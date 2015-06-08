Geliştiriciler, HTC'nin Vive sanal gerçeklik başlığını almaya başladı

HTC'nin 2015 Mobil Dünya Kongresi kapsamında görücüye çıkarttığı sanal gerçeklik başlığı Vive, uzun bir bekleyişin ardından nihayet geliştiricilere dağıtılmaya başladı.

HTC'nin oyun dünyasının önemli ismi Valve'in yardımlarıyla hazırladığı sanal gerçeklik bağlığı Vive, bildiğiniz gibi bütün gerekli donanımı bünyesinde barındırıyor. 70'den fazla sensör ile 360 derecelik görüntü tecrübesi sunan ve saniyede 90 akış sağlayan başlık, geliştiricini versiyonunda 2 adet Lighthouse stand, 2 adet kablosuz Steam VR kontrol cihazı, bağlantı için gereken kablolar ve gerekli kullanıma kılavuzlarını barındırıyor. HTC Vive aynı zamanda detaylarına burada yer verdiğimiz üzere Kinetozis sorunundan arındırılmış bir deneyim vaat ediyor.

HTC Vive için Vertigo Games, Bossa, Barry –Fireproof, Dovetail Games, Wemo Labs, Google, Steel Wool Games, HBO, Lionsgate ve Owlchemy gibi birçok önemli firma içerik üretmek adına çalışmalara başlamış durumda. Geliştirici versiyonuyla beraber bu sürecin de ciddi anlamda hızlanması bekleniyor.

http://www.geeky-gadgets.com/developers-start-to-receive-htc-vive-virtual-reality-headsets-08-06-2015/