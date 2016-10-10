Xiaomi Mi Max Prime zamanı

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Xiaomi'nin mevcut yelpazedeki en büyük akıllı telefonu olan Mi Max, bugün itibariyle yeni bir sürüme kavuşuyor. Mi Max Prime, serideki en güçlü akıllı telefon olacak.

6.44 inçlik Full HD ekranıyla her kesime hitap etmeyen Mi Max, piyasaya çıktığında üç farklı seçenek sunuyordu. Düşük versiyon Snapdragon 650 ve 3GB RAM ile, orta versiyon ise Snapdragon 652 ve 3GB RAM ile piyasaya çıkmıştı.

Snapdragon 652 ve 4GB RAM barındıran model ise listede yer almıştı ancak şimdi Prime ismiyle yeniden görücüye çıktığına şahit oluyoruz. Yanında da 128GB arttırılabilir kapasite yer alıyor. Önceki modellerde 32GB ve 64GB kapasiteler bulunuyordu.