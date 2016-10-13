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General Electric’den gaz sızıntılarını denetleyebilen drone

General Electric, riskleri erken görme ve tedbir alma amacına yönelik olarak üretim tesislerindeki metan gazı sızıntısını hızlı bir şekilde tespit edebilecek bir Drone geliştiriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Mobilite
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde küçük hava araçları veya Drone olarak tanımladığımız konsept önem kazanmaya başladı ve her alanda önemli potansiyel barındırıyor. General Electric, tasarladığı yeni Drone modeli ile tesislerdeki metan gazı sızıntısını hızlı bir şekilde tespit edebilmeyi amaçlıyor.

Sızıntı Tespiti Çok Önemli

Gaz ve petrol üretimi ile uğraşan firmalarda yaşanan en büyük risk gaz sızıntıları açısından oluyor. Muhtemel patlama veya yangın olayları büyük masraflara yol açıyor ve işçilerin de hayatını tehlikeye atıyor. GE özellikle bu konuda Drone kullanmaktan yana.

Raven adındaki Drone modeli yaklaşık 4Kg ağırlığa sahip ve 40 dakika havada kalabiliyor. Saatte 75Km hıza ulaşabilen cihaz, gaz sızıntılarını da 750 metre öteden algılayabiliyor. Model 4 pervaneden ve özel donanımdan oluşuyor.

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Kızılötesi kamera ve lazer tabanlı sensörlerle donatılan Raven, özel bir yazılıma da sahip. Bu sayede elde ettiği verileri analiz ediyor, sızıntının boyutlarını ölçüyor ve merkeze de daha detaylı bilgiler vermiş oluyor. Ayrıca kendi güzergâhını kendisi de çizebiliyor.

Bir insana göre 3 kat daha hızlı sızıntıları tespit eden ve alanın detaylarını elde edebilen Raven, bu sayede firmanın elini de güçlendirecek. Yönetmelikler gereği bu tür tesislerde sürekli sızıntı kontrolü yapmak mecburi ve insan gücü kullanıldığında verimlilik konusu çok düşüyor.

Firma Oklahoma’da 3 adet Raven modelini test etmeye başladı. Elde edilen geri bildirimlerle geliştirme süreci de hızlanacak. Gelecekte her tesiste birkaç tane Raven ile tüm sızıntı kontrollerinin başarılı bir şekilde yapılması planlanıyor.  

http://www.techradar.com/news/general-electrics-new-drones-can-detect-gas-leaks Yorum Yaz
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