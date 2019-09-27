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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gelecek iPhone modellerindeki Apple logosu bildirim için kullanılabilir

    Gelecek yılların iPhone modellerinde arkadaki Apple logosunun aydınlatmalı olduğunu görebiliriz. Apple’ın aldığı patent böyle bir çalışmanın olduğunu gösteriyor.
    42 dk.
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Gelecek iPhone modellerindeki Apple logosu bildirim için kullanılabilir

    Yıllardır iOS cihazlarının arkasında yer alan Apple logosunun bildirim ışığı olarak kullanılıp kullanılmayacağı tartışmaları sürüp duruyor. Bununla birlikte Apple bu konuda bir şeyler yapmak niyetinde.

    Yıllardır bekleniyor

    Bu hafta yayınlanan bir patent başvurusu Apple’ın iOS cihazlarındaki Apple logosunu bir elektronik düzeneğe çevirerek kullanıcıların özelleştirmesine imkân tanımayı düşündüğünü gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 serisinde çentik kalkabilir"

    Ayarlanabilir Dekorasyonlu Elektronik Cihazlar başlığıyla yapılan başvuru arka kısımda yazılım müdahalesi ile özelleştirilebilen elektronik kısımları tanımlıyor. Bu tanımın Apple logosu ile ilişkili olduğu düşünülse de ilerleyen yıllarda farklı tasarımlarda da karşımıza çıkabilir. Patent dosyasında bir cihaz tanımı yapılmadığı için Mac bilgisayarları da bu kapsamda yer alıyor olabilir.

    Aydınlatmalı logonun muhtemel kullanımları arasında gelen çağrı ve mesajlarda kullanıcıyı uyarması var. Ayrıca farklı renkte bir kılıf taktığınız zaman logonun buna uygun bir şekilde yanması da diğer bir kullanım şekli.

    Henüz patent aşamasında olduğu için Apple bu teknolojiyi kesin olarak kullanacak mı bilinmiyor ancak kullanıcı tarafında en çok beklenen özellik olduğu kesin.

     


    https://appleinsider.com/articles/19/09/26/apple-logo-could-be-used-for-notifications-on-future-iphones Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Kerim5100 28 dk.
    İNOVASYON çığlıkları buraya kadar geldi XD
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    Fenomenon 35 dk.
    3 bin mühendis 2007 yılından beri 12 yl süresince çalışarak iphone'a devrimsel nitelikte bildirim ışığı getirecek. işte inovasyon :D
    apple'a söylemek istediğim tek şey şu
    abi siz şaka mısınız ya. bildirim ışığı yapmak bu kadar mı zor. ayrıca arkada bildirim ışığı olması saçma. önce olması gerekli.
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    dr20mouse 40 dk.
    Şu flash ışığından kurtarır umarım.
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    oguzhan diric 40 dk.
    Son iphone hic begenilmedi diye mi surekli gelecek iphone haberleri yapiliyor nedir?
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