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Gelişmiş arazi robotu LS3, ilk kez simüle edilmiş bir savaş alanında denendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gelişmiş arazi robotu LS3, ilk kez simüle edilmiş bir savaş alanında denendi
ABD savunma ajansı DARPA ve robot teknolojileri konusunda çalışma gösteren Boston Dynamics tarafından üretilen gelişmiş arazi robotu LS3 (Legged Squad Support System), ilk kez gerçek şartlarda simüle edilmiş bir savaş alanına çıkış yaptı.

Zorlu arazilerde yapılan askeri operasyonlarda görev yapmak üzere yük taşıma amacıyla geliştirilen LS3, ortalama 180 KG'lık askeri malzemeyi tek depo yakıt ile 32 KM mesafe boyunca rahatlıkla götürebiliyor. Özel sensörleri yardımıyla belirlenen askeri unsuları takip edebilen ve yine sensörlerinden güç alarak her türlü darbeye karşı dengeli şekilde ayakta kalabilen robot, bu başarılı özellikleri yanında gizli askeri operasyonlar için sorun teşkil edebilecek düzeyde ses çıkartmaya devam ediyor ve eskiye oranla daha kapalı ve korunaklı bir gövdeyle karşımıza çıkıyor. Hawaii merkezli düzenlenen çok uluslu RIMPAC 2014 kapsamında araziye çıkartılan LS3, belirli askerleri takip etme noktasında görevini başarılı şekilde yerine getirirken, daha fazla yük taşıma kapasitesi ve gürültüyü azaltma noktalarında geliştirilmeye devam ediyor.

Test sırasında çekilmiş kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.


http://www.engadget.com/2014/07/14/alphadog-on-the-training-field/ Yorum Yaz
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bukalemun56 5 yıl en beğenilen
ROBOTU BOŞVERİN ARAZİYE BAK ABİ NE RANT ÇIKAR VARYAAA!!!! (TÜRK KAFASI)
1 Yanıt Yanıtla +16
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Görmebak 5 yıl
Yavaş yavaş robotları asıl alanlarında kullanmaya başlıyolar sözde insanlık yararına geliştiriliyodu bu robotlar...
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HEISENBERG 5 yıl
Üzerine binebiliyoz mu?
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Batuist 5 yıl
Robotlar gelişiyor, hava araçları insansız hale geliyor derken herhalde geleceğin savaşları ülkedeki robotlar arasında olacak gibi.. robotları yenilen savaşı kaybeder. en azından insan ölmez ise işin bu tarafı iyi olur. Siber odalarda call of duty oynar gibi savaş alanında robotları kontrol eden bir mühendis takımı düşünün .. birileri uçakları uçuruyor birileri mühimmat taşıyor tabi robotlarla birileri diğer robotlara karşı savaşıyor .. geleceğin savaşları hayli ilginç olcak gibi.. birde şöyle bir senaryo hayal edin.. savaşın tam ortasında beyaz sarayın tam ortasında yer altından çıkan dev bir tünel açma makinesi ve ardından gelen sürüyle mühimmat yüklü robot asker... vay be ne film yapılırdı :))
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sendemail 5 yıl
yine bir ölüm makinesi ,
yaralanmaz ,kanamaz,yorulmaz ,tırsmaz ,şaşırmaz ,,dur bir nefes alayım demez ...
üstüne silah bağlandığını ,monte edildiğini ,gömüldüğünü safça bir dilek olsa da akıllarına getirdiklerini düşünmüyorum , uzun namlulu vitralyözünden tut da ,bomba fırlatanına kadar ...
bununla demokrasi dağıtacaklar bir de ,hükümetleri tehdit edecekler ...
yoksa yük tasımak için deve ,at,eşek yeter de artar bile...
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cosica 5 yıl
bir eşek ya da katırın yerini tutmaz. pkk'nın eşeklerinden az çekmedik dağda. ne yüklesen taşıyor uzun kulaklar.
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Görmebak 5 yıl
Yavaş yavaş robotları asıl alanlarında kullanmaya başlıyolar sözde insanlık yararına geliştiriliyodu bu robotlar...
Yanıtla +7
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muhsin14 5 yıl
geldiler yine şu kendiside türk olduğu halde türkleri küçümseyen utanmazlar
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kımyasal 5 yıl
Bence bunun dron versiyonu yapılması daha iyi olur.Karadaki engeller ile pek mücadele etmez ve daha hızlı ulaşım yapılır.Sanırım şimdilik teknoloji buna müsade etmiyor ama ileride yapılacaktır.
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Davetsiz Misafir 5 yıl
türkiyede olsa CoolBastı oynatırlardı :)
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baties 5 yıl
Sesini azaltmışlar önceki versiyonlara göre tek eksisi gürültüsü idi.
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HEISENBERG 5 yıl
Üzerine binebiliyoz mu?
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bukalemun56 5 yıl en beğenilen
ROBOTU BOŞVERİN ARAZİYE BAK ABİ NE RANT ÇIKAR VARYAAA!!!! (TÜRK KAFASI)
1 Yanıt Yanıtla +16
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Mazzini 5 yıl bukalemun56
bukalemun56

ROBOTU BOŞVERİN ARAZİYE BAK ABİ NE RANT ÇIKAR VARYAAA!!!! (TÜRK KAFASI)

Bu arazi eskiden hep kavakmış zaten...
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