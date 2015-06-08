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Geliştiriciler, HTC'nin Vive sanal gerçeklik başlığını almaya başladı

3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Geliştiriciler, HTC'nin Vive sanal gerçeklik başlığını almaya başladı
 
HTC'nin 2015 Mobil Dünya Kongresi kapsamında görücüye çıkarttığı sanal gerçeklik başlığı Vive, uzun bir bekleyişin ardından nihayet geliştiricilere dağıtılmaya başladı.
HTC'nin oyun dünyasının önemli ismi Valve'in yardımlarıyla hazırladığı sanal gerçeklik bağlığı Vive, bildiğiniz gibi bütün gerekli donanımı bünyesinde barındırıyor. 70'den fazla sensör ile 360 derecelik görüntü tecrübesi sunan ve saniyede 90 akış sağlayan başlık, geliştiricini versiyonunda 2 adet Lighthouse stand, 2 adet kablosuz Steam VR kontrol cihazı, bağlantı için gereken kablolar ve gerekli kullanıma kılavuzlarını barındırıyor. HTC Vive aynı zamanda detaylarına burada yer verdiğimiz üzere Kinetozis sorunundan arındırılmış bir deneyim vaat ediyor.
HTC Vive için Vertigo Games, Bossa, Barry –Fireproof, Dovetail Games, Wemo Labs, Google, Steel Wool Games, HBO, Lionsgate ve Owlchemy gibi birçok önemli firma içerik üretmek adına çalışmalara başlamış durumda. Geliştirici versiyonuyla beraber bu sürecin de ciddi anlamda hızlanması bekleniyor.

http://www.geeky-gadgets.com/developers-start-to-receive-htc-vive-virtual-reality-headsets-08-06-2015/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
crossmatch 3 yıl
İyi güzel de, karman çorban bir başlık bu. Final sürümü baya bir revize edilip bu kablo karmaşasından arındırılmalı.
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HTC Specialist 3 yıl crossmatch
crossmatch
İyi güzel de, karman çorban bir başlık bu. Final sürümü baya bir revize edilip bu kablo karmaşasından arındırılmalı.

Final sürümünde kontrolcüler kablosuz olacak ve tasarımları elden geçirilecek, Re Vive'da da 1 kablo olacak.
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