 2 yıl
iyi iyi,sıfırdan başlayamıyorsan satın al ve yolu yarılamış ol.bence iyi taktik
Yanıtla +57
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hsanlukk 2 yıl
Güzel bir başlangıç umarım ilerde daha büyük bir atılım yapılır ve havacılık sektöründe güzel bir konuma geliriz.
Yanıtla +53
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
inşaat yerine uçak işine girmiş bu firmaya teşekkür ediyorum. adım adım zenginleşeceğiz inşallah.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
B J K 2 yıl
Ufakta olsa neticede bir başlangıç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exotic. 2 yıl
Guzel haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bluflame 2 yıl
forum ahalisi : Troll’lara yem vermeyin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deadwood 2 yıl
Üretmiyorsan gidip firmayı satın alıcan arkadaş..Bu işler böyle olur.Sıfırdan üretmek her zaman zordur..Benim görüşüm Türkiye'den bir firmanın ünlü bir pc veya pc donanım markasını satın alması.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdc55 2 yıl
iyi bir başlangıç, bursalı olarak gurur verici
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IraArel 2 yıl
Güzel gelişme.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ArmaganT 2 yıl
Asıl yerli arabada yapılması gerekendi bu. Alacaklardı volvoyu devam edeceklerdi.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bluflame 2 yıl ArmaganT
ArmaganT
Asıl yerli arabada yapılması gerekendi bu. Alacaklardı volvoyu devam edeceklerdi.

jaguar veya landrover’da olabilirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Helal olsun demek düşer bize...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CENS. 2 yıl
Bu tür haberlerle gündem meşgul edilirken kaşla göz arasında Sabiha Gökçen malezyalılara satılmış. Ahh, ahh. Babadan kalma arsa mı bu satıp duruyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Treth 2 yıl CENS.
T0RK
Bu tür haberlerle gündem meşgul edilirken kaşla göz arasında Sabiha Gökçen malezyalılara satılmış. Ahh, ahh. Babadan kalma arsa mı bu satıp duruyoruz.

Sabiha Gökçen'in zaten %60 kaarı malezyalıların değilmiydi ?
Böylelikle tamamlamışlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9678 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uçak, aquila aviation ve
6 etiket daha türk kartalı Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Fintek güvenli yükselişini sürdürüyor 2 yıl Donald Trump, Tim Cook'a ABD'ye taşınmaları konusunda baskıya başladı 2 yıl Microsoft Edge tarayıcısı Android ve iOS yolunda 2 yıl AMD Radeon RX 490 sesleri 2 yıl Twitter, kurucusu Jack Dorsey'in hesabını askıya aldı 2 yıl Scorsese'nin merakla beklenen yeni filmi Silence'ın ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Türkiye’den Pakistan’a milyar dolarlık rekor satış geliyor! 2 yıl Samsung’a rüşvet baskını 2 yıl Gelecek 10 yıl içinde uçak biletleri bedava olabilir 2 yıl Samsung Galaxy S8, Snapdragon 835 yonga seti ile geliyor 2 yıl MicroSD kartlara Android uyumluluk sembolü 2 yıl Facebook artık çevrenizdeki erişime açık Wi-Fi ağlarını da gösterecek 2 yıl NVIDIA GeForce GTX 1080 ve 1070 alana Watch Dogs 2 hediye 2 yıl Güneş aniden kaybolsaydı bizleri neler bekliyor olurdu? 2 yıl Hyundai Ioniq Electric, EPA'ya göre en verimli elektrikli otomobil 2 yıl Reeder’dan yeni amiral gemisi 2 yıl Giriş seviyesi HTC Desire 650 duyuruldu 2 yıl GTA5 ulta gerçekçi grafik modları listesi "özel video" 2 yıl Google uygulaması, Android’de kişisel verileri görmeye başlayacak 2 yıl Cadillac CT6, 2017 yılında hibrit versiyona kavuşuyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Alman uçak şirketi önce Türk oldu, şimdi Bursa’da üretilecek Sonraki Google Cloud, eğitim platformu Qwiklabs’ı satın alıyor 2 yıl HTC 10 Evo duyuruldu 2 yıl CES fuarı 50 yılı geride bırakmaya hazırlanıyor 2 yıl Android 2.3 Gingerbread'e destek kesiliyor 2 yıl Galaxy S6 Android 7.0 Nougat ile testlerde gözüktü 2 yıl Samsung Galaxy S7′ye "Jet Black" renk seçeneği geliyor 2 yıl Turkcell, LiTRA teknolojisi ile acil durumlarda hayat kurtaracak 2 yıl Intel'in Kaby Lake platformuna yönelik yeni bilgiler var 2 yıl Yapay Zeka dudak okumayı bizden iyi biliyor 2 yıl Dünyanın en hızlı elektrikli aracı: NIO EP9 2 yıl Karbondioksit’in emilimini sağlayan yeni bir yol geliştirildi 2 yıl Organik ürün satışı yapan e-ticaret girişimi Tazedirekt, Migros'a satıldı 2 yıl Instagram "canlı yayın" özelliğiyle resmen Periscope'a rakip oldu 2 yıl HTC sanal gerçeklik araştırma laboratuvarı kurdu 2 yıl Türk geliştiricilerden yeni bir oyun: Showgun: Adventure 2 yıl Bazı yeni MacBook Pro modellerinde trackpad problemleri ortaya çıktı 2 yıl Asus GTX1050Ti Strix incelemesi "Daha verimli, daha performanslı" 2 yıl Bulunan Rootkit 3 milyon Android cihazı etkiliyor 2 yıl Volkswagen’den geri adım: kendi pil fabrikasını açacak 2 yıl Doom oyununda Macbook Pro’nun OLED ekranını kullanan ilginç çözüm Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim