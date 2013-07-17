Gelişmiş insansı robot ATLAS hakkında ayrıntılı bir tanıtım videosu yayınladı

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ABD savunma ajansı DARPA'nın desteğiyle Boston Dynamics firması tarafından geliştirilen ATLAS, DARPA'nın yaklaşan 2 milyon dolar ödüllü robot yarışması için hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde yayınlanan bir video ile bazı temel yetenekleri gözler önüne serilen gelişmiş insansı robot ATLAS, yeni bir video ile yeniden gündeme geldi. Daha çok modelin donanım ve teknolojik altyapısı üzerine hazırlanan tanıtım, yandan gelen darbelere dayanabilen, dengesini çok ciddi oranda koruyabilen, belirli yüksekliklere rahatlıkla tırmanıp atlayarak iniş yapabilen 150 kg'lık robotun ayrıntılarını gözler önüne seriyor.
Yayınlanan yeni videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
http://gizmodo.com/another-round-with-atlas-darpas-most-unsettling-human-799804344 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
robot teknolojisinin insanı taklit etmesi için çok zaman olduğu görülüyor yapay zeka ve enerji en büyük sorun tabi ilerlemeler dikkat çekici düzeyde o ayrı konu.
Robot çalışmalarının amacı ve gidişatı belli zaten, insanları daha da robotlaştırmak. İleride robotlar insanlara değil, insanlar robotlara benzemeye başlayacak. İlk başlarda insanlara hizmet, sonra insan bedeninde uzuvlarında hasarları yok ederek "eskisinden" daha iyi hale getirmek, sonra komple vücudun değişmesi sağlanarak "eskisinden" daha sağlam bir hale getirmek, daha sonra insan vücudu unutulur ve isteğe göre tasarımlar yapılır modifiye de yapılabilir. Beyni de güçlendirirler bu arada, daha hızlı hesap yapan daha geniş hafızaya sahip olan, ihtiyaçları en aza indirgenerek bağımsız hale getirilir. Ama unutulan bir şey kaldığı zaman bunun bir gelişim değil yok etme süreci olduğu anlaşılır. Unutulan şey ise insan ruhudur sevgisidir. Nitekim çok zeki insanların duygu gibi sosyal yeteneklerden yoksun olduğu bilinmekte.
Sağlıksız insan bedenini neden hatalı görüyorsunuz açıklayabilir misiniz ? Ve sağlıksızdan kasıt nedir sizin için ?
bence çok benzerler
Sağlıklı insan bedeni hatasız tabii :)
Bir de, gövdeso bildiğimiz bilgisayar kasası gibi olmuş :)
Kolay erisebilir olsun diye, final surumlerinde dediginiz olur, su an uzerinde devamli degisiklij yapilip parcalar yenilendigi, cikarilip eklendigi icin kablolar kolay montaj icin bu sekilde birakiliyor.
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