Gelecek iPhone modellerindeki Apple logosu bildirim için kullanılabilir

Yıllardır iOS cihazlarının arkasında yer alan Apple logosunun bildirim ışığı olarak kullanılıp kullanılmayacağı tartışmaları sürüp duruyor. Bununla birlikte Apple bu konuda bir şeyler yapmak niyetinde.

Yıllardır bekleniyor

Bu hafta yayınlanan bir patent başvurusu Apple’ın iOS cihazlarındaki Apple logosunu bir elektronik düzeneğe çevirerek kullanıcıların özelleştirmesine imkân tanımayı düşündüğünü gösteriyor.

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Ayarlanabilir Dekorasyonlu Elektronik Cihazlar başlığıyla yapılan başvuru arka kısımda yazılım müdahalesi ile özelleştirilebilen elektronik kısımları tanımlıyor. Bu tanımın Apple logosu ile ilişkili olduğu düşünülse de ilerleyen yıllarda farklı tasarımlarda da karşımıza çıkabilir. Patent dosyasında bir cihaz tanımı yapılmadığı için Mac bilgisayarları da bu kapsamda yer alıyor olabilir.

Aydınlatmalı logonun muhtemel kullanımları arasında gelen çağrı ve mesajlarda kullanıcıyı uyarması var. Ayrıca farklı renkte bir kılıf taktığınız zaman logonun buna uygun bir şekilde yanması da diğer bir kullanım şekli.

Henüz patent aşamasında olduğu için Apple bu teknolojiyi kesin olarak kullanacak mı bilinmiyor ancak kullanıcı tarafında en çok beklenen özellik olduğu kesin.