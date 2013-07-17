Gelişmiş insansı robot ATLAS hakkında ayrıntılı bir tanıtım videosu yayınladı

ABD savunma ajansı DARPA'nın desteğiyle Boston Dynamics firması tarafından geliştirilen ATLAS, DARPA'nın yaklaşan 2 milyon dolar ödüllü robot yarışması için hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde yayınlanan bir video ile bazı temel yetenekleri gözler önüne serilen gelişmiş insansı robot ATLAS, yeni bir video ile yeniden gündeme geldi. Daha çok modelin donanım ve teknolojik altyapısı üzerine hazırlanan tanıtım, yandan gelen darbelere dayanabilen, dengesini çok ciddi oranda koruyabilen, belirli yüksekliklere rahatlıkla tırmanıp atlayarak iniş yapabilen 150 kg'lık robotun ayrıntılarını gözler önüne seriyor.

Yayınlanan yeni videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://gizmodo.com/another-round-with-atlas-darpas-most-unsettling-human-799804344