Gelişmiş arazi robotu LS3, ilk kez simüle edilmiş bir savaş alanında denendi

ABD savunma ajansı DARPA ve robot teknolojileri konusunda çalışma gösteren Boston Dynamics tarafından üretilen gelişmiş arazi robotu LS3 (Legged Squad Support System), ilk kez gerçek şartlarda simüle edilmiş bir savaş alanına çıkış yaptı.





Zorlu arazilerde yapılan askeri operasyonlarda görev yapmak üzere yük taşıma amacıyla geliştirilen LS3, ortalama 180 KG'lık askeri malzemeyi tek depo yakıt ile 32 KM mesafe boyunca rahatlıkla götürebiliyor. Özel sensörleri yardımıyla belirlenen askeri unsuları takip edebilen ve yine sensörlerinden güç alarak her türlü darbeye karşı dengeli şekilde ayakta kalabilen robot, bu başarılı özellikleri yanında gizli askeri operasyonlar için sorun teşkil edebilecek düzeyde ses çıkartmaya devam ediyor ve eskiye oranla daha kapalı ve korunaklı bir gövdeyle karşımıza çıkıyor. Hawaii merkezli düzenlenen çok uluslu RIMPAC 2014 kapsamında araziye çıkartılan LS3, belirli askerleri takip etme noktasında görevini başarılı şekilde yerine getirirken, daha fazla yük taşıma kapasitesi ve gürültüyü azaltma noktalarında geliştirilmeye devam ediyor.





Test sırasında çekilmiş kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.engadget.com/2014/07/14/alphadog-on-the-training-field/