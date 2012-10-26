Gelid'den ince profilli iki yeni 120 mm fan: Slim 12 UV Blue ve Slim 12 PL Blue

Masaüstü bilgisayarlar için çeşitli soğutma çözümleri hazırlayan Gelid, ürün gamına ince profilli iki yeni 120 mm'lik fan ekledi: Slim 12 UV Blue ve Slim 12 PL Blue.



Piyasadaki çoğu fan modelinin aksine 25 mm değil, 15.8 mm kalınlığında dizayn edilen Slim 12 serisi, Gelid'in özgün ''Hidrodinamik mil yatağı'' teknolojisini kullanıyor. Firmanın yaptığı açıklamalara göre bu teknoloji, fanların sessiz çalışmasının yanısıra uzun ömürlü olmasını sağlıyor.



Morötesi ışık kaynaklarına duyarlı kanatçıkları ile modifiye tutkunlarının ilgisini çekmesi beklenen ince profilli fanlardan Slim 12 UV Blue, sabit 1500 devir / dakika hızında çalışırken 48.3 CFM hava üflüyor ve 24.6 dBA seviyesinde ses çıkarıyor. Fan, 3 pinlik bağlantıya sahip.







Slim 12 PL Blue'ya, Slim 12 UV Blue'nun aksine 4 adet mavi renkli LED yerleştirilmiş. Fanın üzerinde konumlandırılan tuş aracılığıyla isteğiniz doğrultusunda LED'leri açıp kapatabiliyorsunuz. PWM fonksiyonlu Slim 12 PL Blue, ısı durumuna göre 900 devir / dakika ile 1600 devir / dakika hızları arasında çalışıyor, 25 CFM ile 52.4 CFM arasında hava üflüyor ve düşük devirde 12.3 dBA, yüksek devirde 25.4 dBA ses üretiyor. Gelid'in her iki fanının da kablo uzunluğu 50 cm. Bu da pek çok bilgisayar kasasında kablo uzunluğu konusunda sıkıntı yaşanmayacağı anlamına geliyor.



Slim 12 UV Blue, 5 yıllık garanti kapsamında 6.6 Euro'dan satılırken, Slim 12 PL Blue ise 3 yıllık garanti kapsamına alınmış. Fiyat 9.9 Euro.

