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Genius'tan 2700mAh gücünde şarj verebilen Enerji Fare

5 yıl
1,7b
1
19
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Genius'tan 2700mAh gücünde şarj verebilen Enerji Fare

Günümüzde akıllı telefonlarımızın şarjı uzun süre bizi idare etmediği için alternatif çözümlerden birisi olan şarjlı kılıf veya taşınabilir istasyon çözümlerine sıklıkla başvuruyoruz. Genius en yakınımızdaki çevrebirimini bu iş için görevlendiriyor.

Enerji Fare adlı ürün bilgisayarınız için AA pilden güç alarak kablosuz bir şekilde standart işlevleri yerine getirebiliyor. Ancak onu akıllı telefonunuz için vazgeçilmez yapan entegre şarj istasyonu.

Bu istasyonda 2700mAh Li-Polimer batarya yer alıyor. Ürün bataryaya hiç dokunmadan sadece şarj işlemi için saklıyor. USB portu ile akıllı telefonlarınızı, microUSB portu ile istasyonu şarj edebiliyorsunuz. Fare üzerindeki 4 adet LED ile şarj durumunu görebiliyorsunuz.

Fare ayrıca 1200dpi tarama, 2.4GHz frekans desteği, 10m kullanım mesafesi, piko alıcı özelliklerine de sahip. Model önümüzdeki günlerde 30$+KDV ile satışa sunulacak.


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junkiekral 5 yıl en beğenilen
Biride çıkıp demiyor ki galaxy s4 te ios'un ne işi var
1 Yanıt Yanıtla +20
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Leskodjer 5 yıl
Oyun oynarken ani hareket yapsan telefon duvara yapışacak
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orhanyıldız 5 yıl
Gereksiz bence. Ona takana kadar pcye bağlarım telefonu.
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farazicosmos 5 yıl
devamlı yanında fare taşıyanlar için ideal mesela ben seyahatlerime laptoopla gidiyorum faremide yanıma alıyorum ekstra sarj ünitesi yerine dahili bir ürün daha çok işim görür çünkü hem yer hemde ağırlıktan tasarrruf etmiş olurum.
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acbold 5 yıl
Genius kafa hep farklı garip çalışıyor.
Gereksizin de gereksizi bir ürün olmuş.
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MxFxOx 5 yıl
fareden şarj etmek için önce fareyi şarj etmememiz gerekcek ^^
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Be All My Sins Remembered 5 yıl
Görünüşe göre ios yolunu şaşırmış
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CertificatedStaff 5 yıl
Gereksiz olmuş ben hayır diyorum.
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ali4444 5 yıl
orhanyıldız

ali4444

Arkadaşlar Fareyi cebinize koyabilirsiniz ama pcyi cebinize koyamazsınız.

Fareyi cebimde taşıyıp ta napayım? Çok daha uygun bir fiyata daha yüksek kapasiteli taşınabilir batarya alınabiliyor zaten.


Bende biliyorum daha yüksek kapasiteli cihazların olduğunu ama bu iki işi birden görüyor bilgisayarı kapatıp hep açık bırakmazsın buna bağlıyabilirsin hem içindeki 2750 mAh batarya kablosuz mausenin bir nevi şarzlı olmasınada yarıyor.Pil alma derdindende kurtarıyor.Yani burdaki temel amaç şarjlı mause.Kendinide diğerlerinden ayıran özelliği diğer cihazlarıda şarj edebiliyor. Ben ihtiyaç duymam başkası ihtiyaç duyar.Birde değerlendirmeyi bu açıdan yapın.
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junkiekral 5 yıl en beğenilen
Biride çıkıp demiyor ki galaxy s4 te ios'un ne işi var
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ali4444 5 yıl
Arkadaşlar Fareyi cebinize koyabilirsiniz ama pcyi cebinize koyamazsınız.
1 Yanıt Yanıtla
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Okisht 5 yıl
tasarım olarak çok saçma, o mouse adam akıllı kullanılmaz o şekilde.
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orhanyıldız 5 yıl ali4444
ali4444

Arkadaşlar Fareyi cebinize koyabilirsiniz ama pcyi cebinize koyamazsınız.

Fareyi cebimde taşıyıp ta napayım? Çok daha uygun bir fiyata daha yüksek kapasiteli taşınabilir batarya alınabiliyor zaten.
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volkansen55 5 yıl
Gereksiz [Kunye=]
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Hobar 5 yıl
Bunun olduğu yerde zaten pc de olur. Amacını anlamadım.
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makaramasuko 5 yıl
bence işe yarar
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Master_Evil 5 yıl
saçma geldi bana da
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