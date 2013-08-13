Genius'tan 2700mAh gücünde şarj verebilen Enerji Fare





Günümüzde akıllı telefonlarımızın şarjı uzun süre bizi idare etmediği için alternatif çözümlerden birisi olan şarjlı kılıf veya taşınabilir istasyon çözümlerine sıklıkla başvuruyoruz. Genius en yakınımızdaki çevrebirimini bu iş için görevlendiriyor.





Enerji Fare adlı ürün bilgisayarınız için AA pilden güç alarak kablosuz bir şekilde standart işlevleri yerine getirebiliyor. Ancak onu akıllı telefonunuz için vazgeçilmez yapan entegre şarj istasyonu.





Bu istasyonda 2700mAh Li-Polimer batarya yer alıyor. Ürün bataryaya hiç dokunmadan sadece şarj işlemi için saklıyor. USB portu ile akıllı telefonlarınızı, microUSB portu ile istasyonu şarj edebiliyorsunuz. Fare üzerindeki 4 adet LED ile şarj durumunu görebiliyorsunuz.





Fare ayrıca 1200dpi tarama, 2.4GHz frekans desteği, 10m kullanım mesafesi, piko alıcı özelliklerine de sahip. Model önümüzdeki günlerde 30$+KDV ile satışa sunulacak.



