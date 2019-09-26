iPhone 12 serisinde çentik kalkabilir

iPhone 12 neler sunacak?
iPhone X modelinden bu yana telefonlarında çentik tasarımına yer veren Apple gelecek yıl tamamen çerçevesiz bir yapıya geçmeyi planlıyor. Firmaya yakın kaynaklar TrueDepth kamera sisteminin üst çerçeveye entegre edileceğini iddia ediyor.
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iPhone 12 serisi ile birlikte TrueDepth kamera sistemi biraz daha küçültülerek üst çerçeveye entegre edilecek ve böylece herhangi bir çentik olmadan çerçevesiz bir ekran görünümü elde edilecek. Elbette bunun üretim tarafında ne tür zorluklar olacak belirsiz.
Son dönemde akıllı telefonlarda çentiksiz tasarımların ilgi görmeye başladığını görüyoruz. Üreticiler mekanizmalı kamera veya kızaklı arka kapak tasarımlarıyla ekranı tamamen çerçevesiz hale getiriyorlar. Apple ise yine farklı bir açıdan yaklaşarak kalabalık bir bileşen grubunu ince çerçeveye sığdırmış olacak. Yine de bu düşüncenin üretim tarafındaki sürece bağlı olacağını da belirtmek gerek.
https://appleinsider.com/articles/19/09/26/2020-iphone-could-kill-the-notch-by-moving-truedepth-to-the-bezel Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Geçenlerde SDN ekibi Iphone 11 için Android katili diye bir video yapmış. Adamlar hangi dünyadalar anlayın artık. HD+ çözünürlüklü, IPS ekranlı, %79 ekran gövde ekranı ve 3110 mah amper pil ve hızlı şarj adaptörü olmayan bir telefonu Note 10 Plus veya Oneplus 7 Pro katili olarak görmek nasıl bir paradigmadır anlamak zor.
imgyukle.com/...
Apple'ın iki tip kullanıcısı var biri hava atmak için apple alanlar diğeri ise gerçek apple kullanıcıları sistem ve stabillik. çalışma hızı vs. bunu android ile karşılaştırmayın bile bence.