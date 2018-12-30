Genetiği değiştirilmiş bebeklerin doktoru ev hapsinde

Çinli bilim adamı He Jiankui, CRISPR tekniği kullanılarak genleri düzenlenen ilk bebeklerin geçtiğimiz ay dünyaya geldiğini iddia etmişti. Bebeklerin CCR5 (HIV virüsünün sağlıklı hücrelere hastalık bulaştırmasına neden olan gen) genleri CRISPR tekniği ile etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.



Gelişme tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Bilim dünyası iddiayı ispatlayacak nitelikte bilimsel bulgular olmadığını açıklarken, Çin makamlarınca Doktor He hakkında soruşturma başlatıldığı haberleri yayılmıştı.



Aradan geçen bir aylık zaman diliminde hakkında bilgi alınamayan Doktor He’ye ulaşmaya çalışan New York Times, doktorun Şenzen’deki Bilim ve Teknoloji Güney Üniversitesi’nde ev hapsinde tutulduğu bilgisine ulaştı. Doktor He’nin dışarıyla iletişiminin olduğu, ancak insanlarla temasa geçmesinin engellendiği belirtiliyor.



Ayrıca Bkz. "Çin'de genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin doğduğu iddiası"



Doktor He’nin araştırmasında en büyük eleştiri noktalarından biri de aileye karşı dürüst olmadığıydı. Aileye HIV virüsü denemelerinde yer alacakları belirtilirken bunun genetik değişiklik içerdiği gibi önemli bir detay söylenmemişti. Öte yandan, incelenmesi için ham verilerin de aileyle paylaşılacağı söylenirken, hiç bilgi verilmemiş. Aradan geçen bir aylık zaman diliminde hakkında bilgi alınamayan Doktor He’ye ulaşmaya çalışan New York Times, doktorun Şenzen’deki Bilim ve Teknoloji Güney Üniversitesi’ndetutulduğu bilgisine ulaştı. Doktor He’nin dışarıyla iletişiminin olduğu, ancak insanlarla temasa geçmesinin engellendiği belirtiliyor.Doktor He’nin araştırmasında en büyük eleştiri noktalarından biri de aileye karşı dürüst olmadığıydı. Aileyedenemelerinde yer alacakları belirtilirken bunun genetik değişiklik içerdiği gibi önemli bir detay söylenmemişti. Öte yandan, incelenmesi için ham verilerin de aileyle paylaşılacağı söylenirken, hiç bilgi verilmemiş.



Bebekler üzerinde gen değişikliği iddiaları her ne kadar ispatlanmamış olsa da, doğru olması halinde çocuklar üzerinde uzun vadeli etkilerinin neler olacağı konusunda şüpheler var. Belirsizliğini koruyan tek konu da bu değil. Doktor He’nin ev hapsinde olmadığına dair Üniversitesi yetkililerinden açıklama yapılmasına karşın He’nin çalışma arkadaşları Üniversite’de olduğunu doğruladılar.



Tüm dünyada etik tartışmalarını alevleyen gelişmeye, başta katı kurallarıyla tanınan Çin olmak üzere tüm dünyanın nasıl tepki vereceğini hep birlikte izleyerek göreceğiz.

https://www.engadget.com/2018/12/30/china-detains-scientist-behind-gene-edited-babies/