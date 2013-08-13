Genius'tan 2700mAh gücünde şarj verebilen Enerji Fare

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Günümüzde akıllı telefonlarımızın şarjı uzun süre bizi idare etmediği için alternatif çözümlerden birisi olan şarjlı kılıf veya taşınabilir istasyon çözümlerine sıklıkla başvuruyoruz. Genius en yakınımızdaki çevrebirimini bu iş için görevlendiriyor.
Enerji Fare adlı ürün bilgisayarınız için AA pilden güç alarak kablosuz bir şekilde standart işlevleri yerine getirebiliyor. Ancak onu akıllı telefonunuz için vazgeçilmez yapan entegre şarj istasyonu.
Bu istasyonda 2700mAh Li-Polimer batarya yer alıyor. Ürün bataryaya hiç dokunmadan sadece şarj işlemi için saklıyor. USB portu ile akıllı telefonlarınızı, microUSB portu ile istasyonu şarj edebiliyorsunuz. Fare üzerindeki 4 adet LED ile şarj durumunu görebiliyorsunuz.
Fare ayrıca 1200dpi tarama, 2.4GHz frekans desteği, 10m kullanım mesafesi, piko alıcı özelliklerine de sahip. Model önümüzdeki günlerde 30$+KDV ile satışa sunulacak.
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Gereksizin de gereksizi bir ürün olmuş.
Bende biliyorum daha yüksek kapasiteli cihazların olduğunu ama bu iki işi birden görüyor bilgisayarı kapatıp hep açık bırakmazsın buna bağlıyabilirsin hem içindeki 2750 mAh batarya kablosuz mausenin bir nevi şarzlı olmasınada yarıyor.Pil alma derdindende kurtarıyor.Yani burdaki temel amaç şarjlı mause.Kendinide diğerlerinden ayıran özelliği diğer cihazlarıda şarj edebiliyor. Ben ihtiyaç duymam başkası ihtiyaç duyar.Birde değerlendirmeyi bu açıdan yapın.
Fareyi cebimde taşıyıp ta napayım? Çok daha uygun bir fiyata daha yüksek kapasiteli taşınabilir batarya alınabiliyor zaten.
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