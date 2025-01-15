Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bir daha 160 bin yıl sonra gelecek: ATLAS kuyruklu yıldızının fotoğrafı çekildi

    NASA astronotu Don Pettit, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ATLAS kuyruklu yıldızının etkileyici fotoğrafını çekti. Comet 2024 G3 veya ATLAS, bir daha 160 bin yıl sonra gelecek.

    ATLAS kuyruklu yıldızının harika bir fotoğrafı çekildi Tam Boyutta Gör

    NASA astronotu Don Pettit, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yaparken, nadir görülen bir kozmik olaya tanıklık etti. Expedition 72 mürettebatının uçuş mühendisi olan Pettit, Dünya’dan yaklaşık 400 kilometre yüksekte ATLAS (C/2024 G3) kuyruklu yıldızının benzersiz bir fotoğrafını çekti.

    160,000 yıllık bekleyiş

    İnsan ömrü, bir şeyleri beklemek için çok kısa. Bunun bir örneği de ATLAS kuyruklu yıldızı. Zira yetkililere göre bu kuyruklu yıldızın bir sonraki ziyareti 160 bin yıl sonra olacak.

    ATLAS kuyruklu yıldızının harika bir fotoğrafı çekildi Tam Boyutta Gör
    ATLAS, bu hafta Güneş’e en yakın konumuna ulaştı ve bazı gökbilimcilere göre yılın en parlak kuyruklu yıldızı olmaya aday. Pettit, bu görkemli anı ISS’ten bir pencereye yönelttiği kamerasıyla ölümsüzleştirdi ve bunu X (eski adıyla Twitter) platformunda, “Yörüngeden bir kuyruklu yıldız görmek son derece büyüleyici” sözleriyle heyecanını paylaştı.

    Şu anda Yay Takımyıldızı’nda görülen ATLAS, Pettit’in fotoğrafında yakın görünse de Dünya’dan yaklaşık 140 milyon kilometre uzaklıkta. NASA’ya göre kuyruklu yıldızın parlaklığı Venüs’ü aratmayacak düzeyde ve gün doğumu ya da batımı sırasında izlenebiliyor.

    Güneş Sistemi’nin zaman kapsülleri

    Kuyruklu yıldızlar, genellikle yaklaşık 4,6 milyar yıl önce Güneş Sistemi’nin ilk oluşum aşamalarından kalma buz, toz ve kayalardan oluşan gök cisimleridir. Güneş’e yaklaştıklarında yüzeylerindeki buz hızla buharlaşır ve onları çevreleyen karakteristik kuyruklar oluşturur. Bu izler milyonlarca kilometre uzunluğunda olabilir.

    Bir zamanlar kötü alametler olarak görülen kuyruklu yıldızlar, günümüzde Güneş Sistemi’nin tarihine ışık tutan birer zaman kapsülü olarak kabul ediliyor. Bilim insanları, kuyruklu yıldızların Dünya’ya su ve organik bileşikler taşıyarak yaşamın yapı taşlarını getirmiş olabileceğini düşünüyor.

    2024 yılının sonunda bilinen kuyruklu yıldızların sayısı yaklaşık 4,000’e ulaştı. Ancak, Kuiper Kuşağı’nda ve Güneş Sistemi’nin en dış kısmındaki Oort Bulutu’nda bu sayının çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Oort Bulutu, Güneş Sistemi’ni çevreleyen antik, buzlu cisimlerden oluşan bir küre olarak biliniyor. Bilim insanları, ATLAS’ın geçen yıl bu uzak bölgeden koparak Güneş’e doğru yöneldiğini düşünüyor. Eğer ATLAS, Güneş’e yakın geçişinden sağ çıkarsa, yaklaşık 160,000 yıl sonra tekrar geri dönecek.

    ATLAS, kuzey yarımküreden gözlemlenmesi zor olsa da güney yarımkürede gün batımından hemen sonra batı ufkunda görülebilir. Bu eşsiz manzara, Ocak ayı boyunca gözlemlenmeye devam edebilir. NASA, Güneş’in parlak ışıklarının azaldığı önümüzdeki birkaç gün içinde kuyruklu yıldızın çıplak gözle görülebilecek kadar parlak kalma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    2025 Yılın Otomobili ödülü Renault 5'in oldu

    Profil resmi
    KKM 1 gün önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    param yok yurtdışına nasıl giderim glocalzone dolandırıcılığı kuduz aşısından sonra alkol microsoft visual c++ nedir 5 mbps internet hızı nasıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Hometech Alfa 720C
    Hometech Alfa 720C
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum