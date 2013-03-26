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Genius'tan oyunculara özel 5.1 Surround hoparlör sistemi, "SW-G5.1 3500"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,9b
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18
Müzik / Ses Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Genius'tan oyunculara özel 5.1 Surround hoparlör sistemi,
Ürettiği başarılı bilgisayar çevre birimleri ile tanıdığımız Genius, oyuncular için özel olarak geliştirdiği yeni 5.1 Surround hoparlör sistemini tanıttı.
Genius tarafından tanıtılan ve SW-G5.1 3500 ismine sahip olan Surround hoparlör sistemi, firmanın "GX Gaming" serisinin yeni üyesi olarak oyuncular hedef alınarak özel olarak geliştirilmiş durumda. Oyuncuların seveceği tarzda oldukça renkli ve farklı bir tasarım yapısıyla hazırlanmış olan model, 1 adet 30 watt gücünde subwoofer (6.5-inç/5 ohm) ve 5 adet 10 watt gücünde uydu (3-inç/4 ohm) ile toplam 80 watt çıkış gücünü kullanıcılara sağlayabiliyor. 50Hz-20kHz frekans tepki aralığına sahip olan SW-G5.1 3500, oyunlarda en ufak ayrıntının bile kaçırılmasını engelliyor.
 
Genius'tan oyunculara özel 5.1 Surround hoparlör sistemi,
Subwoofer'ın önünde yer alan çok amaçlı kontrol paneli ile kullanıcılara, ses açma/kapatma, bekleme moduna alma ve oyun ya da müzik dinleme arasında değişim sağlamaya yarayan AUX/5.1 CH butonları ve kulaklık/mikrofon bağlantı girişleri sunuluyor. Ayrıca beraberinde gelen kablosuz kumanda ile de, kontrol paneli üzerinde ki ayarlar uzaktan halledilebiliyor.
Subwoofer'ın arkasında yer alan renkli bağlantı portları ile kullanımı kolay bir kurulum ssitemi olan SW-G5.1 3500'ün uyduları 112x140x99mm, Subwoofer ise 112x140x9mm boyutlara sahip. Toplam 5.5kg ağırlığında olan hoparlör sistemi şimdilik, Amerika ve Kanada için 149$ fiyat etiketiyle satılıyor. Diğer bölgeler için satış tarihi hakkında ise, bir bilgi verilmiş değil.
http://www.gx-gaming.com/?action=products_detail&wtype=feature&id=17 
 
Genius'tan oyunculara özel 5.1 Surround hoparlör sistemi,

http://www.gx-gaming.com/?action=products_detail&wtype=feature&id=17 Yorum Yaz
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LightningRaven 6 yıl




Denir buna

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DH | equ* 6 yıl
Sistemin adı '5.1 Surround' olsa $50 , '5.1 Surround Gaming' olunca $150.
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_WaMpire_ 6 yıl
Logitech Z5500 gerisi yalan...
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mhmtayr 6 yıl
katılıyorum logitech üzerine tanımıyorum, en net ses onda
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raSe34 6 yıl
TeufeL-07
..çımın gamingi . 80w gamingmi olur hiç ?

gaming denilince illa çok yüksek ses veren sistemlermi olması gerekiyor? . temiz düzgün ses versin yeterli. sonuçta oyun oynarken son ses oynamıyorsunuz.
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TeufeL-07 6 yıl raSe34
raSe34

TeufeL-07

..çımın gamingi . 80w gamingmi olur hiç ?


gaming denilince illa çok yüksek ses veren sistemlermi olması gerekiyor? . temiz düzgün ses versin yeterli. sonuçta oyun oynarken son ses oynamıyorsunuz.

Oyun oynarken çok yüksek ses gerekmiyor ama benim için patlama anlarında , tankın ateş anında , silah seslerinde gümbür gümbür bas verebilmesini isterim. Z906 yı yetersiz bulup iade etmiş kişiyim ben :) Şimdilik kafama göre sistem bulamadım ne yazıkki. Beklemekteyim.
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ssbrutality 6 yıl
Z5500
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Recharged 6 yıl
Pek tercih edileceğini düşünmüyorum her ne kadar fiyatı iyi seviyelerde olsada.
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Part Of The Nature 6 yıl
Logitech e okadar cok kiziyorumki bukadar tiptsiz bir sistemin bile kumandasi varken z506 in kumandasi olmamasi beni cildirtiyor :@@@
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TeufeL-07 6 yıl
..çımın gamingi . 80w gamingmi olur hiç ?
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7Mhz 6 yıl TeufeL-07
TeufeL-07

..çımın gamingi . 80w gamingmi olur hiç ?

Keşke herkes senin gibi müstakil evde oturabilseydi.
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umut_baris 6 yıl TeufeL-07
TeufeL-07

..çımın gamingi . 80w gamingmi olur hiç ?

Görende z 906 yı hep son ses kullanıyor sanıcak. Daha hakaret etmeye kıçınız yemiyor neyinize sizin yorum yazmak.
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