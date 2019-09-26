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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 serisinde çentik kalkabilir

    Çentiği bugüne kadar gelişmiş yüz tanıma sistemi için kullanan Apple gelecek yıl bundan vazgeçebilir. Firmanın kamera sistemini üst çerçeveye entegre etmek istediği iddia ediliyor.
    18 sa. (Son Güncelleme: 17 sa.)
    5,3b
    8
    40
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 12 serisinde çentik kalkabilir

    Essential Phone ve Sharp Aquos gibi modellerle akıllı telefon pazarına sunulan çentik tasarımı Apple’ın elinde gelişmiş yüz tanıma yapan bir sisteme dönüşmüştü. Her ne kadar Apple cephesi iPhone X modelinden bu yana çentikli yapıyı sonuna kadar savunmuş olsa da iPhone 12 ile birlikte bu konuda yeni bir dönem başlayabilir.

    iPhone 12 neler sunacak?

    iPhone X modelinden bu yana telefonlarında çentik tasarımına yer veren Apple gelecek yıl tamamen çerçevesiz bir yapıya geçmeyi planlıyor. Firmaya yakın kaynaklar TrueDepth kamera sisteminin üst çerçeveye entegre edileceğini iddia ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple’dan eski iPhone’lar ve iPad’ler için beklenmedik güncelleme"

    iPhone 12 serisi ile birlikte TrueDepth kamera sistemi biraz daha küçültülerek üst çerçeveye entegre edilecek ve böylece herhangi bir çentik olmadan çerçevesiz bir ekran görünümü elde edilecek. Elbette bunun üretim tarafında ne tür zorluklar olacak belirsiz.

    Son dönemde akıllı telefonlarda çentiksiz tasarımların ilgi görmeye başladığını görüyoruz. Üreticiler mekanizmalı kamera veya kızaklı arka kapak tasarımlarıyla ekranı tamamen çerçevesiz hale getiriyorlar. Apple ise yine farklı bir açıdan yaklaşarak kalabalık bir bileşen grubunu ince çerçeveye sığdırmış olacak. Yine de bu düşüncenin üretim tarafındaki sürece bağlı olacağını da belirtmek gerek. 

    iPhone 12 serisinde çentik kalkabilir
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    https://appleinsider.com/articles/19/09/26/2020-iphone-could-kill-the-notch-by-moving-truedepth-to-the-bezel Yorum Yaz
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    bkadem 17 sa. en beğenilen
    Android tarafında çentik kalkalı en az bir yıl oldu. Apple 2020 de çentiği kaldıracakmış. Bir zamanlar Çinliler Apple'yi takip ederdi ama şu an Çinlileri takip eden Apple oldu. Apple bile bunu kabullenmişken bazı fan boylar bunu sindiremedi.
    Geçenlerde SDN ekibi Iphone 11 için Android katili diye bir video yapmış. Adamlar hangi dünyadalar anlayın artık. HD+ çözünürlüklü, IPS ekranlı, %79 ekran gövde ekranı ve 3110 mah amper pil ve hızlı şarj adaptörü olmayan bir telefonu Note 10 Plus veya Oneplus 7 Pro katili olarak görmek nasıl bir paradigmadır anlamak zor.
    Android tarafında çentik kalkalı en az bir yıl oldu. Apple 2020 de çentiği kaldıracakmış. Bir zamanlar Çinliler Apple'yi takip ederdi ama şu an Çinlileri takip ...
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    2 Yanıt Yanıtla +34
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    Escapetolife 18 sa.
    Kamerayı ekran çerçeve arasına koyarsak tam sığıyor, lensi daha da küçültmenin kalite sıkıntılarına sebep olacağını düşünüp aynı boyda kalacağını kabul edersek bir şekilde mümkün ama camın yuvarlatılmış kesimi işi bozuyor, çare ekranı eğimsiz düz yapmak buda bir önceki haberde aslında apple neden iphone 4 tasarımına geçmek istiyorun cevabı olabilir.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    imgyukle.com/...
    Kamerayı ekran çerçeve arasına koyarsak tam sığıyor, lensi daha da küçültmenin kalite sıkıntılarına sebep olacağını düşünüp aynı boyda kalacağını kabul edersek ...
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    2 Yanıt Yanıtla +13
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    Çağdaş ÖZGÜR 9 sa. bkadem
    Apple telefonların tek espirisi büyük harflerle yazıyorum IOS ve apple eko sistemidir. bütün mevzu stabillik. teknik olarak apple örnek verdiğiniz tüm telefonlardan geridir ama apple telefonlardan iyi diye aldığınız telefonların özelliklerinin %50sini kullanmıyorsunuz zaten. bu nedenle apple'dan "teknik" olarak iyi olmaları birşeyi değiştirmiyor.
    Apple'ın iki tip kullanıcısı var biri hava atmak için apple alanlar diğeri ise gerçek apple kullanıcıları sistem ve stabillik. çalışma hızı vs. bunu android ile karşılaştırmayın bile bence.
    Apple telefonların tek espirisi büyük harflerle yazıyorum IOS ve apple eko sistemidir. bütün mevzu stabillik. teknik olarak apple örnek verdiğiniz tüm telefonla...
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    3 Yanıt Yanıtla +13
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    ayıp oluyor beyler 18 sa.
    Bir de 5g koy tamam işte kamera kamera yeter da.
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    oguzhan diric 18 sa.
    Kullanışlıdır veya değildir tartışılır ama Çinliler öyle tasarımlar yaptılar ki Apple'ın o kadar etkilemesi imkansız gibi birşey.
    Yanıtla +1
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    merfarukkk 18 sa.
    Öncü markadan yine bir ilk yeni buluş


    farzedin find x i hiç görmedik.
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    mck94 18 sa.
    Ekran alti kamera olur umarim
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    Escapetolife 18 sa.
    Kamerayı ekran çerçeve arasına koyarsak tam sığıyor, lensi daha da küçültmenin kalite sıkıntılarına sebep olacağını düşünüp aynı boyda kalacağını kabul edersek bir şekilde mümkün ama camın yuvarlatılmış kesimi işi bozuyor, çare ekranı eğimsiz düz yapmak buda bir önceki haberde aslında apple neden iphone 4 tasarımına geçmek istiyorun cevabı olabilir.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    imgyukle.com/...
    2 Yanıt Yanıtla +13
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    esmerbuyucu 17 sa. Escapetolife
    Üst çerçeveyi iPhone XR/11'deki gibi daha kalın tutacaklar. Böylece sığdırabilecekler...
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    hacettepe_fbo 1 sa. Escapetolife
    Kamera modülü bu kadar değil. Bizim gördüğünüz dıştan görünen kısmı. Ayrıca dot projector kameradan daha büyük şuanki haliyle. Bunların toptan küçültülmesi lazım.
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    FRIDICAN 17 sa.
    Millet can derdinde siz mal derdindesiniz
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    bkadem 17 sa. en beğenilen
    Android tarafında çentik kalkalı en az bir yıl oldu. Apple 2020 de çentiği kaldıracakmış. Bir zamanlar Çinliler Apple'yi takip ederdi ama şu an Çinlileri takip eden Apple oldu. Apple bile bunu kabullenmişken bazı fan boylar bunu sindiremedi.
    Geçenlerde SDN ekibi Iphone 11 için Android katili diye bir video yapmış. Adamlar hangi dünyadalar anlayın artık. HD+ çözünürlüklü, IPS ekranlı, %79 ekran gövde ekranı ve 3110 mah amper pil ve hızlı şarj adaptörü olmayan bir telefonu Note 10 Plus veya Oneplus 7 Pro katili olarak görmek nasıl bir paradigmadır anlamak zor.
    2 Yanıt Yanıtla +34
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    Çağdaş ÖZGÜR 9 sa. bkadem
    Apple telefonların tek espirisi büyük harflerle yazıyorum IOS ve apple eko sistemidir. bütün mevzu stabillik. teknik olarak apple örnek verdiğiniz tüm telefonlardan geridir ama apple telefonlardan iyi diye aldığınız telefonların özelliklerinin %50sini kullanmıyorsunuz zaten. bu nedenle apple'dan "teknik" olarak iyi olmaları birşeyi değiştirmiyor.
    Apple'ın iki tip kullanıcısı var biri hava atmak için apple alanlar diğeri ise gerçek apple kullanıcıları sistem ve stabillik. çalışma hızı vs. bunu android ile karşılaştırmayın bile bence.
    3 Yanıt Yanıtla +13
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    Çağdaş ÖZGÜR 6 sa. bkadem
    Apple'ın daha stabil ve güvenilir olduğunu kanıtlamama gerek olmadığını düşünüyorum. herşey insanların kullanımı açıklıyor zaten. teknik olarak birinin diğerinden üstün olması sorun değil eğer konu fiyat performans ise MI telefon alsın androidçiler süper alet ama sorun stabillik - güven - kalite ise konu Apple'dır. Türkiye'de çok pahalı olması ve ApplePay gibi ana faktörlerin çalışmıyor olması size apple'ı yaşatamıyor. bunu anlayabilmek için dünya çapında analiz ve kullanım sayılarına bakmanız gerekmektedir. Örn. telefon üzerinden NFC kart ödemesi sistemleri. Google pay samsung pay ve MI Pay dahil. tüm android ödeme sistemlerinden daha fazla ApplePay kullanılmakta. bunun tek sebebi var GÜVEN. insanlar kredi kartlarını veya banka hesap kartlarını Apple aygıtlarına eklemekte çekinmiyorlar. bunu yerel ülkesel olarakta incelenebiliyor. Rusya'da bazı bankalarda GoolePay ApplePay den önce başlamasına rağmen ve ülkede insanların gelir düzeyine göre daha fazla Samsung (Android) telefon satılmasına rağmen ApplePay GoolePay'den ortalama 5-6 kat daha fazla kullanılıyor. Burada hiç bir fanatiklik vs yok ben de bir döneme kadar Android kullandım ama Apple'a geçtikten sorna kafam daha rahat. Yukarıdaki arkadaşın verdiği güncelleme olayı bile tek başına Apple almak için bir sebep bence. Apple eko sisteminde yeni bir Apple aygıda geçtiğinizde telefonunuz %100 aynı şekilde yeni telefonunuza geçiyorsunuz bunlar mükemmel şeyler. Sistem kendi içinde kusursuz bir dünya sunuyor. evet bu kusursuz dünya için biraz para gerekli. Örneğin ben Macbook Pro iPhone 7 ve iPad kullanıyorum tüm dosyaların fotoğrafların sekronize halde telefondan çektiğim bir fotoğrafı Macbook'umu açıtğımda direk önümde veya aile paylaşımı gibi paylaşımlar ile tüm ailenizdeki bireylerde bu sistemleri bir kere kullansanız bir daha androidin önünden geçmezsiniz.
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    BenGiDeR 17 sa.
    çerçeve kalınlaştıktan sonra çentik kalksa ne olacak ki. Kamera ekranın altına gizlenmediği sürece en mantıklı çözüm yine ya çentik ya da samsunglarda olduğu gibi ekranı keserek kamera koymak.
    12'den önce 11s gelir bence bu arada. 2020'de farklı tasarımlı bir iPhone göreceğimizi sanmıyorum pek.
    Yanıtla +5
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    fuckulteli 17 sa.
    iPhone 12 serisi ile birlikte TrueDepth kamera sistemi biraz daha küçültülerek üst çerçeveye entegre edilecek ve böylece herhangi bir çentik olmadan çerçevesiz bir ekran görünümü elde edilecek.
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    dark_prince60 16 sa.
    Telefonun şarjı 1 günü zor çıkartıyor, takmışlar kafayı çentiğe... Tüm üreticiler boş işlerle uğraşmayı bıraksın artık.
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