Genius'tan oyunculara özel 5.1 Surround hoparlör sistemi, "SW-G5.1 3500"

Ürettiği başarılı bilgisayar çevre birimleri ile tanıdığımız Genius, oyuncular için özel olarak geliştirdiği yeni 5.1 Surround hoparlör sistemini tanıttı.

Genius tarafından tanıtılan ve SW-G5.1 3500 ismine sahip olan Surround hoparlör sistemi, firmanın "GX Gaming" serisinin yeni üyesi olarak oyuncular hedef alınarak özel olarak geliştirilmiş durumda. Oyuncuların seveceği tarzda oldukça renkli ve farklı bir tasarım yapısıyla hazırlanmış olan model, 1 adet 30 watt gücünde subwoofer (6.5-inç/5 ohm) ve 5 adet 10 watt gücünde uydu (3-inç/4 ohm) ile toplam 80 watt çıkış gücünü kullanıcılara sağlayabiliyor. 50Hz-20kHz frekans tepki aralığına sahip olan SW-G5.1 3500, oyunlarda en ufak ayrıntının bile kaçırılmasını engelliyor.

Subwoofer'ın önünde yer alan çok amaçlı kontrol paneli ile kullanıcılara, ses açma/kapatma, bekleme moduna alma ve oyun ya da müzik dinleme arasında değişim sağlamaya yarayan AUX/5.1 CH butonları ve kulaklık/mikrofon bağlantı girişleri sunuluyor. Ayrıca beraberinde gelen kablosuz kumanda ile de, kontrol paneli üzerinde ki ayarlar uzaktan halledilebiliyor.

Subwoofer'ın arkasında yer alan renkli bağlantı portları ile kullanımı kolay bir kurulum ssitemi olan SW-G5.1 3500'ün uyduları 112x140x99mm, Subwoofer ise 112x140x9mm boyutlara sahip. Toplam 5.5kg ağırlığında olan hoparlör sistemi şimdilik, Amerika ve Kanada için 149$ fiyat etiketiyle satılıyor. Diğer bölgeler için satış tarihi hakkında ise, bir bilgi verilmiş değil.

http://www.gx-gaming.com/?action=products_detail&wtype=feature&id=17

http://www.gx-gaming.com/?action=products_detail&wtype=feature&id=17