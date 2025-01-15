Bir daha 160 bin yıl sonra gelecek: ATLAS kuyruklu yıldızının fotoğrafı çekildi

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NASA astronotu Don Pettit, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yaparken, nadir görülen bir kozmik olaya tanıklık etti. Expedition 72 mürettebatının uçuş mühendisi olan Pettit, Dünya’dan yaklaşık 400 kilometre yüksekte ATLAS (C/2024 G3) kuyruklu yıldızının benzersiz bir fotoğrafını çekti.

160,000 yıllık bekleyiş

İnsan ömrü, bir şeyleri beklemek için çok kısa. Bunun bir örneği de ATLAS kuyruklu yıldızı. Zira yetkililere göre bu kuyruklu yıldızın bir sonraki ziyareti 160 bin yıl sonra olacak.

Tam Boyutta Gör ATLAS, bu hafta Güneş’e en yakın konumuna ulaştı ve bazı gökbilimcilere göre yılın en parlak kuyruklu yıldızı olmaya aday. Pettit, bu görkemli anı ISS’ten bir pencereye yönelttiği kamerasıyla ölümsüzleştirdi ve bunu X (eski adıyla Twitter) platformunda, “Yörüngeden bir kuyruklu yıldız görmek son derece büyüleyici” sözleriyle heyecanını paylaştı.

Şu anda Yay Takımyıldızı’nda görülen ATLAS, Pettit’in fotoğrafında yakın görünse de Dünya’dan yaklaşık 140 milyon kilometre uzaklıkta. NASA’ya göre kuyruklu yıldızın parlaklığı Venüs’ü aratmayacak düzeyde ve gün doğumu ya da batımı sırasında izlenebiliyor.

Güneş Sistemi’nin zaman kapsülleri

Kuyruklu yıldızlar, genellikle yaklaşık 4,6 milyar yıl önce Güneş Sistemi’nin ilk oluşum aşamalarından kalma buz, toz ve kayalardan oluşan gök cisimleridir. Güneş’e yaklaştıklarında yüzeylerindeki buz hızla buharlaşır ve onları çevreleyen karakteristik kuyruklar oluşturur. Bu izler milyonlarca kilometre uzunluğunda olabilir.

Bir zamanlar kötü alametler olarak görülen kuyruklu yıldızlar, günümüzde Güneş Sistemi’nin tarihine ışık tutan birer zaman kapsülü olarak kabul ediliyor. Bilim insanları, kuyruklu yıldızların Dünya’ya su ve organik bileşikler taşıyarak yaşamın yapı taşlarını getirmiş olabileceğini düşünüyor.

2024 yılının sonunda bilinen kuyruklu yıldızların sayısı yaklaşık 4,000’e ulaştı. Ancak, Kuiper Kuşağı’nda ve Güneş Sistemi’nin en dış kısmındaki Oort Bulutu’nda bu sayının çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Oort Bulutu, Güneş Sistemi’ni çevreleyen antik, buzlu cisimlerden oluşan bir küre olarak biliniyor. Bilim insanları, ATLAS’ın geçen yıl bu uzak bölgeden koparak Güneş’e doğru yöneldiğini düşünüyor. Eğer ATLAS, Güneş’e yakın geçişinden sağ çıkarsa, yaklaşık 160,000 yıl sonra tekrar geri dönecek.

ATLAS, kuzey yarımküreden gözlemlenmesi zor olsa da güney yarımkürede gün batımından hemen sonra batı ufkunda görülebilir. Bu eşsiz manzara, Ocak ayı boyunca gözlemlenmeye devam edebilir. NASA, Güneş’in parlak ışıklarının azaldığı önümüzdeki birkaç gün içinde kuyruklu yıldızın çıplak gözle görülebilecek kadar parlak kalma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.

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