Genius'dan GX Gaming fare serisine yeni üye: Maurus X

Ürettiği farklı çevre birimleri ile sektörde yer alan Genius, GX Gaming serisine Maurus X isimli yeni oyuncu faresini ekledi.

Tasarımsal ve ergonomik olarak oyuncuların ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda hazırlanan Genius Maurus X, 800 ile 4000 arasında DPI ayarının direkt olarak gövdesi üzerinden yapılmasına imkan sağlayan farei teknik olarak 6400 FPS görüntü işleme gücüne, 20G hızlanma değerine, 60IPS hareket algılama hızına ve SG-Core-i sensörü ile 1000Hz ayarlanabilir yoklama oranına sahip. Üzerinde yer alan altı tuşun farklı isteklere göre programlanabildiği Maurus X, ayrıca kişiselleştirilebilir ışık sistemiyle de oldukça dikkat çekici görünüyor.

12 x 8 x 4cm boyut ve 178 gram ağırlık değerleri ile gelen Genius Maurus X oyuncu faresi, şimdilik sadece Kuzey Amerika merkezli olarak 49,90$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Diğer satış bölgeleri için şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

http://www.guru3d.com/news_story/genius_releases_gx_gaming_maurus_x_mouse.html