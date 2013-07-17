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Gelişmiş insansı robot ATLAS hakkında ayrıntılı bir tanıtım videosu yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gelişmiş insansı robot ATLAS hakkında ayrıntılı bir tanıtım videosu yayınladı
ABD savunma ajansı DARPA'nın desteğiyle Boston Dynamics firması tarafından geliştirilen ATLAS, DARPA'nın yaklaşan 2 milyon dolar ödüllü robot yarışması için hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde yayınlanan bir video ile bazı temel yetenekleri gözler önüne serilen gelişmiş insansı robot ATLAS, yeni bir video ile yeniden gündeme geldi. Daha çok modelin donanım ve teknolojik altyapısı üzerine hazırlanan tanıtım, yandan gelen darbelere dayanabilen, dengesini çok ciddi oranda koruyabilen, belirli yüksekliklere rahatlıkla tırmanıp atlayarak iniş yapabilen 150 kg'lık robotun ayrıntılarını gözler önüne seriyor.  
Yayınlanan yeni videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.  
(GM)  

http://gizmodo.com/another-round-with-atlas-darpas-most-unsettling-human-799804344 Yorum Yaz
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KalemKolik 6 yıl en beğenilen
Kesinlikle şu robotları gördüğümde aklıma yine aynı tarihlerde ortaya çıkan tam 100 yıl öncesi ingiliz tankı aklıma geliyor.O tanka baktığımızda ne kadar ilkel,yavaş ve saçma gibi gözüksede onun gelişimi dünya tarihinde savaşların kaderini değiştirdi.Tam 100 yıl sonra bu sefer robotlar ortaya çıktı şuan halini ilk tanklara benzetiyorum önümüzdeki 50 yıl içerisinde askeri alanlarda çok büyük işler göreceğini düşünüyorum.
Kesinlikle şu robotları gördüğümde aklıma yine aynı tarihlerde ortaya çıkan tam 100 yıl öncesi ingiliz tankı aklıma geliyor.O tanka baktığımızda ne kadar ilkel,...
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mavizaman 6 yıl
insan karmaşık ve gelişmiş bir yapıya sahip olsa da hastalıklara karşı direnç, her gün kendini şarj etme gereksinimi vesaire eksikliklerle dolu bir yapı ayrıca misal insan gözü şahin gözü kadar keskin değil gece görüşüne sahip değil,çita kadar hızlı değil örnekler çoğlatılabilir.
robot teknolojisinin insanı taklit etmesi için çok zaman olduğu görülüyor yapay zeka ve enerji en büyük sorun tabi ilerlemeler dikkat çekici düzeyde o ayrı konu.
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HAKANANKARA1975 6 yıl
Şu batarya sorunu aşılsa, her yüzyılda yaşanan devrim bu olur herhalde.
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HAKANANKARA1975 6 yıl
Yine batarya sorunu.
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aod.xTA26 6 yıl
0:48 WALL-E :D
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commodore63 6 yıl
Geri dönüşüm çöplüğünde evrimleşmiş ilkel bir tür olduğuna inanıyorum biz yaptık diye yediriyorlar.
100 sene sonra bilim insanları pişman olabilirler; "yahu biz bunları yaptık ama inanmazsak bizi öldürmekle tehdit etmeye başladılar. "


Robot çalışmalarının amacı ve gidişatı belli zaten, insanları daha da robotlaştırmak. İleride robotlar insanlara değil, insanlar robotlara benzemeye başlayacak. İlk başlarda insanlara hizmet, sonra insan bedeninde uzuvlarında hasarları yok ederek "eskisinden" daha iyi hale getirmek, sonra komple vücudun değişmesi sağlanarak "eskisinden" daha sağlam bir hale getirmek, daha sonra insan vücudu unutulur ve isteğe göre tasarımlar yapılır modifiye de yapılabilir. Beyni de güçlendirirler bu arada, daha hızlı hesap yapan daha geniş hafızaya sahip olan, ihtiyaçları en aza indirgenerek bağımsız hale getirilir. Ama unutulan bir şey kaldığı zaman bunun bir gelişim değil yok etme süreci olduğu anlaşılır. Unutulan şey ise insan ruhudur sevgisidir. Nitekim çok zeki insanların duygu gibi sosyal yeteneklerden yoksun olduğu bilinmekte.
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kenan_0 6 yıl
HİÇ ETKİLENMEDİM
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3648 6 yıl
Hala "ilkel" bir robot olsa da büyük bir adım. Aynı şirket yani boston dynamics daha önce dört ayaklı ne kadar tekmelerseniz tekmeleyin yere düşmeyen bir robot geliştirmişti. 2 ayaklıya geçmişler sonunda:)
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yusuforhan 6 yıl
lj94
swat882 insanın ne kadar komplike bir varlık olduğunu gözler önüne seriyor... insan bedeni tek kelime ile muazzam ve hatasız
Sağlıklı insan bedeni hatasız tabii :)

Sağlıksız insan bedenini neden hatalı görüyorsunuz açıklayabilir misiniz ? Ve sağlıksızdan kasıt nedir sizin için ?
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cccaaannn 6 yıl
robot6.comicbookresources.com/...
bence çok benzerler
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lj94 6 yıl
swat882
insanın ne kadar komplike bir varlık olduğunu gözler önüne seriyor... insan bedeni tek kelime ile muazzam ve hatasız

Sağlıklı insan bedeni hatasız tabii :)
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OnErAl 6 yıl
Birisi bana neden o kadar dağınık kablo olduğunu açıklayabilir mi ? Niçin tek bir kılıfın içinden geçirmemişler bağlantı kablolarını ? (Baldır ve omuzda mesela)
Bir de, gövdeso bildiğimiz bilgisayar kasası gibi olmuş :)
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Kasatka 6 yıl OnErAl
OnErAl
Birisi bana neden o kadar dağınık kablo olduğunu açıklayabilir mi ? Niçin tek bir kılıfın içinden geçirmemişler bağlantı kablolarını ? (Baldır ve omuzda mesela)
Bir de, gövdeso bildiğimiz bilgisayar kasası gibi olmuş :)

Kolay erisebilir olsun diye, final surumlerinde dediginiz olur, su an uzerinde devamli degisiklij yapilip parcalar yenilendigi, cikarilip eklendigi icin kablolar kolay montaj icin bu sekilde birakiliyor.
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KalemKolik 6 yıl en beğenilen
Kesinlikle şu robotları gördüğümde aklıma yine aynı tarihlerde ortaya çıkan tam 100 yıl öncesi ingiliz tankı aklıma geliyor.O tanka baktığımızda ne kadar ilkel,yavaş ve saçma gibi gözüksede onun gelişimi dünya tarihinde savaşların kaderini değiştirdi.Tam 100 yıl sonra bu sefer robotlar ortaya çıktı şuan halini ilk tanklara benzetiyorum önümüzdeki 50 yıl içerisinde askeri alanlarda çok büyük işler göreceğini düşünüyorum.
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