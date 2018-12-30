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Genetiği değiştirilmiş bebeklerin doktoru ev hapsinde

Geçtiğimiz ay yapılan bir duyuruyla dünyada ilk kez genetiği değiştirilmiş bebeklerin Çin’de dünyaya geldiği bildirilmiş. Gelişmeden sorumlu Doktor He’nin ev hapsinde olduğu iddia ediliyor.
4 ay
6,7b
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11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Çinli bilim adamı He Jiankui, CRISPR tekniği kullanılarak genleri düzenlenen ilk bebeklerin geçtiğimiz ay dünyaya geldiğini iddia etmişti. Bebeklerin CCR5 (HIV virüsünün sağlıklı hücrelere hastalık bulaştırmasına neden olan gen) genleri CRISPR tekniği ile etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.

Gelişme tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Bilim dünyası iddiayı ispatlayacak nitelikte bilimsel bulgular olmadığını açıklarken, Çin makamlarınca Doktor He hakkında soruşturma başlatıldığı haberleri yayılmıştı.

Aradan geçen bir aylık zaman diliminde hakkında bilgi alınamayan Doktor He’ye ulaşmaya çalışan New York Times, doktorun Şenzen’deki Bilim ve Teknoloji Güney Üniversitesi’nde ev hapsinde tutulduğu bilgisine ulaştı. Doktor He’nin dışarıyla iletişiminin olduğu, ancak insanlarla temasa geçmesinin engellendiği belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Çin'de genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin doğduğu iddiası"

Doktor He’nin araştırmasında en büyük eleştiri noktalarından biri de aileye karşı dürüst olmadığıydı. Aileye HIV virüsü denemelerinde yer alacakları belirtilirken bunun genetik değişiklik içerdiği gibi önemli bir detay söylenmemişti. Öte yandan, incelenmesi için ham verilerin de aileyle paylaşılacağı söylenirken, hiç bilgi verilmemiş.

Bebekler üzerinde gen değişikliği iddiaları her ne kadar ispatlanmamış olsa da, doğru olması halinde çocuklar üzerinde uzun vadeli etkilerinin neler olacağı konusunda şüpheler var. Belirsizliğini koruyan tek konu da bu değil. Doktor He’nin ev hapsinde olmadığına dair Üniversitesi yetkililerinden açıklama yapılmasına karşın He’nin çalışma arkadaşları Üniversite’de olduğunu doğruladılar.

Tüm dünyada etik tartışmalarını alevleyen gelişmeye, başta katı kurallarıyla tanınan Çin olmak üzere tüm dünyanın nasıl tepki vereceğini hep birlikte izleyerek göreceğiz.

https://www.engadget.com/2018/12/30/china-detains-scientist-behind-gene-edited-babies/ Yorum Yaz
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Affliate34 4 ay en beğenilen
Nazi doktorların yöntemleri de eleştirildi insanlık suçu denildi ama yıllar geçti ve ilerletildi bu bilimsel deneyler şimdi bu haberin gelecekteki yansımaları da aynı şekilde olacak önce insanlık suçu sonra bizde faydanalım
Nazi doktorların yöntemleri de eleştirildi insanlık suçu denildi ama yıllar geçti ve ilerletildi bu bilimsel deneyler şimdi bu haberin gelecekteki yansımaları ...
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Umutcan 4 ay
Şimdi eleştiriliyor ama ileride popüler olacak. Birçok hastalığa bağışıklığı olan, kansere yakalanma riski daha az genlere sahip olmayı kim istemez ki.
İleride bence önce genler düzenlenecek sonra sperm ve yumurta yapay ortamda döllenip rahme nakledilecek. Bir yerden sonra insanlık bu güçlü genleri
taşımaya başladığı için çocukları da genetik sebepli hastalıklara immun olacak, tekrardan düzenleme gerekmeyecek.
Şimdi eleştiriliyor ama ileride popüler olacak. Birçok hastalığa bağışıklığı olan, kansere yakalanma riski daha az genlere sahip olmayı kim istemez ki.İle...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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KaleyDeskop 4 ay
elf ve kedi kız vs yapabilirlerse insanlığa büyük katkısı olur bu tekniğin??
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TheStarBox 4 ay
Dünyaya çin hükmedecek.
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TheStarBox 4 ay
Bilimsel gelişmeleri etik adı altında yasaklamak ile engizisyonda bilim adamlarını şeytan icadı kullanmakla suçlayıp idam ettirmek arasındaki fark nedir?
Bence 21.yy ın ilk çeyreğinde kendimize sormamız gereken soru bu.
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DH Misafiri 4 ay
kesinlikle çok tehlikeli, organik insan ırkı bir kez bozulursa geri dönüşü olmayan bir süreç başlamış olur, kaldı ki bu bebek gelecek hayatında çocuk sahibi olmak isterse soykırım ister istemez başlamış olacak. muhtemelen bebek kısırlaştırılacak ya da ömür boyu gözetime tabi tutulacak .. en kötü ihtimal hayatına son verilir bunu düşünmek dahi istemiyorum.
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sniper23 4 ay
II. Dünya Harbi sırasında Nazilerin ve Japonların esirler üzerinde yaptıkları deneylerin sonuçları bugün nasıl sessiz sedasız kullanıyorlar ise bu genetik olayında da aynı şey olacaktır.
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QuexSeeL 4 ay
Gattaca geldi geliyor.
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smart1978 4 ay
Genetiginiz yediginiz yemeklerden de degisebilir ...
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Tugrul_512bit 4 ay
Amerika neyi yasakladıysa ya önce kendisi yapmıştır veya gelecekte kullanacaktır. Atom bombası, insan deneyleri, ...
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Umutcan 4 ay
Şimdi eleştiriliyor ama ileride popüler olacak. Birçok hastalığa bağışıklığı olan, kansere yakalanma riski daha az genlere sahip olmayı kim istemez ki.
İleride bence önce genler düzenlenecek sonra sperm ve yumurta yapay ortamda döllenip rahme nakledilecek. Bir yerden sonra insanlık bu güçlü genleri
taşımaya başladığı için çocukları da genetik sebepli hastalıklara immun olacak, tekrardan düzenleme gerekmeyecek.
1 Yanıt Yanıtla +12
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Led Zeppelin 4 ay Umutcan
Hocam canlıların hayatta kalması güçlü genlerle değil çeşitlilikle olur. Bu tür bir yaklaşım insanları tek tipleştirir, sonunda da bir hastalık/doğa koşulu yeryüzünden silinip gidersin yeni duruma dayanıklı insanlar üretene kadar.
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KaleyDeskop 4 ay
elf ve kedi kız vs yapabilirlerse insanlığa büyük katkısı olur bu tekniğin??
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Affliate34 4 ay en beğenilen
Nazi doktorların yöntemleri de eleştirildi insanlık suçu denildi ama yıllar geçti ve ilerletildi bu bilimsel deneyler şimdi bu haberin gelecekteki yansımaları da aynı şekilde olacak önce insanlık suçu sonra bizde faydanalım
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