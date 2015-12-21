Gelecek yıl akıllı telefonların yüzde 25'inde Force Touch teknolojisi olacak

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Bu yıl Apple'ın ağırlık vermesi ile birlikte teknoloji dünyasında yeni bir tanıma daha merhaba dedik. Force Touch olarak adlandırılan bu yeni teknoloji, dokunmatik ekranlar üzerine yaptığınız baskı şiddetini algılayarak çeşitli fonksiyonların çalıştırılabilmesini sağlıyor. İlk olarak Apple Watch ve MacBook modellerinin trackpad'inde karşımıza çıkan Force Touch sonrasında Huawei ve ZTE akıllı telefonlarında da benimsendi. Apple'ın 3D Touch ile daha da gelişmiş hale gelen teknoloji, üreticilerden de büyük ilgi görüyor.
Sektörden gelen bilgilere göre gelecek yıl piyasaya çıkacak akıllı telefonların yüzde 25'inde Force Touch teknolojisinin kullanılması bekleniyor. Artışa paralel olarak Force Touch modellerinin üretiminde de patlama yaşanacak ve gelecek yıl yüzde 317 artışla 461 milyon adet modül üretilecek.
Üreticilerin yeni teknolojiye yatırım yapmasındaki en büyük etken, kısa sürede oluşan tüketici ilgisi ve elbette geliştirici desteği. Geliştiricilerin Force Touch teknolojisini destekleyen uygulamalar ortaya koyması, teknolojinin daha fazla tüketicide merak uyandırmasını sağlıyor. Böylece hem teknolojinin yaygınlaşması mümkün oluyor hem de geliştirici desteği artarak devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Huawei de Force Touch uyumlu uygulamaları desteklemek amacıyla bir fon oluşturduğunu duyurmuştu.
Giderek yaygınlaşan bir teknoloji olmasına rağmen maliyetleri nedeniyle Force Touch teknolojisinin daha çok üst seviyeye yakın akıllı telefonlarda boy göstermesi bekleniyor. Maliyetler azaldıkça, orta ve giriş seviyesi akıllı telefon modellerinde de yeni teknolojiyi tecrübe etmeye başlayabileceğiz.
http://www.phonearena.com/news/25-of-new-smartphones-launched-next-year-will-feature-a-Force-Touch-type-display_id76808 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1- Kalınlık: Ayrıyetten bir sensör konulduğu için ekranın arkasına kalınlık artacak.
2- Ağırlık: Keza aynı sebepten ağırlık da artacak.
3- Batarya: Bu kısmı aynı markanın farklı modelleri üzerinde açıklama yaparak anlatacağım.
Öncelikle Huawei P8 ve Mate 8 de force touch yokken Mate S de bu özellik var.
Ekran boyutları yukarıdaki sırayla 5.2", 6" ve 5.5". Kalınlıklar ise sırayla 6.4 mm, 7.9 mm ve 7.2 mm.
Şimdi gelelim bataryaya.
P8 modelinde Mate S e geçerken cihaz hem kalınlaşmış hem büyümüş buna rağmen batarya sadece 2680 mAh dan 2700 mAh a çıkabilmiş yani aynı diyebiliriz.
Mate S den Mate 8 geçerken ise ekran 0.5" büyürken kalınlık da 0.7 mm artmış. Ayrıca çerçeveler Mate 8 de daha ince olduğu için boyut anlamında Mate S 5.5" değil de 5.7" lik bir tel gibi duruyor Mate 8 in yanında. Bu pek de fazla olmayan boyut artışına rağmen batarya tam 1300 mAh artarak 2700 den 4000 e çıkmış.
Şimdi İphone lar üzerinde değerlendirelim.
Bildiğimiz gibi 6S serisindeki her model 6 serisinden 0.2 mm daha kalın daha ağır ve bataryası daha düşük.
Gördüğünüz gibi bu tekboloji hiçbir işe yaramazken cihazı ağırlaştırıp kalınlaştırıyor ve daha da kötüsü batarya konulucak yerden çalıp kapasitenin düşmesine neden oluyor. Yani cihazları tasarım ve batarya açısından en az 1 sene geri götürüyor.
Umarım Sony nin %40 lık performans artışı sağlayan bataryası gelmeden bu teknoloji Android tellere gelmez.
mate s i örnek vermişsin ama mate s te hem Force Touch özelliği olan hemde olmayan olarak iki çeşit var ve ikisininde tüm özellikleri batarya, ağırlık vb gibi hepsi aynı.
Ay ne kadar gereksiz bir şey uzun basmayla olan şey
1 sene sonra Androidçiler:
Güzelmiş yagggh
1 Misafir
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