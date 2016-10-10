Xiaomi Mi Max Prime zamanı

Xiaomi'nin mevcut yelpazedeki en büyük akıllı telefonu olan Mi Max, bugün itibariyle yeni bir sürüme kavuşuyor. Mi Max Prime, serideki en güçlü akıllı telefon olacak.
6.44 inçlik Full HD ekranıyla her kesime hitap etmeyen Mi Max, piyasaya çıktığında üç farklı seçenek sunuyordu. Düşük versiyon Snapdragon 650 ve 3GB RAM ile, orta versiyon ise Snapdragon 652 ve 3GB RAM ile piyasaya çıkmıştı.
Snapdragon 652 ve 4GB RAM barındıran model ise listede yer almıştı ancak şimdi Prime ismiyle yeniden görücüye çıktığına şahit oluyoruz. Yanında da 128GB arttırılabilir kapasite yer alıyor. Önceki modellerde 32GB ve 64GB kapasiteler bulunuyordu.Ayrıca Bkz. "Microsoft Surface ailesine üçüncü cihaz kategorisi geliyor"
Prime modelinde 4850mAh kapasiteli batarya, hızlı şarj desteği, metal gövde, parmak izi okuyucu, 16MP çözünürlüğünde faz algılamalı otomatik odaklama barındıran arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 6.0 işletim sistemi ve MIUI 8 arayüzü şeklinde özellikler aynı kalıyor. Model Hindistan'da satışa çıkacak ve fiyatının 300$ civarında olduğu ifade ediliyor.
http://www.phonearena.com/news/The-Xiaomi-Mi-Max-Prime-is-here-gargantuan-display-octa-core-CPU-4GB-of-RAM-and-128GB-of-storage_id86386 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mayıs'ta çıkan bir telefon.
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