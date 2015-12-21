Gelecek yıl akıllı telefonların yüzde 25'inde Force Touch teknolojisi olacak





Bu yıl Apple'ın ağırlık vermesi ile birlikte teknoloji dünyasında yeni bir tanıma daha merhaba dedik. Force Touch olarak adlandırılan bu yeni teknoloji, dokunmatik ekranlar üzerine yaptığınız baskı şiddetini algılayarak çeşitli fonksiyonların çalıştırılabilmesini sağlıyor. İlk olarak Apple Watch ve MacBook modellerinin trackpad'inde karşımıza çıkan Force Touch sonrasında Huawei ve ZTE akıllı telefonlarında da benimsendi. Apple'ın 3D Touch ile daha da gelişmiş hale gelen teknoloji, üreticilerden de büyük ilgi görüyor.





Sektörden gelen bilgilere göre gelecek yıl piyasaya çıkacak akıllı telefonların yüzde 25'inde Force Touch teknolojisinin kullanılması bekleniyor. Artışa paralel olarak Force Touch modellerinin üretiminde de patlama yaşanacak ve gelecek yıl yüzde 317 artışla 461 milyon adet modül üretilecek.





Üreticilerin yeni teknolojiye yatırım yapmasındaki en büyük etken, kısa sürede oluşan tüketici ilgisi ve elbette geliştirici desteği. Geliştiricilerin Force Touch teknolojisini destekleyen uygulamalar ortaya koyması, teknolojinin daha fazla tüketicide merak uyandırmasını sağlıyor. Böylece hem teknolojinin yaygınlaşması mümkün oluyor hem de geliştirici desteği artarak devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Huawei de Force Touch uyumlu uygulamaları desteklemek amacıyla bir fon oluşturduğunu duyurmuştu.





Giderek yaygınlaşan bir teknoloji olmasına rağmen maliyetleri nedeniyle Force Touch teknolojisinin daha çok üst seviyeye yakın akıllı telefonlarda boy göstermesi bekleniyor. Maliyetler azaldıkça, orta ve giriş seviyesi akıllı telefon modellerinde de yeni teknolojiyi tecrübe etmeye başlayabileceğiz.

http://www.phonearena.com/news/25-of-new-smartphones-launched-next-year-will-feature-a-Force-Touch-type-display_id76808