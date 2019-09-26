iPhone 12 serisinde çentik kalkabilir

Essential Phone ve Sharp Aquos gibi modellerle akıllı telefon pazarına sunulan çentik tasarımı Apple’ın elinde gelişmiş yüz tanıma yapan bir sisteme dönüşmüştü. Her ne kadar Apple cephesi iPhone X modelinden bu yana çentikli yapıyı sonuna kadar savunmuş olsa da iPhone 12 ile birlikte bu konuda yeni bir dönem başlayabilir.

iPhone 12 neler sunacak?

iPhone X modelinden bu yana telefonlarında çentik tasarımına yer veren Apple gelecek yıl tamamen çerçevesiz bir yapıya geçmeyi planlıyor. Firmaya yakın kaynaklar TrueDepth kamera sisteminin üst çerçeveye entegre edileceğini iddia ediyor.

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iPhone 12 serisi ile birlikte TrueDepth kamera sistemi biraz daha küçültülerek üst çerçeveye entegre edilecek ve böylece herhangi bir çentik olmadan çerçevesiz bir ekran görünümü elde edilecek. Elbette bunun üretim tarafında ne tür zorluklar olacak belirsiz.

Son dönemde akıllı telefonlarda çentiksiz tasarımların ilgi görmeye başladığını görüyoruz. Üreticiler mekanizmalı kamera veya kızaklı arka kapak tasarımlarıyla ekranı tamamen çerçevesiz hale getiriyorlar. Apple ise yine farklı bir açıdan yaklaşarak kalabalık bir bileşen grubunu ince çerçeveye sığdırmış olacak. Yine de bu düşüncenin üretim tarafındaki sürece bağlı olacağını da belirtmek gerek. Tam Boyutta Gör

https://appleinsider.com/articles/19/09/26/2020-iphone-could-kill-the-notch-by-moving-truedepth-to-the-bezel