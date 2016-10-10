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Xiaomi Mi Max Prime zamanı

Kısa süre önce Mi 5S amiral gemi akıllı telefon serisini lanse eden Çinli üretici Xiaomi, yeni bir modelle daha karşımızda. Aslında Xiaomi Mi Max Prime tanıdık bir model.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,2b
1
7
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Mi Max Prime zamanı
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Xiaomi'nin mevcut yelpazedeki en büyük akıllı telefonu olan Mi Max, bugün itibariyle yeni bir sürüme kavuşuyor. Mi Max Prime, serideki en güçlü akıllı telefon olacak.

6.44 inçlik Full HD ekranıyla her kesime hitap etmeyen Mi Max, piyasaya çıktığında üç farklı seçenek sunuyordu. Düşük versiyon Snapdragon 650 ve 3GB RAM ile, orta versiyon ise Snapdragon 652 ve 3GB RAM ile piyasaya çıkmıştı.

Snapdragon 652 ve 4GB RAM barındıran model ise listede yer almıştı ancak şimdi Prime ismiyle yeniden görücüye çıktığına şahit oluyoruz. Yanında da 128GB arttırılabilir kapasite yer alıyor. Önceki modellerde 32GB ve 64GB kapasiteler bulunuyordu.

Ayrıca Bkz. "Microsoft Surface ailesine üçüncü cihaz kategorisi geliyor"

Prime modelinde 4850mAh kapasiteli batarya, hızlı şarj desteği, metal gövde, parmak izi okuyucu, 16MP çözünürlüğünde faz algılamalı otomatik odaklama barındıran arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 6.0 işletim sistemi ve MIUI 8 arayüzü şeklinde özellikler aynı kalıyor. Model Hindistan'da satışa çıkacak ve fiyatının 300$ civarında olduğu ifade ediliyor.


 
http://www.phonearena.com/news/The-Xiaomi-Mi-Max-Prime-is-here-gargantuan-display-octa-core-CPU-4GB-of-RAM-and-128GB-of-storage_id86386 Yorum Yaz
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HKSoftware 3 yıl en beğenilen
Bu ne sacmalik yahu. Haber yaptigin telefon zaten vardi. Amacin neydi?
2 Yanıt Yanıtla +10
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mskblt 3 yıl
Tarihi eser haber ?
Mayıs'ta çıkan bir telefon.
Başka haber sitelerinin yaptığı hataya sizde düşmüşsünüz araştırmadan araklama haber olarak birbirinizden kopyalıyorsunuz biraz araştırın lütfen.

gsmarena.com/...
Tarihi eser haber ?Mayıs'ta çıkan bir telefon.Başka haber sitelerinin yaptığı hataya sizde düşmüşsünüz araştırmadan araklama haber olarak birbirinizd...
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Rezn0v.dll 3 yıl
Şaka mısınız siz? Mi Max değil bu Mi Max Prime diye üstüne basa basa diyor adam halen yok çalıntı haber, yok sen nerde yaşıyon, asırlık haber vs vs.. ortaya bi yem atıyonuz atmadan önceden hazırlıklı gelin bari, sdn fancıkları
1 Yanıt Yanıtla
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HKSoftware 3 yıl Rezn0v.dll
Rezn0v.dll
Şaka mısınız siz? Mi Max değil bu Mi Max Prime diye üstüne basa basa diyor adam halen yok çalıntı haber, yok sen nerde yaşıyon, asırlık haber vs vs.. ortaya bi yem atıyonuz atmadan önceden hazırlıklı gelin bari, sdn fancıkları

Sen ne satiyosun? Arastirdin mi? Yeni telefonmus. Zaten var olan telefonun nesini haber yapiyor. Haber yapilacak tek sey vardi o da bu telefonun halihazirda Cin'de satilan 128gb modelin Hindistan'da da satilmasi olabilir ki bu ulkede dahi 32 ve 64 gb modelleri zaten vardi.
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eskiyapar 3 yıl
Hayır bu yeni telefon.
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mskblt 3 yıl
Tarihi eser haber ?
Mayıs'ta çıkan bir telefon.
Başka haber sitelerinin yaptığı hataya sizde düşmüşsünüz araştırmadan araklama haber olarak birbirinizden kopyalıyorsunuz biraz araştırın lütfen.

gsmarena.com/...
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HKSoftware 3 yıl en beğenilen
Bu ne sacmalik yahu. Haber yaptigin telefon zaten vardi. Amacin neydi?
2 Yanıt Yanıtla +10
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Barni Moloztaş 3 yıl HKSoftware
HKSoftware
Bu ne sacmalik yahu. Haber yaptigin telefon zaten vardi. Amacin neydi?

AND HIS NAME IS EKREM
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kadirirdem 3 yıl HKSoftware
HKSoftware

Bu ne sacmalik yahu. Haber yaptigin telefon zaten vardi. Amacin neydi?

Ekrem bu ne yapacağı belli olmaz.
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