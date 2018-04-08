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Gelecekte cep telefonu olmayacak, akıllı dostlar ömürlerinin sonuna yaklaşıyor

Akıllı telefonlar sosyal yaşantımızın tam ortasında konumlanmış durumdalar. Hızlı işlemciler, dev parlak ekranlar, yüksek çözünürlükte kameralar ve zarif tasarımlara sahipler. Peki ya sonraki adım?
1 yıl
16,1b
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60
Cep Telefonları
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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İlk iPhone'un tanıtılmasından bu yana geçen 11 sene içinde akıllı telefonların hızlı bir şekilde evrim geçirdiklerini gördük.

Daha hızlı ve enerji verimliliği yüksek işlemciler, binlerce fotoğraf ve saatlerce 4K video kaydı saklayabilen dahili depolama alanları, büyük ve yüksek çözünürlük sunan parlak ekranlar, 4K 60FPS video kaydı yapabilen, derinlik algılama yeteneği ile donatılan kameralar, saniyede 1Gbps bağlantı sunabilen LTE-A modemler, yapay zeka ile donatılmış dijital asistanlar ve bolca sensör.

Gelecekte cep telefonu olmayacak, akıllı dostlar ömürlerinin sonuna yaklaşıyor


Bugün cep telefonları üzerinde yer alan NFC teknolojisi ile ödeme yapabiliyoruz.

Samsung'un Galaxy S9 serisi telefonları sahip oldukları sensörler ile tansiyon dahi ölçebilir hale geldiler.

Huawei, 3 kameraya sahip P20 Pro modelinde 40MP'e kadar çözünürlük sunan mobil sensörler kullanıyor. 3 kat optik yakınlaştırma yapabiliyor.

Apple, iPhone X'un ön yüzüne yerleştirdiği yeni nesil sensörler ile insan yüzünü 3 boyutlu olarak haritalayabiliyor.

Bir kaç yıla, 5G teknolojisi sayesinde 1Gbps ve üzeri hızlarda neredeyse sıfır gecikme ile internete bağlanan telefonlar hayatın bir parçası halini alacaklar.

Gelecekte cep telefonu olmayacak, akıllı dostlar ömürlerinin sonuna yaklaşıyor


11 senede geldiğimiz yol bu. Peki ya önümüzdeki 10-15 senelik zaman diliminde mobil dünya nereye evrimleşecek dersiniz? Bu yazıda akıllı telefon evriminde sonraki basamakların neler olabileceği konusunda fikir yürütüyor olacağım. Yorumlar kısmında sizler de evrimin eksik kalan yanlarını ve sonrasını lütfen paylaşın.

Katlanabilir ekranlar;

Ekran kasa oranında neredeyse sınırlara dayandık. Bir sene içinde ekran üzerinden parmak izi okuma da standart halini alacak. Ekran üzerine gömülü yakınlık ve ışık sensörleri üzerinde çalışıldığını biliyoruz. Bugünün çentikli telefonları yakın bir zamanda sadece ekrandan oluşan birer tasarım harikasına dönüşecekler.

Gelecekte cep telefonu olmayacak, akıllı dostlar ömürlerinin sonuna yaklaşıyor
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Bir sonraki adım ise katlanabilir ekranlar olacak. Telefon olarak kullanırken tek elle kontrolün mümkün olduğu, köşeden köşeye kesintisiz ekran deneyimi sunacak bu teknoloji, istediğimiz zaman cep telefonlarını tabletlere dönüştürmemizi sağlayacak. Belki tabletle de yetinmeyeceğiz, ilerleyen zamanlarda cep telefonu, tablet ve ultrabook'un tek cihazda sunulduğu günler de gelecek.

Samsung ve LG'nin yoğun bir şekilde esnek, katlanabilir OLED ekranlar üzerinde çalıştığını biliyoruz. Hatta LG, çok yakında katlanabilir OLED ekranlı televizyonları son kullanıcı ile buluşturacak.



Peki ya katlanabilir ekranlı bir akıllı telefonu ne zaman kullanabileceğiz? Esnek OLED ile donatılan katlanabilir tam fonksiyonel bir telefonu 2020-2025 yılları arasında göreceğimizi düşünüyorum.

Böylece büyük küçük ekran savaşları sona erecek. Kullanıcı tek bir cihazda hem tek elle kullanması kolay bir akıllı telefona hem de bir tabletin verdiği rahatlığı sunan büyük bir ekrana sahip olacak.

Peki yeter mi? Yetmez tabi ki :)

Katlanabilir ekranlar aslında geleceğe atılmış küçük adımlar olacaklar. Asıl büyük gelişme öncesi zaman kazanma araçları. Bir sonraki asıl büyük olay giyilebilir teknolojilerde saklı.

Gelecekte cep telefonu olmayacak, akıllı dostlar ömürlerinin sonuna yaklaşıyor



Bugün giyilebilir teknolojinin en bilindik temsilcisi akıllı saatler. Google ve benzeri bir kaç firmanın akıllı gözlük denemeleri mevcut. Bunlar içinde en sağlam adım ise Microsoft'tan geldi. Geleceğin anahtarı HoloLens'de gizli olabilir.

Gelecekte cep telefonu olmayacak, akıllı dostlar ömürlerinin sonuna yaklaşıyor
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Tek bir gözlük ile cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar ve benzeri bütün dijital oyuncaklara aynı anda sahip olmak mümkün olacak!

Sanal Gerçeklik kaskları işin bir ön gösterimi gibiler fakat asıl büyük adım Microsoft'un HoloLens'i gibi harmanlanmış gerçeklik gözlükleriyle geliyor.

Sanal Gerçeklik bizi hiç varolmayan bir dünyaya sokarken Harmanlanmış Gerçeklik gözlükleri ile hali hazırda yaşadığımız ve gördüğümüz gerçekliğe; fiziksel olarak varolmayan, sadece bizim görebildiğimiz, sadece bizim etkileşime geçebildiğimiz nesneler ekleyebiliyoruz.

Ve biz bu nesneleri nereye konumlandırdıysak yıllar geçtikten sonra bile geri dönüp baktığımızda orada durmaya devam ediyorlar.

Önümüzdeki 10-15 senelik dönemde gelişim gösterecek esnek pil teknolojileri, yeni nesil görüntüleme teknikleri ve verimliliği artan yüksek işlem gücü sunan mobil işlemcilerle tek bir gözlük şu anda kullandığımız bütün teknolojik cihazların yerini alabilir.

Telefon görüşmesi mi yapmak istiyorsunuz? Elinize bakmanız dev ekranlı bir telefon görmeniz için yeterli.

Listeden bir isim seçmek için diğer elinizi kullanmanıza gerek yok. Göz hareketlerini takip eden akıllı sistem sayesinde her şeyi sadece bakarak hallediyor olacaksınız. Sonrasında ise kemik titreşimi iletim yolunu kullanan gözlük ile karşı tarafın sesini duyarken, hassas yönlendirilmiş mikrofonlar ile de dış ortam gürültüsünden arındırılmış bir şekilde görüşmenizi gerçekleştireceksiniz.
Maç mı izleyeceksiniz? Dev bir ekran hiç fena olmaz değil mi? O zaman duvara bakarak sadece gözleriniz ile ekran boyutunu belirlemeniz yeterli. Gözlüğünüz sizin için sanal dev ekranlı bir televizyon oluşturacak ve maç veya film farketmez televizyon olmaksızın bu deneyimin tadını çıkartacaksınız.

Aynı senaryoları, dizüstü bilgisayar ve oyun konsolları için de çoğaltmak mümkün.

Hatta paylaştırılabilir harmanlanmış gerçeklik sayesinde sizin oluşturduğunuz bu sanal ekranı ve çevresindeki bileşenleri akıllı gözlük takan diğer arkadaşlarınız ile de paylaşabilirsiniz.

Kısacası gelecekte cep telefonu, akıllı saat, akıllı televizyon, dizüstü veya masaüstü gibi sistemler olmayacak. Ne görmek istiyorsak onu gösteren gözlükler, gözlük takmayı kabul eden herkese farklı dünyalar sunacaklar.

Peki bu son nokta mı olacak? Tabi ki hayır :))

Bir sonraki adımda tüm bu teknolojinin lens seviyesine indirgendiğini göreceğiz. Akıllı lenslerle; yüksek hızlı internet bağlantısı, yüksek çözünürlükte harmanlanmış gerçeklik ilizyonları yaratılması, insan vücudunda kan basıncı, şeker ve bezeri verilerin takibi gibi bir çok şeyi tek noktada çözümleyeceğiz.

Gelecekte cep telefonu olmayacak, akıllı dostlar ömürlerinin sonuna yaklaşıyor


Yeni giysilere ihtiyacımız olduğunda veya bir mobilya alacağımız zaman denemek için mağazaya gitmeye gerek olmadan standart bir ayna karşısında akıllı lensimiz sayesinde bakışlarımız ile deneme, sipariş ve ödeme işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Özellikle akıllı lensler bilimkurgu gibi duruyor olsalar da Sony, Samsung ve Google gibi teknoloji devlerinin akıllı lenler için aldıkları patentler bulunmakta. Şu anda kapalı kapılar ardından ilk prototipler denenmeye başladı bile.

Şu anda yapılan çalışmalar başarıyla sonuçlanırsa akıllı lensler için pil veya şarj gibi konularla uğraşmak zorunda da kalmayacağız. Göz sıvısı üzerinden kendi enerjisini üretebilen sensörler üzerinde çalışan bilim insanları, bu işin imkansız olmadığını bizlere gösterdiler.

Gelecekte cep telefonu olmayacak, akıllı dostlar ömürlerinin sonuna yaklaşıyor


Akıllı gözlük ve lens gibi teknolojiler yanında yapay zekanın da gelişimiyle belki de en yakın arkadaşlarımız dijital asistanlarımız olacak. Bütün sırlarımızı bilecek, bizim için neyin en iyisi olduğuna bizden daha iyi karar verecekler!

Peki ya sonrası?

Göz sonrasında ana tema beyinlerimiz olacaktır. Sürekli internete bağlı, bir şey öğrenmek istediğinizde bunu veri bankasından indiren ve kendini güncelleyen bir yapıya bürünen beyinler belki de Matrix'in kapılarını aralamamızda yardımcı olacaklar. Böylece Mars'a gitmeye gerek kalmadan da bulunduğudumuz dünya ve çevreyi terkederek farklı bir ortamı sadece görsel değil duyularımızla da hissederek deneyimleyebileceğiz.

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Jacobıan 1 yıl en beğenilen
yav he he laptoplara da neler demiştiniz hayatımızda hala top listede aletler.
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donanımcı123 1 yıl
İnandırıcılıktan uzak bir tahmin.
27 yıl önce bu abimizin yaptığı tahminin tutarlılığını geçebilen kimse olmadı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
İnandırıcılıktan uzak bir tahmin.27 yıl önce bu abimizin yaptığı tahminin tutarlılığını geçebilen kimse olmadı.
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1 Yanıt Yanıtla +75
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ozankardes 1 yıl
Birileri Black Mirror izlemiş. Beğendim.
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SEHZADE63 10 ay
Şuannn dejavuuu yaşadim 2030-2040 yillardaymişiz gibi dünmüş gibi teknoloji de yeni cikan modellerdeki olup bitenleri özelikleri saymişsinizzz bu gidişle türkiyede yaşanan krizden dolayi teknolojii ve gidalardaki krizlerden dolayiii halkk acliktan ölücekk teknoloji kavramini es gecelim.!!!!
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Tengrist 1 yıl
2000 lerde ve 90 ların ortalarında doğanların sadece cep telefonlarının gelişmesiyle olayı karşılaştırmaları ve gelecekte bu bahsedilenlerin olamayacağını sanması gayet doğal ben 1978 doğumluyum ben 5 yaşımdayken vhs video çalarlar walkmanler vardı Almanya da renki tv ler yeni yeni uzaktan kumanda ile kullanılıyordu 5 mb kartuşlu pc ler vardı 30 sene de olay nerden nereye geldi olmayacak diye birşey yok star wars ta atılgan da izlediğimiz lcd ekranlar görüntülü aramalar hepsi gerçek oldu sadece 10 yıl öncesinin telefonlarının bile bu şekilde adeta mini bilgisayarlar haline gelmesi bile bir olaydır


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TR_001 10 ay Tengrist
Kısmen katılıyorum. Ben de 75 doğumluyum ve küçüklüğümde tvlerdeki bilim kurgu filmlerinde gördüğüm birçok şey gerçek oldu. Bundan sonrası ne olur bilinmez ama ben yine de insanların fiziksel olarak ellerinde oynayacakları/kurcalayacakları bir cihaz olacağını düşünüyorum. Yani tamamen cep telefonunun yok olacağını değil de, alternatifler olacağını varsayıyorum.
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DH Misafiri 1 yıl
Kimse inanmak istemiyor ama gelecek daha fazlasının olacağı bir zaman olacaktır. Günümüz teknolojisini Pastaya benzetiriz. Nasıl ki biri ilk yaş pastayı yaptığında üstünde birşey olmadığını düşünelim. Her gelen farklı bir lezzet bulmaya yönelmek yerine pastanın üstüne biri çilek koyuyor ,diğeri farklı bir meyve bu böyle kısır döngüde devam ediyor. Telefonda da aynı biri kamera koydu, 10 yıl sonra biri ön tarafa kamera koyuyor, 3 sene sonra arka tarafa 2.kamera koyuyor vb. Herşey hayal etmekle başlar....
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dndd 1 yıl
Çoluk çocuğa bu olayı anlatmak zor, 1.44 disket bile kullanmamışlar zaten teknolojinin içinde doğdukları için normal geliyor onlara ama yaşı kemale ermiş bizlere öyle değil, geriye dönüp bakınca teknolojinin ilerlemesi mucize gibi, siyah beyaz tv yi izleyebilmek için komşuya giderdik çocukken, commodor 64 ten 386 lara geçince vav demiştik, win3.1 ilk devrimi yaptı, internetin ülkeye gelişi, mirc :) sonra ericson 686 a1018 öff ne havalıydı beline takıp gezen ...
nerden nereye teknolojinin bu gelişimine şahit olanlar hiç birşeye imkansız diyemez
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Guest-00B482800 1 yıl
Bence kaybolan tek alet tabletler oldu onlar da işlevsiz zaten. Yani üretiliyor hala ama alan az.
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byaahmet 1 yıl
Bu iş türkiye de çok zor önce internet kotasını kaldırsınlarda sonrasına bakarız .Tam beyninizde yaptığınız bir işlem de aha internet bitti kaldık orda da
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Ray Kurzweil 1 yıl
Bunlar elbet birgün olacak fakat ne zaman olacağı biraz da şirketlerdeki yöneticilerin vizyonlarıyla alakalı. Dünya'nın yeni Steve Jobs'lara ihtiyacı var. Teknolojiyi gram gram ilerletip maksimum kazanç kafası şu an gelişim hızına karşı en büyük engel.
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The Balance 1 yıl Ray Kurzweil
Hadi musk deseniz neyse de. Jobsa teknoloji önderi demek hata oluyor. Müşterisi ve çalışanlarıyla dalga geçen birisi sonuçta. Şirketinin varisi de çok farklı şeyler yapmıyor. Ha jobs olsaydı ha olmasaydı. Hayatı palavra adamın. Dünyadaki en boş şişirilmiş firmayı da kendisi bulmuştur. Kendisi bir teknoloji ustası değil insanları kandırmak konusunda usta birisi.
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venom.X 1 yıl
Şu lense inanıyorum birgün olmalı
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asaral1903 1 yıl
Bu teknolojileri geliştiren şirketler gıdım gıdım yeni özellik ekleyip satma derdinde oldukları için bu sayılanlara insanların erişmesi daha uzun sürecek amaç hep daha fazla para kazanmak olduğu sürece maalesef durum bu, bir de katlanabilir ekranı yaptınız hadi katlanabilir pili yapın da görelim
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Anne terliği 1 yıl
2007'de ve 2017'de aldığım telefonları kıyaslayayım:
Birinde 2 kusür ghz 4 çekirdekli işlemci, 4 gb ram ve 64 gb dahili hafıza var.
Öbüründe ise 220 mhz işlemci, 60 mb ram, 22 mb dahili hafıza var.
10 senede fark bu ki bağlantı özelliklerini, kamerayı, ekranı vesaire kıyaslamıyorum bile.
Gene de toplumun bu tarz giyilebilir teknolojileri kabullenmesime daha çok var. Akıllı saatler gündeme geldiğinde yer yerinden oynamıştı, 2-3 sene önce çok gündemdeydi. Hiç de beklenen olmadı. Google saat platformunu unutacak gidecek neredeyse.
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