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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gelecek yıl akıllı telefonların yüzde 25'inde Force Touch teknolojisi olacak

Henüz hayatımıza giren Force Touch dokunmatik ekran teknolojisi büyük patlama yapmaya hazırlanıyor. Gelecek yıl her 4 akıllı telefondan birinde Force Touch teknolojisi olacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelecek yıl akıllı telefonların yüzde 25'inde Force Touch teknolojisi olacak


Bu yıl Apple'ın ağırlık vermesi ile birlikte teknoloji dünyasında yeni bir tanıma daha merhaba dedik. Force Touch olarak adlandırılan bu yeni teknoloji, dokunmatik ekranlar üzerine yaptığınız baskı şiddetini algılayarak çeşitli fonksiyonların çalıştırılabilmesini sağlıyor. İlk olarak Apple Watch ve MacBook modellerinin trackpad'inde karşımıza çıkan Force Touch sonrasında Huawei ve ZTE akıllı telefonlarında da benimsendi. Apple'ın 3D Touch ile daha da gelişmiş hale gelen teknoloji, üreticilerden de büyük ilgi görüyor.

Sektörden gelen bilgilere göre gelecek yıl piyasaya çıkacak akıllı telefonların yüzde 25'inde Force Touch teknolojisinin kullanılması bekleniyor. Artışa paralel olarak Force Touch modellerinin üretiminde de patlama yaşanacak ve gelecek yıl yüzde 317 artışla 461 milyon adet modül üretilecek. 

Üreticilerin yeni teknolojiye yatırım yapmasındaki en büyük etken, kısa sürede oluşan tüketici ilgisi ve elbette geliştirici desteği. Geliştiricilerin Force Touch teknolojisini destekleyen uygulamalar ortaya koyması, teknolojinin daha fazla tüketicide merak uyandırmasını sağlıyor. Böylece hem teknolojinin yaygınlaşması mümkün oluyor hem de geliştirici desteği artarak devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Huawei de Force Touch uyumlu uygulamaları desteklemek amacıyla bir fon oluşturduğunu duyurmuştu. 

Giderek yaygınlaşan bir teknoloji olmasına rağmen maliyetleri nedeniyle Force Touch teknolojisinin daha çok üst seviyeye yakın akıllı telefonlarda boy göstermesi bekleniyor. Maliyetler azaldıkça, orta ve giriş seviyesi akıllı telefon modellerinde de yeni teknolojiyi tecrübe etmeye başlayabileceğiz. 

http://www.phonearena.com/news/25-of-new-smartphones-launched-next-year-will-feature-a-Force-Touch-type-display_id76808 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BekirTemel 3 yıl en beğenilen
Çünkü Apple
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1BilimAdamı 3 yıl
Gereksiz
Yanıtla +6
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WB 3 yıl
Henuz tam potansiyeli ortaya cikmadi, o yuzden suan gereksiz bir ozellik. Aklima ilk gelen shooter tarzi oyunlarda ayni parmakla hem yön belirler hem de daha fazla basinc uygulayinca ates etmesi olabilir..
Henuz tam potansiyeli ortaya cikmadi, o yuzden suan gereksiz bir ozellik. Aklima ilk gelen shooter tarzi oyunlarda ayni parmakla hem yön belirler hem de daha fa...
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ukilavuz 3 yıl
Her ay yeni bir şey çıkçak artık
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turbosan 3 yıl
Vardır bi hikmeti :)
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metalgearx24 3 yıl
Ne yapacaklarını şaşırdılar
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hasan.sonus 3 yıl
Umarım bu teknoloji (bugüne kadar gördüğüm en gereksiz şey) hiçbir zaman Android telefonlara gelmez çünkü her açıdan zarar bi teknoloji.

1- Kalınlık: Ayrıyetten bir sensör konulduğu için ekranın arkasına kalınlık artacak.

2- Ağırlık: Keza aynı sebepten ağırlık da artacak.

3- Batarya: Bu kısmı aynı markanın farklı modelleri üzerinde açıklama yaparak anlatacağım.

Öncelikle Huawei P8 ve Mate 8 de force touch yokken Mate S de bu özellik var.

Ekran boyutları yukarıdaki sırayla 5.2", 6" ve 5.5". Kalınlıklar ise sırayla 6.4 mm, 7.9 mm ve 7.2 mm.

Şimdi gelelim bataryaya.

P8 modelinde Mate S e geçerken cihaz hem kalınlaşmış hem büyümüş buna rağmen batarya sadece 2680 mAh dan 2700 mAh a çıkabilmiş yani aynı diyebiliriz.

Mate S den Mate 8 geçerken ise ekran 0.5" büyürken kalınlık da 0.7 mm artmış. Ayrıca çerçeveler Mate 8 de daha ince olduğu için boyut anlamında Mate S 5.5" değil de 5.7" lik bir tel gibi duruyor Mate 8 in yanında. Bu pek de fazla olmayan boyut artışına rağmen batarya tam 1300 mAh artarak 2700 den 4000 e çıkmış.

Şimdi İphone lar üzerinde değerlendirelim.

Bildiğimiz gibi 6S serisindeki her model 6 serisinden 0.2 mm daha kalın daha ağır ve bataryası daha düşük.

Gördüğünüz gibi bu tekboloji hiçbir işe yaramazken cihazı ağırlaştırıp kalınlaştırıyor ve daha da kötüsü batarya konulucak yerden çalıp kapasitenin düşmesine neden oluyor. Yani cihazları tasarım ve batarya açısından en az 1 sene geri götürüyor.
Umarım Sony nin %40 lık performans artışı sağlayan bataryası gelmeden bu teknoloji Android tellere gelmez.
1 Yanıt Yanıtla
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welat. 3 yıl hasan.sonus
hasan.sonus

Umarım bu teknoloji (bugüne kadar gördüğüm en gereksiz şey) hiçbir zaman Android telefonlara gelmez çünkü her açıdan zarar bi teknoloji.

1- Kalınlık: Ayrıyetten bir sensör konulduğu için ekranın arkasına kalınlık artacak.

2- Ağırlık: Keza aynı sebepten ağırlık da artacak.

3- Batarya: Bu kısmı aynı markanın farklı modelleri üzerinde açıklama yaparak anlatacağım.

Öncelikle Huawei P8 ve Mate 8 de force touch yokken Mate S de bu özellik var.

Ekran boyutları yukarıdaki sırayla 5.2", 6" ve 5.5". Kalınlıklar ise sırayla 6.4 mm, 7.9 mm ve 7.2 mm.

Şimdi gelelim bataryaya.

P8 modelinde Mate S e geçerken cihaz hem kalınlaşmış hem büyümüş buna rağmen batarya sadece 2680 mAh dan 2700 mAh a çıkabilmiş yani aynı diyebiliriz.

Mate S den Mate 8 geçerken ise ekran 0.5" büyürken kalınlık da 0.7 mm artmış. Ayrıca çerçeveler Mate 8 de daha ince olduğu için boyut anlamında Mate S 5.5" değil de 5.7" lik bir tel gibi duruyor Mate 8 in yanında. Bu pek de fazla olmayan boyut artışına rağmen batarya tam 1300 mAh artarak 2700 den 4000 e çıkmış.

Şimdi İphone lar üzerinde değerlendirelim.

Bildiğimiz gibi 6S serisindeki her model 6 serisinden 0.2 mm daha kalın daha ağır ve bataryası daha düşük.

Gördüğünüz gibi bu tekboloji hiçbir işe yaramazken cihazı ağırlaştırıp kalınlaştırıyor ve daha da kötüsü batarya konulucak yerden çalıp kapasitenin düşmesine neden oluyor. Yani cihazları tasarım ve batarya açısından en az 1 sene geri götürüyor.
Umarım Sony nin %40 lık performans artışı sağlayan bataryası gelmeden bu teknoloji Android tellere gelmez.

mate s i örnek vermişsin ama mate s te hem Force Touch özelliği olan hemde olmayan olarak iki çeşit var ve ikisininde tüm özellikleri batarya, ağırlık vb gibi hepsi aynı.
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freudunpiposu 3 yıl
uygulamalarda uzun basmadan bir farkı yok oyunlarda işe yarar.
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WB 3 yıl
Henuz tam potansiyeli ortaya cikmadi, o yuzden suan gereksiz bir ozellik. Aklima ilk gelen shooter tarzi oyunlarda ayni parmakla hem yön belirler hem de daha fazla basinc uygulayinca ates etmesi olabilir..
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V4LKyR 3 yıl
Ben bu teknolojinin amacını hala tam anlamış değilim. Nedir yani, çok mu elzem bir olay?
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fthkn 3 yıl
HEr yeni bir şey diye satmayı başarıyorlar hem de bu kadar karmaşık teknolojileri bir cihaza yığıp arıza olasılığını arttırıp yedek parça ve onarımdan da kazanmayı başarıyorlar. Ben de sormak istiyorum sadece. Gerçekten ihtiyaç nedir? Piyasada satın alınabilen malların yüzde kaçı ihtiyaç etiketini hak ediyor? Üzerine force touch uyguladığın bir foto hareket etse ne olur etmese ne olur? Oynat tuşuna dokununca oynasa yetmiyor mu? Sonuçta bu fotonun da 3 saniyelik kaydedilmiş video olduğunu düşünürsek öyle.
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brnk 3 yıl
Valla 6s var bi kere kullandım oda denemek için
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Windows10 3 yıl
Olursa iyi olur, olmazsa sıkıntı değil. Umarım Lumia 960 serisinde olur seneye.
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esmerbuyucu 3 yıl
1 sene önce Androidçiler:
Ay ne kadar gereksiz bir şey uzun basmayla olan şey

1 sene sonra Androidçiler:
Güzelmiş yagggh
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